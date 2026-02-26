News & Trends 1 0

Das sind die neuen PS-Plus-Spiele im März 2026

Die neuen Playstation-Plus-Spiele für März 2026 sind da: mit Golf, Monster-Jagd, bunten Slimes und einem riesigen MMO ist für viele etwas dabei.

So langsam kommt die Sonne raus und während es viele wieder nach draußen zieht, sorgt Sony dafür, dass auch die Konsole nicht in Vergessenheit gerät. Mit den neuen Playstation-Plus-Spielen für März 2026 gibt es frischen Stoff für alle, die trotz Frühling noch ein paar Abende vor dem Bildschirm verbringen wollen.

Ab Dienstag, dem 3. März 2026, stehen dir vier neue Titel im Playstation Plus Essential-Programm zur Verfügung, die du bis einschließlich 6. April 2026 deiner Bibliothek hinzufügen kannst, sofern dein Abo aktiv ist.

Welche Stufen gibt es im Playstation-Plus-Abo? Playstation Plus ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Extra und Premium. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, monatlich dazukommenden Gratisspielen, Cloud-Speicherung und exklusiven Rabatten im Playstation Store. Extra umfasst alle Vorteile von Essential und erweitert das Angebot um einen umfangreichen Katalog an PS4- und PS5-Spielen. Die höchste Stufe, Premium, enthält zusätzlich eine Sammlung klassischer Titel aus der PS1-, PS2-, PSP- und PS3-Ära, zeitlich begrenzte Testversionen ausgewählter Spiele sowie Cloud-Streaming-Funktionen.

«PGA Tour 2K25»

Wann: 3. März

Wo: PS5

Jahrgang: 2025



In «PGA Tour 2K25» betrittst du einige der berühmtesten Golfplätze der Welt, darunter Austragungsorte prestigeträchtiger Turniere wie die PGA Championship, die U.S. Open und die Open Championship. Das Spiel legt seinen Schwerpunkt auf authentisches Gameplay, das dir genaue Platzierung, Timing und strategische Planung abverlangt.

Im umfangreichen Karriere-Modus formst du deinen eigenen Golfer: Du wählst Ausrüstung, Skill‑Trees und passgenaue Anpassungen, die deinen Spielstil prägen und deinen Fortschritt auf dem Weg zum Profi bestimmen. Jede Runde zählt, denn das überarbeitete Bewertungssystem misst deine Leistungen detailgenau und belohnt konstante Entwicklung.

«Monster Hunter Rise»

Wann: 3. März

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2023



«Monster Hunter Rise» ist ein Action-Rollenspiel, in dem du als Jäger gewaltige Kreaturen in weitläufigen Gebieten bekämpfst. Zu Beginn erstellst du deinen eigenen Charakter, wählst aus 14 Waffenklassen und passt deinen Stil durch Fähigkeiten und Ausrüstungskombinationen an.

Der Kern des Spiels dreht sich um einen klaren Kreislauf: Du erkundest, jagst und verbesserst deine Ausrüstung. Jede erfolgreiche Jagd liefert Materialien, mit denen du Waffen und Rüstungen schmiedest und aufrüstest und dich so für immer mächtigere Gegner wappnest.

An deiner Seite stehen zwei tierische Begleiter: der Palico, der dich mit nützlichen Hilfsfertigkeiten im Kampf unterstützt, und der Palamute, der dir dank seiner Schnelligkeit neue Mobilitätsmöglichkeiten eröffnet. Die abwechslungsreichen Gebiete – von dichten Wäldern über zerklüftete Klippen bis hin zu verfallenen Ruinen – laden zum Erkunden ein und halten zahlreiche Ressourcen bereit, die dein Fortkommen vorantreiben.

«Slime Rancher 2»

Wann: 3. März

Wo: PS5

Jahrgang: 2024



In «Slime Rancher 2» schlüpfst du erneut in die Rolle von Beatrix LeBeau, die sich diesmal auf die geheimnisvolle Regenbogeninsel wagt. Die Welt präsentiert sich farbenfroh, verspielt und voller neuer Slime‑Spezien, die du einfängst, züchtest und versorgst.

Dabei ist deine Ranch der zentrale Ort, an dem du Gebäude errichtest, Upgrades planst und dein wachsendes Slime‑Ökosystem verwaltest. Das Spiel kombiniert Farming‑Simulation mit Erkundung in Ego‑Perspektive

«The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road»

Wann: 3. März

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2021



Mit der «The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road» erwartet dich ein neues Kapitel im seit Jahren gewachsenen MMO‑Universum von Tamriel. Die Erweiterung ergänzt die ohnehin große Spielwelt um ein neues Gebiet, weitere Story‑Quests und frische Aktivitäten.

Du reist durch weitläufige Landschaften, triffst auf Fraktionen, löst Handlungsstränge und stellst dich immer wieder neuen Gegnern. Das Fortschrittssystem erlaubt es dir, deinen Charakter über viele Stunden hinweg zu perfektionieren und auf einen individuellen Spielstil auszurichten.

Titelbild: Capcom

