Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (16.01. bis 23.01.) gesammelt.

Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «Knight's Path», «Foxhole Airborne», «Greedfall: The Dying World».

Diese Woche gab sich Microsoft in einer «Developer Direct»-Präsentation die Ehre und präsentierte zum Start des Gaming-Jahres neue Infos zu heiss erwarteten Xbox-Titeln («Forza Horizon 6», «Fable», «Beast of Reincarnation»). Aber auch abseits der Xbox-Welt gab es vergangene Woche Spannendes zu entdecken.

Wir haben uns durch alle Videos und Pressemitteilungen gewühlt und die Highlights für dich herausgefischt.

Neu angekündigte Games oder DLC

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Life is Strange: Reunion» – Chloe ist zurück

Ich liebe «Life is Strange». Vor allem der erste Teil der Serie hat sich für immer einen Platz in meinem Gamer-Herz gesichert. Teenie-Drama, Krimi, Thriller und übernatürliche Zeitreisen in einem – was für ein Paket! Mit dem letzten Game hat Entwicklerstudio Deck Nine die Protagonistin aus dem Originalspiel, Max Caulfield, zurückgeholt. Und mit dem nächsten Titel feiert nun auch ihre beste Freundin Chloe Price ein Comeback.

War das wirklich nötig? Nein. Der erste Teil ist perfekt, so wie er ist. Es braucht keine Fortsetzung. Werde ich dem Game trotzdem eine Chance geben? Aber klar doch. Und wenn's nichts taugt, spule ich einfach die Zeit zurück und mache alles rückgängig.

Datum: 26. März

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Mechborn» – Deckbuilder mit griechischen Mechs... oder so

Ein Deckbuilder, bei dem du mit Karten Mechs zusammenstellst, um gegen riesige Monster zu kämpfen. Visuell ist das bunte Game gemäss Studio eine Mischung aus «griechischer Mythologie und Neunzigerjahre Mech-Animes». Diese Kombination stand nicht auf meiner 2026-Bingo-Karte.

Datum: Ende 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Kiln» – neues Multiplayer-Spiel von Double Fine

Microsoft hat an der Xbox Developer Direct noch eine Überraschung mitgebracht. Tim Schafers Double Fine Studios künden einen bizarren Multiplayer-Titel an. Du stellst auf einer Töpferscheibe Gegenstände her, die du dann in 4v4-Matches in den Kampf schickst. Süss, lustig, unerwartet.

Datum: Frühling

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Forza Horizon 6» – ab nach Japan

Den neue «Horizon»-Ableger verschlägt es nach Japan. Das ist eigentlich schon alles, was ich wissen muss. Die Rennen sollen dich sowohl durch ländliche Gebiete als auch durch Metropolen wie Tokyo führen. Geil. Ebenfalls erwähnenswert: Das Game wurde schon für die PS5 bestätigt – Playstation-Fans kommen aber erst im Verlauf des Jahres in den Genuss des japanischen Rennspiels.

Datum: 29. Mai

Erscheint für: PS5 (später), Xbox Series X/S, PC

«Fable» – RPG mit Humor

Endlich frische Eindrücke zu «Fable». Der neue Ableger stammt auch aus dem Hause Playground Games, die mit «Forza Horizon 6» bereits ein heisses Gaming-Eisen für dieses Jahr im Feuer haben – wenn auch in einem komplett anderen Genre.

Das Spiel soll eine lebendige, offene Spielwelt bieten, in der du sehr viele Freiheiten geniesst. Durch ein komplexes Moralsystem sollen deine Aktionen einen spürbaren Einfluss auf deine Erfahrung haben. Die ersten Gameplay-Eindrücke sind mit viel schwarzem britischen Humor versehen und sehen sehr vielversprechend aus.

Das Xbox-Spiel erscheint zeitgleich auch auf der PS5.

__Datum:__Herbst 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Beast of Reincarnation» – Game Freak zeigt, was sie können

Das Entwicklerstudio hinter den «Pokémon»-Titeln, Game Freak, zeigt an der Xbox Developer Direct, das sie mehr können als mittelmässige Spiele mit süssen Taschenmonstern. Die Entwickler bezeichnen «Beast of Reincarnation» als «One person, one dog»-Game. Du steuerst eine Heldin, die mit ihrem Hund in einem postapokalyptischen Japan in ferner Zukunft unterwegs ist. Schön. Wieso können «Pokémon»-Spiele nicht auch so ambitioniert sein?

Datum: Sommer 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«1348 Ex Voto» – Mittelalter-Snack

Okay, wieso habe ich bisher noch nichts von diesem Titel mitbekommen? Das Mittelalterspiel des italienischen Indie-Studios Sedleo sieht sehr vielversprechend aus. Versprüht «A Plague Tale»-Vibes. Und der relativ bescheidene Preis von rund 25 Franken oder Euro lässt vermuten, dass es sich um ein eher kleines, kurzes und narrativ getriebenes Abenteuer handelt. Ein Mittelalter-Snack für Zwischendurch. Ab auf die Wunschliste.

Datum: 12. März

Erscheint für: PS5, PC

«Knight's Path» – Ritter und Drachen

Du willst noch mehr Mittelalter? Dein Wunsch sei mir Befehl. «Knight's Path» ist ein Action-RPG, bei dem realistischer Nahkampf mit Schwertern im Zentrum steht. Umso überraschender ist es, dass am Ende des Trailers auch noch ein Drache vorkommt. Und aus irgendeinem Grund eine riesige Schnecke.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Greedfall: The Dying World» – der Full Release naht

Das erste «Greedfall» ist ein echter Geheimtipp für Action-Rollenspielfans. Es hat so manche Ecken und Kanten, aber man spürt, dass unglaublich viel Leidenschaft in das Projekt geflossen ist. Der Nachfolger soll nun alles besser und grösser machen. Nach einer Early-Access-Periode auf dem PC erscheint das Game schon bald als Full Release auch für Konsolen.

Datum: 10. März (PC), 12. März (Konsolen)

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Reanimal» – Horror in Miniaturformat

Tarsier Studios, das Original-Entwicklerteam von «Little Nightmares», kehrt mit einem neuen Titel zurück. Der sieht... naja, genau so aus wie «Little Nightmares». Im neuen Trailer erfährst du in 60 Sekunden alles, was du über das süsse Horrorgame wissen musst.

Datum: 13. Februar (ja, das ist ein Freitag!)

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Neuron Activation» – mein Primatenhirn will spielen

Knöpfe drücken. Schöne Effekte. Schieberegler schieben. Lustige Geräusche. Schalter aktivieren. Punkte bekommen. Domagoj mag visuelle Effekte, lustige Sounds und Punkte. Domagoj will spielen.

«Neuron Activation» ist ein Game, das bewusst die simplen Instinkte meines Primatengehirns anspricht und sinnloses Knöpfedrücken in ein forderndes Highscore-Korsett packt. Ein spielbarer Fidgetspinner, sozusagen. Auf Steam ist ab sofort eine Demo verfügbar.

Datum: 2026

Erscheint für: PC

«Marathon» – jetzt mit Releasedatum

Bungies Extraction-Shooter bekommt im neuesten Trailer endlich ein konkretes Release-Datum. Lange musst du dich nicht mehr gedulden.

Zum Start gibt es auch eine Spezialedition des Dualsense-Controllers für die PS5. Dieser ist gemäss Sony von den «markanten Grafiken und industriellen Oberflächen» des Spiels inspiriert. Hübsch.

Datum: März

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Yakuza Kiwami 3» – so kämpft Kiryu

Nachdem Sega letzte Woche gezeigt hat, wie der Bösewicht Mine kämpfen wird, ist diese Woche unser aller Lieblings-Yakuza Kiryu dran. Möchtest du vor dem Launch selbst Hand anlegen, kannst du das mit der neu erschienenen Demo-Version des Spiels tun – auf allen Plattformen, auf denen das Game erscheinen wird.

Sega veröffentlicht zudem zwei (ziemlich lange) Videos, die die Handlung der beiden Vorgänger zusammenfassen:

Datum: 11. Februar

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games wurden bereits veröffentlicht und erhalten Trailer zu neuen Inhalten oder Updates.

«The Last Starhsip» – Version 1.0 kommt

Ein Space-Sim-Spiel von den Entwicklern hinter «Prison Architect». Bastle dein Raumschiff, handle mit fremden Planeten, sammle Ressourcen und kämpfe gegen Weltraumpiraten. Nach einer Early-Access-Phase kommt das Game im Februar als Full Release.

Datum: 3. Februar

Erscheint für: PC

«Foxhole Airborne» – jetzt mit Flugzeugen

Ich muss zugeben, bisher habe ich noch nie etwas vom Kriegs-MMO «Foxhole» gehört. Asche über mein Haupt, denn das, was ich durch den neuen Trailer gelernt habe, hört sich sehr spannend an. Tausende Spieler beeinflussen einen andauernden Online-Krieg. Jeder Spieler ist ein Soldat, der im Bereich Logistik, Basenbau, Aufklärung und Kampf zum Kriegsgeschehen beiträgt. Neu kommen auch Flugzeuge dazu.

Datum: 9. Februar

Erscheint für: PC

«Far Cry Classics» – 60 FPS Update

Ein seltener Ubisoft-Win. Das Unternehmen spendiert drei klassischen «Far Cry»-Games ein kostenloses Update mit 60 FPS. Mit dabei sind «Far Cry 3», «Far Cry 3: Blood Dragon» und «Far Cry Primal».

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S

«Donkey Kong Country Returns HD» – mehr Pixel und Dixie

Aus dem Nichts verpasst Nintendo dem HD-Remake von «Donkey Kong Country Returns» ein kostenloses Update. Unter anderem gibt es mit Dixie Kong einen neuen unterstützenden Charakter. Auf der Switch 2 bekommst du zudem eine höhere Auflösung, kürzere Ladezeiten und «Game Share»-Support.

Datum: ab sofort

Erscheint für: Switch, Switch 2

«Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park»

Hey, Nintendo. Wer denkt sich bei euch eigentlich diese ultralangen Titel aus? Das wird ja immer absurder.

Wie dem auch sei, der neue Trailer für «Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park» sieht sehr vielversprechend aus. Das vielleicht beste 2D-Mario aller Zeiten bekommt ein umfassendes Switch-2-Update mit Minigames und Herausforderungen im Mehrspielermodus. Zudem gibt es neue Bosse zu entdecken, einen neuen Spielcharakter (Rosalina) sowie einen Hilfe-Modus für Anfänger.

Datum: 26. März

Erscheint für: Switch 2

