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James-Studie: KI ist für Jugendliche massiv wichtiger als vor zwei Jahren – die Familie aber auch

Seit 2010 bildet die James-Studie alle zwei Jahre den Alltag von Jugendlichen in der Schweiz ab. Die neue Ausgabe zeigt: Zwei Drittel nutzen regelmässig per KI – dreimal mehr als 2024. Immer wichtiger wird den 12- bis 19-Jährigen auch die Zeit mit der Familie.

Jugendliche erleben im Alltag einen massiven KI-Schub. Das zeigt die aktuelle Ausgabe der James-Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Dafür wurden 1088 Personen im Alter von 12 bis 19 Jahren zu ihrem Online- und Offline-Leben befragt. Anwendungen wie ChatGPT sind für 66 Prozent zur regelmässigen Informationsquelle geworden. Suchmaschinen (86 Prozent) und Messenger wie WhatsApp (76 Prozent) wurden noch häufiger genannt. Die sozialen Medien sind mit 60 Prozent noch vergleichbar relevant.

Damit folgen die Jugendlichen dem gesamtgesellschaftlichen Trend: Die Zahl der KI-Abos in den Haushalten der Befragten stieg zwischen 2024 und 2026 von 12 auf 35 Prozent. 21 Prozent der Jugendlichen nutzen KI auch regelmässig zu Unterhaltungszwecken – vor zwei Jahren waren es nur fünf Prozent.

Games, Bücher und die «Big Four» Apps Durchschnittlich geben die Jugendlichen an, während der Wochentage drei Stunden und am Wochenende 4 Stunden und 50 Minuten online zu sein. Rund 80 Prozent gamen zumindest gelegentlich. 70 Prozent der Jungen spielen täglich oder mehrmals pro Woche Videogames, bei den Mädchen ist es nur ein Viertel. Dafür lesen doppelt so viele Mädchen wie Jungen Bücher oder nutzen Hörbücher. Auch E-Books sind bei ihnen knapp dreimal beliebter als bei den Jungs. Mit zunehmendem Alter nimmt das Leseinteresse ab.

Die Vorlieben der Jungs spiegeln sich in den Top-5-Games wider: Es sind Brawl Stars, Minecraft, EA Sports FC, Fortnite und neu die Spieleplattform Roblox. GTA fällt erstmals seit zehn Jahren aus den Top 5. Die Umfrage fand aber vor der Veröffentlichung von GTA 6 statt. Die wichtigsten Apps auf dem Smartphone sind nach wie vor WhatsApp, Instagram, TikTok und Snapchat – sie lassen YouTube und Spotify deutlich hinter sich. Je jünger die Befragten, desto beliebter ist TikTok: Bei 12- bis 13-Jährigen liegt die App deutlich vor Instagram.

Diese Abos sind üblich In allen Haushalten ist ein Smartphone vorhanden und 99 Prozent der befragten Jugendlichen besitzen selbst eines. Soziale Unterschiede zeigen sich in der Haushaltsausstattung mit weiteren Geräten wie Tablets, Digitalkameras, Smartwatches oder Fitnesstrackern. Abos besitzen die Befragten vor allem für Musik- und Videostreaming.

Mit fortschreitendem Alter der Jugendlichen nimmt vor allem der Anteil an Musik-Streaming-Abos zu. Zwischen den Geschlechtern gibt es einen (erwartbaren) Unterschied: Das Game-Flatrate-Abo besitzen gut fünfmal mehr Jungen als Mädchen.

In Familien mit niedrigerem sozioökonomischem Status sind Abos seltener, obwohl diese Jugendlichen elektronische Medien genauso intensiv nutzen. Die Studie deutet das als Indiz für eine «digitale Kluft 2.0» – niedrigere Einkommensschichten wären demnach auf kostenlose Versionen oder Inhalte angewiesen, die mit Datenpreisgabe, Werbung oder eingeschränkten Funktionen einhergehen.

Beleidigungen und Belästigung Unverändert hoch ist die Zahl derer, die online unangenehme Erfahrungen gemacht haben. In den vergangenen zwei Jahren waren 59 Prozent mit Beleidigungen in privaten Nachrichten konfrontiert, ein knappes Drittel mit sexueller Belästigung. Mädchen sind deutlich häufiger betroffen, wenn es um Fragen nach dem Aussehen des Körpers, unerwünschte sexuelle Absichten oder Aufforderungen geht, erotische Fotos von sich zu verschicken. Mit zunehmendem Alter nehmen solche Erfahrungen zu.

Zeit mit der Familie wird immer wichtiger Die Bildschirmzeit hat den Zahlen nach ein Plateau erreicht, sie ist seit der Erhebung von 2022 vergleichbar hoch. Andere Aktivitäten sind den Jugendlichen aber ebenfalls wichtig. Fast drei Viertel treiben regelmässig Sport, gehen nach draussen oder treffen sich mit Freundinnen und Freunden. Party- und Clubbesuche werden seltener als früher unter den regelmässigen Freizeitaktivitäten genannt.

Bemerkenswert ist, dass immer mehr Jugendliche regelmässig Zeit mit der Familie verbringen: Der Wert stieg von 16 Prozent bei der ersten Erhebung im Jahr 2010 über 29 Prozent im Jahr 2020 auf inzwischen 38 Prozent an. Das ist ein schöner Trend – Eltern und Geschwister liegen in der Beliebtheitsskala nur noch knapp hinter den Haustieren.

Titelbild: Shutterstock/Kostikova Natalia

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