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«Ein Game wie ‹GTA 6› wird es kein zweites Mal geben»

«GTA 6» ist endlich da! Wir haben das meisterwartete Game aller Zeiten gespielt und reden im Podcast über unsere ersten Eindrücke. An den Game Awards ist das Spiel ebenfalls stark vertreten. Daneben hat Amazon den neuen James Bond gefunden und «The Hunger Games» starten wieder von vorne.

Happy «GTA 6»-Day! Digitec Galaxus hat den Launch von Rockstars Meisterwerk leider nicht zum offiziellen Feiertag ausgerufen. Wir feiern trotzdem. Mit einer Durchschnittswertung von 99 Prozent auf Opencritic ist es das bestbewertete Spiel der Geschichte und löst damit «Super Mario Odyssey» ab. Auf Metacritic teilt es sich den ersten Platz mit «The Legend of Zelda: Ocarina of Time» – dem Original wohlgemerkt. Wir haben leider keinen Vorabzugriff erhalten, darum gibt es noch kein Review von uns.

Ein Spiel für die Massen Die Zeit seit dem Mitternachtsrelease, respektive dem frühzeitigen Neuseeland-Start, haben wir fleissig genutzt. Und was wir bisher erlebt haben, haut uns aus den Socken. Domi nennt das Game ein «Unicorn». Ein Einhorn, weil es ein solches Spiel kein zweites Mal gibt und vielleicht auch nie mehr geben wird. Möglich gemacht hat es der Erfolg von «GTA 5» und besonders «GTA Online», der für schier endlose Ressourcen gesorgt hat. Das Ergebnis ist ein Game, das grösser und detaillierter ist als alles bisher Dagewesene. Ein Simulator, in dem man sich austoben kann. Und weil es in der heutigen Zeit spielt, holt es auch die breiteste Masse ab, findet Flo. Er ist wohl nicht der Einzige, der mit Fantasy oder Sci-Fi weniger am Hut hat.

Ein Grossteil der Spielerinnen und Spieler tummelt sich offenbar gerne in einer modernen Welt.

Quelle: Domagoj Belancic

Beeindruckend ist auch, wie authentisch alles wirkt: «Die Welt lebt», findet Domi. Ständig passiert etwas Unvorhergesehenes. Mal stürzt ein vorbeifliegendes Flugzeug ab, das sich als Drogenkurier herausstellt. Die Besitzer sind gar nicht erfreut, als wir «Wer's findet, darf's behalten» geltend machen wollen. Es artet in einer wilden Verfolgungsjagd aus. Ein andermal begegnen wir an einer Tankstelle einem Verschwörungstheoretiker. Er füllt seelenruhig eine Badewanne auf seinem Pickup-Truck mit Benzin und qualmt gleichzeitig eine Zigarette. Unser gut gemeinter Hinweis, dass das eventuell gesundheitsschädigend sein könnte, quittiert er, indem er uns mit Benzin übergiesst und davonrast. Er kommt aber nur bis zum nächsten Strassenschild, wo er mitsamt Auto in die Luft fliegt. «GTA 6» scheint voll mit solchen überraschenden Zufallsbegegnungen zu sein.

Der Realismus zügelt uns Trotz vieler humorvoller Momente sorgt der stärkere Realismus gegenüber dem Vorgänger auch für ein mulmiges Gefühl. Wir spüren mehr Skrupel, wenn wir Passanten überfahren oder Schlägereien anzetteln. Gleichzeitig wird Social Media – das echte, nicht das im Spiel – bereits mit Clips von Spielerinnen und Spielern geflutet, die Ingame-Selfies von ihren Gräueltaten teilen. Luca fragt sich, ob das die Gewaltdiskussion neu entflammt. Domi, Flo und ich halten dagegen, dass es die unfassbar detaillierte Open-World-Simulation ist, die Millionen Menschen auf der ganzen Welt vor den Fernseher lockt. Der Reiz des Verbotenen ist aber ein wichtiger Teil davon.

«GTA» und Gewalt sind untrennbar verknüpft.

Quelle: Rockstar

Zum Schluss reden wir über die 30-FPS-Limitierung. Wirklich stört sie keinen von uns. Wir sind uns aber einig, dass ein leistungsfähiger PC mit höherer Bildrate zweifellos ein besseres Spielerlebnis bieten wird.

Nach dieser ausführlichen Diskussion geht es um die Game-Awards-Nominierungen. Dort ist «GTA 6» ebenfalls fleissig vertreten. Robert Pattinson wird der neue James Bond – zu Recht, finden wir. Ausserdem ermittelt Frankreich gegen Apple wegen geplanter Obsoleszenz.

Der Filmtipp heisst diese Woche «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping». Das Prequel zu «Die Tribute von Panem», wie die Serie auf Deutsch heisst, liefert solide Unterhaltung, aber auch wenig Neues.

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