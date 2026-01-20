News & Trends 14 11

Honor Magic 8 Pro Air: dünnes Smartphone mit Telekamera und großem Akku

Ein großer Akku und eine Telekamera: Das Honor Magic 8 Pro Air bietet zwei Dinge, die anderen besonders dünnen Smartphones bisher fehlen.

Das Honor Magic 8 Pro Air ist nicht das dünnste Smartphone. Dafür findet ein 5500-mAh-Akku Platz, und statt einer Ultraweitwinkelkamera verbaut der Hersteller eine Telekamera mit der 3,2-fachen Brennweite der Hauptkamera.

Besonders leicht, großer Akku und Telekamera

Mit 6,1 Millimetern ist das Honor Magic 8 Pro Air ein sehr dünnes Smartphone, aber dicker als die Konkurrenz in diesem Bereich. Das iPhone Air, das Galaxy S25 Edge und das Motorola Edge 70 bewegen sich zwischen 5,6 und 6 Millimetern – jeweils ohne Berücksichtigung des Kamerabuckels. Mit einem Gewicht von 155 Gramm ist das magische Air aber leichter als die Konkurrenz, die zwischen 159 und 165 Gramm wiegt.

Dicker und leichter als andere dünne Smartphones.

Quelle: Honor

Ein Grund dafür dürfte das kleinere AMOLED-Display sein. Es misst beim Magic 8 Pro Air 6,31 Zoll in der Diagonalen und bietet eine Auflösung von 2640 × 1216 Pixeln sowie eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Die anderen erwähnten dünnen Smartphones kommen auf 6,5 oder 6,7 Zoll.

Beim Akku setzt Honor auf ein Silizium-Kohlenstoff-Modell. Batterien dieses Typs können bei gleichem Volumen mehr Energie speichern als die bisher üblichen Lithium-Ionen-Modelle. Entsprechend verfügt das Magic 8 Pro mit 5500 mAh unter den dünnen Smartphones mit Abstand über die größte Akkukapazität. Beim Laden nimmt das Smartphone via USB-C bis zu 80 Watt entgegen. Kabellos sind es bis zu 50 Watt.

Im Gehäuse des Magic 8 Pro Air findet eine Periskop-Telekamera Platz.

Quelle: Honor

Während das iPhone Air nur über eine Kamera verfügt, haben sich Samsung und Motorola für eine Ultraweitwinkellinse bei der zweiten Kamera entschieden. Honor gibt etwas mehr Platz für eine 64-Megapixel-Periskop-Telekamera her. Sie bietet mit 74 Millimetern (Kleinbild-Äquivalent) die 3,2-fache Brennweite der 50-Megapixel-Hauptkamera, die auf 23 Millimeter kommt. Die 50-Megapixel-Frontkamera rundet das Kamera-Setup ab.

Leistungstechnisch ist das Honor Magic 8 Pro Air mit dem Mediatek Dimensity 9500 als Chipsatz gut aufgestellt. Ihm stehen 12 oder 16 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Seite. Der interne Speicher ist zwischen 256 Gigabyte und einem Terabyte groß.

Preis und Verfügbarkeit

Bisher hat Honor das Magic 8 Pro Air nur für China vorgestellt. Dort kostet die kleinste Speichervariante – 12 und 256 Gigabyte – 4999 Yuan. Das sind umgerechnet – ohne Importkosten – etwa 568 Franken oder 613 Euro. Zur Verfügbarkeit bei uns ist noch nichts bekannt. Der MWC Anfang März könnte aber ein guter Anlass für den Hersteller sein, das Smartphone global vorzustellen.

In China erscheint das Honor Magic 8 Pro Air in vier Farbvarianten.

Quelle: Honor

Titelbild: Honor

