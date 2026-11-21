News & Trends 10 3

«GTA 6»: Rockstar meldet den grössten Unterhaltungsstart aller Zeiten

Publisher Take Two veröffentlicht erste Zahlen zu «GTA 6». Der Blockbuster bricht jegliche Rekorde.

«Grand Theft Auto 6» ist offiziell der grösste Medien-Launch aller Zeiten. Egal ob Games, Filme oder Serien: Kein anderes Unterhaltungsmedium hat je einen erfolgreicheren Start hingelegt. Publisher Take Two bestätigt, dass sich das Gangster-Epos bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart 32,5 Millionen Mal verkauft hat. Damit erzielt das Spiel am ersten Verkaufstag einen Umsatz von 3,79 Milliarden US-Dollar. Mit dieser Summe hat Rockstar die geschätzten Entwicklungskosten von rund 1,5 Milliarden US-Dollar locker eingespielt.

Sam Houser, Präsident und Gründer von Rockstar Games, meldet sich mit einem seltenen Statement zu Wort: «Wir sind zutiefst dankbar, dass wir mit der Veröffentlichung von ‹Grand Theft Auto 6› ein neues Kapitel in der Geschichte von Rockstar Games aufschlagen dürfen. Die Reaktionen von Spielern aus aller Welt überwältigen uns. Wir könnten uns nicht mehr darüber freuen, diesen Moment mit euch zu teilen.»

Rockstar Games und Take Two baden in Geld – auch ohne Banküberfälle.

Quelle: Rockstar Games

Vergleiche mit anderen Games und Filmen

Damit du den immensen Start von «GTA 6» einordnen kannst, findest du hier einige Vergleiche mit anderen erfolgreichen Game-Launches der vergangenen Jahre:

«GTA 5» spülte 2013 erst drei Tage nach der Veröffentlichung rund eine Milliarde US-Dollar in die Kassen von Rockstar Games – bei «Red Dead Redemption 2» waren es nach drei Tagen «nur» 725 Millionen.

«Hogwarts Legacy» war 2023 der erfolgreichste Game-Start aller Zeiten für Publisher Warner Bros. Games. Nach zwei Wochen verkaufte sich das «Harry Potter»-Spiel über 12 Millionen Mal und generierte rund 850 Millionen US-Dollar Umsatz.

Nintendo knackte mit dem Launch von «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» und «Pokémon Karmesin & Purpur» unlängst eigene Rekorde. Beide Games verkauften sich in den ersten drei Tagen über 10 Millionen Mal – nota bene auf einer einzigen Plattform.

Im Vergleich dazu wirken Sonys jüngste Rekorde verhalten. «Spider-Man 2» kommt auf 2,5 Millionen verkaufte Einheiten in einem Tag. «God of War: Ragnarök» schaffte 5,1 Millionen in einer Woche.

Rockstar hat auch sämtliche Rekorde der Filmindustrie gebrochen. «GTA 6» erzielte am ersten Verkaufstag mehr Umsatz als «Avengers: Endgame» während seiner gesamten Kinolaufzeit (2,94 Milliarden US-Dollar). Auch den Kinostart pulverisiert Rockstars Gangster-Game locker: «Avengers: Endgame» spülte am ersten Kinowochenende 1,2 Milliarden US-Dollar in die Marvel-Kassen.

Die erfolgreichsten Kinofilme siehst du hier (gesamte Laufzeit):

«Avengers: Endgame» (2,94 Milliarden US-Dollar)

«Avatar» (2,92 Milliarden US-Dollar)

«Spider-Man: Brand New Day» (2,5 Milliarden US-Dollar)

«Avatar: The Way of Water» (2,3 Milliarden US-Dollar)

«Titanic» (2,2 Milliarden US-Dollar)

Mehr zu «GTA 6»:

Meinung 50 Stunden mit «GTA 6»: Wir sind begeistert – und was meinst du? Domagoj Belancic 62 Likes 62 54 Kommentare 54

News & Trends «Ein Game wie ‹GTA 6› wird es kein zweites Mal geben» Philipp Rüegg 100 Likes 100 192 Kommentare 192

Titelbild: Rockstar Games

Dieser Artikel gefällt mir! 10 Personen gefällt dieser Artikel







