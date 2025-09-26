News & Trends 5 0

Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche im Überblick

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (19.9. bis 26.9.) aus der Gaming-Welt gesammelt.

Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «Forza Horizon 6», «Ananta», «Call of Duty: Black Ops 7».

Holla, die Waldfee. Diese Woche war in der Gaming-Welt aber ordentlich was los. Neben speziellen Livestreams von Kojima Productions, RGG Studio und Playstation gab es haufenweise Ankündigungen rund um die Tokyo Game Show.

Nachfolgend findest du alle wichtigen Trailer, Neuankündigungen und Highlights zusammengefasst.

Neuankündigungen

Diese Games wurden in der vergangenen Woche neu angekündigt:

«Forza Horizon 6» – ab nach Japan

Lange wurde es gemunkelt und gehofft – nun ist es offiziell. Das nächste «Forza Horizon» spielt in Japan. Viel mehr verrät der Teaser-Trailer aber noch nicht.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5 (später), Xbox Series X/S, PC

«Palfarm» – schon wieder eine Kopie?

Nur einige Tage nachdem Nintendo ein «Pokémon»-Life-Sim-Spinoff angekündigt hat, präsentiert Studio Pocketpair ein «Palworld»-Life-Sim-Spinoff. Was für ein lustiger, nennen wir es mal Zufall. Damit suggeriere ich nicht, dass Palworld innerhalb von wenigen Tagen das neue «Pokémon»-Konzept kopiert hat – das Timing der Ankündigung dürfte aber bewusst gewählt worden sein, um Aufmerksamkeit zu generieren.

Wie dem auch sei: Die Mischung aus «Animal Crossing» und «Palworld» sieht auf den ersten Blick sehr schön aus.

Datum: ???

Erscheint für: PC und wahrscheinlich auch andere Plattformen.

«Animula Nook» – wow, sieht das geil aus!

Bock auf noch mehr Life-Sim mit «Animal Crossing»-Einflüssen? Das neue Tencent-Studio LilliLandia Games stellt ihr erstes Projekt vor, das zumindest visuell schon einen verdammt guten Eindruck hinterlässt. Du lebst in einer Miniaturwelt, sammelst Ressourcen, baust dein Traumhaus und triffst skurrile Spielfiguren.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, PC

«Project Evilbane» – zusammen Monster vermöbeln

Ein neuer Titel des Südkoreanischen Studios Netmarble. Alleine oder mit bis zu drei Freunden metzelst du dich durch dunkle Fantasy-Welten. Sieht durchaus ansehnlich, wenn auch etwas generisch aus.

Erscheint für: Xbox Series X/S (2027), PC (2026)

«Fire Emblem Shadows» – Shadowdrop

Aus dem absoluten Nichts kündigt Nintendo ein neues Mobile-Game an – und veröffentlicht es sofort. Bei «Fire Emblem Shadows» handelt es sich um eine Mischung aus «Fire Emblem» und «Among Us». Bitte was? Ich bin verwirrt. Gleich mal runterladen – es ist ja schliesslich Free to Play.

Datum: ab sofort

Erscheint für: Android, iOS

«D-Topia» – ein Game voller Entscheidungen

Eines von drei neuen Games vom renommierten Publisher Annapurna Interactive. In diesem ruhigen Puzzlespiel dreht sich alles um kleine und grosse Entscheidungen. Zudem gibt es knackige Rätsel zu lösen. Und das alles verpackt in einer traumhaft schönen Cel-Shading-Optik mit Sci-Fi-Einflüssen.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«People of Note» – musikalische Kämpfe

Das zweite Annapurna-Game im Bunde. Ein rundenbasiertes Musical-RPG. Was für eine geile Idee!

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Demi and the Fractured Dream» – Zelda lässt grüssen

Und noch die letzte – und meiner Meinung nach spannendste – Annapurna-Neuankündigung. Ein Action-Adventure, das an alte «The Legend of Zelda»-Titel erinnert. Shut up and take my money.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Ananta» – alles in einem

Dieses chinesische Free-to-Play-Game versucht, alles Mögliche in ein überwältigend buntes Paket zu packen. Du erkundest eine Open-World-Stadt à la «GTA» zu Fuss, im Auto, auf Motorrädern und Booten. Aus irgendeinem Grund kannst du dich zudem wie Spider-Man durch die Häuserschluchten schwingen. Zudem kannst du wie in «Watch Dogs» Elektronik hacken und wie in «Genshin Impact» neue Charaktere freischalten. Öh, ja. Wieso nicht?

Datum: ???

Erscheint für: PS5, PC, Android, iOS

«Call of Duty: Black Ops 7» – Eindrücke zum Multiplayer und Zombies

Während EA an der Playstation State of Play neue Eindrücke zur Singleplayer-Kampagne von «Battlefield 6» zeigt, gibt Activision erstmals Einblick in den Multiplayer von «Black Ops 7». Sieht ganz okay, aber etwas ... seelenlos aus.

Zudem zeigt Activision auch erste Videoschnipsel zum beliebten Zombie-Modus:

Datum: 14. November

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Star Trek: Voyager – Across the Unknown» – erstes Gameplay

Das intergalaktische Strategiespiel zeigt im neuen Trailer erstmals Gameplay. Du musst dich sowohl um die Pflege des Raumschiffs als auch um das Wohlergehen der Crew kümmern. Jede Entscheidung zählt.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Onimusha: Way of the Sword» – die Story des Protagonisten

Capcoms vielversprechender Action-Titel bekommt einen vierten Trailer. Dieser gibt Einblicke in die Hintergrundgeschichte des Protagonisten. Das sieht alles sehr, sehr gut aus.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Pragmata» – Einblick in die Welt

Auch Capcoms zweites grosses Game für 2026 erhält einen neuen Trailer. Der zeigt unter anderem, wie das mysteriöse Material funktioniert, um das es im Game geht. Mit «Lunafilament» lässt sich so ziemlich alles herstellen.

Meine ersten Eindrücke zu «Pragmata» – und «Onimusha: Way of the Sword» – liest du hier:

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Aniimo» – schnapp sie dir alle

Noch ein Game, das Nintendo und die Pokémon Company wütend machen wird. Es handelt sich um einen optisch schönen, wenn auch generisch aussehenden Creature Collector. Ab sofort kannst du dich für das Free-to-Play-Game vorregistrieren.

Datum: 2026

Erscheint für: Xbox Series X/S, PC, iOS, Android

«Ninja Gaiden 4» – nimm's leicht

Ich freu mich auf das neue «Ninja Gaiden». Als Noob hab ich aber Angst, ordentlich vermöbelt zu werden – die Reihe ist bekannt für ihren extremen Schwierigkeitsgrad. Da kommt der neue Trailer gerade richtig. Der erklärt, wie das Game mit neuen Optionen auch für Anfänge wie mich zugänglicher wird. Yay!

Datum: 21. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

Weitere Trailer aus dedizierten Livestreams

Kojima verrät in einem Livestream neue Infos zu «OD» und «Physint»:

Das japanische Kultstudio Ryu Ga Gotoku stellt neue «Yakuza»-Projekte vor:

Playstation zeigt an einer «State of Play» Neues zu «Wolverine» – einige Überraschungen sind auch dabei:

