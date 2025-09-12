News & Trends 3 4

Diese neuen Switch-2-Games hat Nintendo gerade vorgestellt

Nintendo verrät in einer «Direct»-Präsentation, welche neuen Games demnächst auf der Switch und Switch 2 erscheinen.

Die Switch 2 ist nun schon über drei Monaten auf dem Markt. Seither hat Nintendo mit «Mario Kart World» und «Donkey Kong Bananza» schon zwei Exklusivkracher veröffentlicht.

Nun zeigt das japanische Unternehmen, worauf sich Fans in den kommenden Wochen und Monaten sonst noch freuen können. Nintendos Maskottchen Mario bekommt anlässlich des 40. Geburtstags von «Super Mario Bros.» besonders viele Games spendiert.

«Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2»

Nintendo bringt die zwei Wii-Klassiker «Super Mario Galaxy» und «Super Mario Galaxy 2» zurück. Gross überarbeitet scheinen die Games nicht zu sein. Sie laufen aber flüssiger und sind höher aufgelöst als die Originale.

In der Neuauflage soll es einige neue Inhalte in Rosalinas Buch geben – Fans werden sich an die schönen Momente mit der Lektüre erinnern. Besonders cool: Das Buch soll auch bald als physisches Sammlerstück veröffentlicht werden.

Yoshiaki Koizumi, Director der beiden Games, präsentiert das Sammlerstück.

Zu den beiden Games wird es im Februar zudem neue Amiibo-Figuren geben:

Dass gerade die «Super Mario Galaxy»-Games neu aufgelegt werden, ist kein Zufall. Nintendo kündigt in der Direct ebenfalls an, dass ein neuer Mario-Film bald in die Kinos kommt. «The Super Mario Galaxy Movie» erscheint 2026. Alle Infos zum Film findest du in diesem Beitrag:

Datum: 2. Oktober

Erscheint für: Switch

«Mario Tennis Fever»

Mario-Sport-Games sind «hit or miss». Einige Ableger sind sensationell gut, andere hingegen wirken mit wenigen Inhalten lieblos dahin geklatscht. «Mario Tennis Fever» sieht im ersten Trailer sehr, sehr vielversprechend aus.

Mario und Konsorten sind mit neuen Moves beweglicher denn je. Über 38 Charaktere stehen zur Auswahl – so viel wie nie zuvor. Zudem kannst du mit über 30 «Fever Schlägern» mit verschiedenen offensiven und defensiven Spezialfähigkeiten experimentieren. Abgerundet wird das Tennis-Paket mit diversen Spielmodi und einem Adventure-Modus, in dem Mario und Co. in Babys verwandelt werden.

Ich leg mich schon jetzt fest: Das könnte eines der besten Mario-Sport-Games ever werden.

Datum: 12. Februar 2026

Erscheint für: Switch 2

«Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park»

Eines der besten 2D-Mario-Games wird auf der Switch 2 noch besser. «Super Mario Bros. Wonder» bekommt eine grafisch aufgebohrte Switch-2-Version mit neuen Inhalten. Im «Bellabel Park» gibt es zahlreiche neue Multiplayer-Minispiele zu entdecken. Im Singleplayer-Teil soll es ebenfalls neue Überraschungen geben – welche verrät Nintendo noch nicht.

Doch damit nicht genug. Nintendo veröffentlicht die sprechende Blume aus dem Game als physisches Sammlerstück. Natürlich redet die «echte» Blume auch. Sie soll im Frühling 2026 erscheinen.

Was die Blume wohl quatschen wird?

Quelle: Nintendo

Meine Review zur Switch-1-Version des Spiels liest du hier nach:

Datum: Frühling 2026

Erscheint für: Switch 2

«Yoshi and the Mysterious Book»

Das letzte Spiel, das im Rahmen des 40-jährigen «Super Mario Bros.»-Jubiläums angekündigt wird. Yoshi und seine Freunde finden ein magisches Buch, in dem komische Kreaturen gefangen sind. Diese Kreaturen haben spezielle Fähigkeiten, die sich Yoshi auf seinem Abenteuer zu Nutze machen kann. Sieht wunderschön aus – wie ein Bilderbuch. Ob Mario wohl auch vorkommt?

Datum: Frühling 2026

Erscheint für: Switch 2

«Metroid Prime 4: Beyond»

Samus neuestes intergalaktisches Abenteuer bekommt im neuen Trailer endlich ein Releasedatum. Aber noch viel wichtiger: Samus bekommt ein Bike. Bitte was?!

Das rasante Video zeigt die Kopfgeldjägerin auf ihrem Flitzer in einer riesigen Wüste – ein absolutes Novum für die Spielreihe, die sonst für enge Labyrinthe bekannt ist. Abgesehen davon gibt es ganz viel bewährte First-Person-Action zu sehen. Ich kann den Release kaum erwarten.

Datum: 4. Dezember

Erscheint für: Switch, Switch 2

«Fire Emblem: Fortunes Weave»

Nintendos beliebte Strategiereihe kehrt zurück. Der Trailer zeigt gewohnt toll aussehende Anime-Zwischensequenzen und Schnipsel aus den rundenbasierten Kämpfen. Bis zum Release wirst du dich aber wohl noch gedulden müssen.

Datum: 2026

Erscheint für: Switch 2

«Hyrule Warriors: Age of Imprisonment»

Auch dieses bereits angekündigte Switch-2-Spiel bekommt endlich ein Releasedatum. Der Trailer zeigt neue Szenen aus dem «Tears of the Kingdom»-Prequel – inklusive neuer Waffen und Charaktere. Einen Splitscreen-Modus für zwei Spieler gibt es auch. Gameshare wird ebenfalls unterstützt – so können zwei Leute mit nur einer Kopie des Spiels zusammen zocken.

Datum: 6. November

Erscheint für: Switch 2

«Pokémon: Pokopia»

Ein neues, sehr ungewöhnliches «Pokémon»-Spiel. Du spielst das Pokémon Ditto, das sich als Mensch ausgibt. Dein Ziel ist es, ein leeres Stück Land in ein neues Zuhause zu verwandeln. Ditto lernt verschiedene Attacken von anderen Pokémon und nutzt diese, um Bäume zu fällen, Gemüse anzupflanzen und Items herzustellen. Je schöner die Umgebung wird, desto mehr Pokémon werden angelockt. Sieht vielversprechend aus und erinnert auch ein bisschen an «Animal Crossing».

Datum: 2026

Erscheint für: Switch 2

«Donkey Kong Bananza: DK Island + Emerald Rush»

Nintendos hervorragender 3D-Plattformer mit Donkey Kong bekommt einen kostenpflichtigen DLC. Du erkundest zusammen mit Pauline DKs Insel. Zudem gibt es einen neuen Roguelike-Modus: «Emerald Rush». Verrückt. Noch verrückter: Der DLC ist ab sofort erhältlich.

Unsere Review zum Hauptspiel liest du in diesem Beitrag:

Datum: ab sofort

Erscheint für: Switch 2

«Pokémon Legends: Z-A Mega Dimension»

Auch das neue «Pokémon»-Spinoff «Pokémon Legends: Z-A» bekommt kostenpflichtige herunterladbare Inhalte. Aber warte mal... das Spiel ist doch noch gar nicht erschienen. Hä? Was sich hinter dem DLC alles verbirgt, ist auch noch nicht so ganz klar.

Datum: nach dem Launch von «Pokémon Legends: Z-A» am 16. Oktober

Erscheint für: Switch, Switch 2

«Resident Evil Requiem» und mehr

Nun ist es offiziell – das neueste «Resident Evil»-Spiel erscheint auch auf der Switch 2. Nintendo zeigt einen neuen Trailer mit bisher noch nie gesehenen Spielszenen.

Doch damit nicht genug. «Resident Evil: Biohazard» und «Resident Evil Village» erscheinen am 27. Februar ebenfalls auf der Switch 2 – inklusive aller DLCs.

Datum: 27. Februar 2026

Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Dragon Quest 7: Reimagined»

Der Rollenspielklassiker kehrt als Remake zurück – und sieht absolut fabelhaft aus. Das JRPG erschien ursprünglich auf der ersten Playstation im Jahr 2000. Es gilt als eines der grössten «Dragon Quest»-Games überhaupt.

Datum: 5. Februar 2026

Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake»

Und noch ein Remake. Der Horror-Klassiker «Fatal Frame 2: Crimson Butterfly» erschien ursprünglich 2003 auf der PS2. Das Spezielle an der Serie: Du bist mit einer Kamera bewaffnet, die du nutzt, um dich gegen allerlei übernatürliche Feinde zu wehren.

Datum: Anfang 2026

Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Danganronpa 2x2»

Du willst noch mehr Remakes? Dann gibt's mit «Danganronpa 2x2» noch die Neuauflage eines Klassikers. Die neue Version der japanischen Visual Novel bietet eine überarbeitete Story und ein komplett neues Szenario.

Datum: Anfang 2026

Erscheint für: Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Hades 2»

Der heiss ersehnte Nachfolger des Indie-Überraschungshits «Hades» befindet sich seit einiger Zeit im Early Access für PC. Nun bekommt das Spiel ein Datum für den 1.0-Release.

Datum: 25. September

Erscheint für: Switch, Switch 2, PC

«Suika Game Planet»

Du kennst «Suika Game» nicht? Dann wird's höchste Zeit, diese Wissenslücke zu schliessen. Das japanische Game ging 2023 auf der Switch viral. Auch ich bin der Sucht verfallen – dieses Spiel ist pures Crack. Nun wird das simple Spielprinzip mit fallenden Früchten erweitert. Neu werden die süssen Charaktere in eine runde Blase statt in einen normalen Trichter entlassen.

Datum: Ende 2025

Erscheint für: Switch, Switch 2

Die Rückkehr einer Legende

Völlig überraschend hat Nintendo auch die Rückkehr des Virtual Boys angekündigt. Alle Details dazu liest du in diesem Beitrag:

Diese Games wurden auch vorgestellt

Neben den grossen Highlights wurden auch Trailer zu bereits vorgestellten Games, kleineren Titeln oder Ports von zuvor veröffentlichten Titeln gezeigt – unter anderem in kurzen Sizzle Reels. Alle weiteren Spiele findest du hier in der alphabetischen Übersicht:

