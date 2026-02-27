News & Trends 6 2

«Pokémon Wind & Welle» – so sieht die neue «Pokémon»-Generation aus

«Pokémon» feiert Geburtstag und präsentiert neue Games. Die sehen sehr vielversprechend aus.

Heute vor 30 Jahren erschienen in Japan die ersten «Pokémon»-Games: «Grün» und «Rot». Sie markierten den Grundstein für eine beispiellose Erfolgsgeschichte. «Pokémon» ist noch vor Grössen wie «Mickey Mouse» und «Star Wars» das mit Abstand erfolgreichste Multimedia-Franchise der Welt.

Zur Feier dieses Meilensteins stellt die Pokémon Company an einer «Pokémon Presents»-Präsentation allerlei neue Projekte in der Welt der Taschenmonster vor. Hier findest du die wichtigsten Ankündigungen im Überblick.

«Pokémon Wind & Welle» – das sieht doch mal vielversprechend aus

Das Highlight der Präsentation ist der Trailer zur neuen «Pokémon»-Generation. Die Spiele tragen die Namen «Wind» und «Welle». Erscheinen sollen sie erst 2027. Das ist insofern erstaunlich, als dass die bisherigen Mainline-Games in einem Abstand von ungefähr drei Jahren zueinander erschienen sind. Bis zum Release von «Wind & Welle» werden ganze fünf Jahre seit dem letzten Ableger, «Karmesin & Purpur» (2022), vergangen sein.

Der Trailer zeigt eine tropische Insellandschaft mit üppigen Dschungelgebieten und grossen Meeresabschnitten. Damit bestätigen sich die Informationen aus dem letztjährigen «Teraleak».

Für die neue «Pokémon»-Generation verwendet Game Freak eine frische, aufgebohrte Grafik-Engine. Das erste Bewegtbildmaterial lässt hoffen, dass uns endlich grafisch ansprechende Games im «Pokémon»-Universum erwarten. Besonders beeindruckend sieht das Wasser aus. Die Sonne glitzert auf der blauen Oberfläche, Korallen und Pokémon sind sichtbar und Wellen tanzen im Rhythmus des Windes.

Ich bin beeindruckt.

Das sieht sehr schick aus!

Quelle: The Pokémon Company

Die neuen Starter-Pokémon sind im Trailer ebenfalls zu sehen. Zur Auswahl stehen:

Braubel: ein schlecht gelaunter Pflanzen-Vogel mit «Resting Bitch Face»

Pomfifi: ein hechelndes Feuer-Pokémon, das an einen Zwergspitz erinnert

Gekkua: ein Wasser-Gekko mit riesigen Augen

Ich entscheide mich für Braubel.

Quelle: The Pokémon Company

«Pokémon XD: Gale of Darkness» – Gamecube-Nostalgie

Für nostalgische Fans hat die Pokémon Company auch was parat. Der Gamecube-Titel «Pokémon XD: Gale of Darkness» wird als Teil des «Nintendo Switch Online + Expansion Pak» neu veröffentlicht. Schon im März soll es so weit sein.

«Pokémon Champions» – für kompetitive Trainerinnen und Trainer

Das bereits angekündigte «Pokémon Champions» erhält einen neuen Trailer. In diesem wird erstmals ein Release-Datum verraten. Switch- und Switch-2-User können bereits ab April die virtuelle Arena betreten. Im Verlauf des Jahres soll das Game auch für Android und iOS erscheinen.

«Pokémon Champions» ist ein Free-to-Play-Titel, in dem du ausschliesslich gegen andere Trainerinnen und Trainer kämpfst. Es gibt keine Story, keinen Schnickschnack. Das kompetitive Game soll künftig auch an den internationalen «Pokémon»-Meisterschaften gespielt werden.

«Pokémon Pokopia» – süüüüüüüüüss

Kurz vor Launch gibt es neue Eindrücke zum cozy Game «Pokémon Pokopia». Im Trailer siehst du, wie du deine Traumstadt aufbauen kannst – wahlweise auch mit bis zu drei Mitspielerinnen oder Mitspielern. Das Game erscheint am 5. März für die Switch 2.

«Pokémon Feuerrot & Blattgrün» – wichtige Info

Reminder: Heute erscheinen die «Pokémon Feuerrot & Blattgrün»-Remakes im eShop. Zur Feier des Launches kündigt die Pokémon Company an, dass das Game mit einem künftigen Update mit «Pokémon Home» kompatibel sein wird. Heisst: Du kannst deine Taschenviecher im Online-Speicher ablegen und in anderen Games – unter anderem «Pokémon Champions» nutzen.

Und sonst so?

Neben den grossen Höhepunkten gab's auch wieder viel Kleinkram in der Präsentation. Hier findest du die Fussnoten zusammengefasst.

Musikplayer im Mini-Game-Boy-Format

Zum Jubiläum veröffentlicht die Pokémon Company einen Mini-Musikplayer. Er sieht aus wie der originale Ziegelstein-Game-Boy. Die Mini-Cartridges von «Pokémon Rot & Blau» spielen die Originaltracks aus den Klassikern ab. Ob das Teil auch hierzulande erhältlich sein wird, ist noch unklar.

Unnötig, aber cool.

Quelle: The Pokémon Company

«Pokémon Legends: Z-A: Mega Dimension»

Im DLC zum aktuellsten «Pokémon»-Spinoff wurde ein neues Pokémon gesichtet: Mega Knakrack Z.

Diverse Updates zu Mobile Games

Zahlreiche Mobile Games erhalten Jubiläums-Updates.

In «Pokémon GO» erscheinen vergangene Pokémon neu in der Spielwelt

In «Pokémon Masters EX» gibt es neue Trainer – unter anderem «Rot» mit seinem Pikachu

In «Pokémon Café» erscheinen Partner-Pokémon in besonderen Outfits

In «Pokémon Sleep» kannst du ab heute Abend mit Mew schlafen

In «Pokémon Unite» stürzen sich die legendären Vögel Zapdos, Lavados und Arktos ins Getümmel

Titelbild: The Pokémon Company

