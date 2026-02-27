News & Trends 1 0

Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (21.02. bis 28.02.) gesammelt.

Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «Star Wrath», «Aphelion», «Forza Horizon 6».

Diese Woche gibt’s in der Trailerübersicht neue Weltraumabenteuer, Updates zu heiss erwarteten AAA-Blockbustern und spannende Indie-Perlen zu entdecken. Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten.

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Pokémon Wind & Welle»

Die Pokémon Company kündigt zum 30. Jubiläum der Spielreihe neue Games an. «Wind» und «Welle» erscheinen 2027 für die Switch 2. Alle Informationen zu den Titeln findest du in diesem Beitrag:

«Star Wrath» – basetln und looten im Weltall

In diesem Extraction-Shooter bastelst du dir dein eigenes Raumschiff zusammen. Mit diesem unternimmst du riskante Ausflüge, in denen du möglichst viel Loot sammelst und gegen menschliche sowie computergesteuerte Gegner kämpfst.

Ab sofort kannst du dich für eine Closed Beta anmelden.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«MARVEL MaXimum Collection» – nostalgischer Brawler

Diese Retro-Kollektion bringt gleich 13 klassische Konsolen- und Handheld-Games aus dem Marvel-Universum zurück. Ebenfalls mit dabei sind praktische Features wie Rollback Netcode, Rewind und ein Museum mit nostalgischen Errinerungsstücken.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Silent Planet - Elegy of a Dying World» – soooo schön

Sieht aus wie «Castlevania» mit einer grossen Portion Cyberpunk-Ästhetik. Neben der hübschen Retro-Pixelgrafik fällt besonders der sensationelle Soundtrack positiv auf.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Forza Horizon 6» – idyllisches Japan

Dass das neue «Forza Horizon» in Japan spielt, wissen wir schon. Der neue Trailer gewährt Einblicke in die verschiedenen Biome, die es im Spiel zu entdecken gibt. Von Kirschblütenwäldern über schneebedeckte Gipfel bis hin zu neonbeleuchteten Grossstädten sieht «Forza Horizon 6» einfach nur traumhaft schön aus.

Datum: 19. Mai

Erscheint für: PS5 (später), Xbox Series X/S, PC

«Marvel's Wolverine» – Release-Datum!

Dieser «Trailer» hätte auch eine E-Mail sein können. Denn mehr als das Release-Datum verraten die sechs mageren Sekunden nicht. Immerhin wissen wir nun, wann sich der Superheld mit seinen Klauen durch Gegnerhorden schnetzeln wird.

Datum: 15. September

Erscheint für: PS5

«007: First Light» – den kenn ich doch?

Das Bond-Abenteuer zeigt neue Eindrücke zum Bösewicht Banwa, gespielt von Lenny Kravitz. Überzeugt hat mich der Schurke noch nicht ganz.

Datum: 15. September

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Hubert» – so ein guter Junge

Jeder weiss: Hunde sind das beste, was dieser Welt je passiert ist. Leider gibt es viel zu wenige Games über Hunde. Deshalb freue ich mich auf «Hubert». Du spielst einen Herdenschutzhund, der Schafe bewachen, Sachen erschnüffeln und Bäume bepinkeln muss. Erinnert ein bisschen an «A Dog's Life» für die PS2.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Lost Host» – Autofahren mal anders

Du spielst ein kleines Spielzeugauto, das auf der Suche nach seinem Besitzer ist. Das Spielgeschehen verfolgst du aus einer isometrischen Perspektive. Sieht cool aus und versprüht «Toy Story»-Vibes.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Aphelion» – erstes Gameplay

Dieses futuristische Weltraumabenteuer von Don't Nod («Life is Strange») wird in Zusammenarbeit mit der European Space Agency (ESA) entwickelt. Zwei ESA-Astronauten stürzen auf einem fremden Planeten ab und müssen das Geheimnis hinter dem mysteriösen Crash lüften, um zu fliehen. Der neue Trailer zeigt erstmals Gameplay.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Let's Build a Dungeon» – werde zum Entwickler

In diesem Nachfolger von «Let's Build a Zoo» verwaltest du ein Game Studio, das ein MMORPG entwickelt. Begleite das Spiel von der Konzeptphase bis zum Release und sorge dafür, dass möglichst viele zahlende Abonnentinnen und Abonnenten dir treu bleiben. Das fiktive Game deines Studios kannst du dann auch selbst spielen.

Datum: 2026

Erscheint für: Xbox Series X/S, PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«PowerWash Simulator 2 | Adventure Time» – Crossover

Der «PowerWash Simulator 2» bekommt seine erste Erweiterung. Dabei handelt es sich um ein Crossover der beliebten Animationsserie «Adventure Time». Zwei weitere DLCs mit bekannten Franchises sollen dieses Jahr noch folgen.

Datum: 9. April

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

