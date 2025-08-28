Die Whatsapp-Satellitenfunktion ist da – aber nur für Pixel-10-Geräte

News & Trends
/e/OS für das Fairphone 6 ist da, GrapheneOS auf dem Pixel 10 braucht noch Zeit
von Jan Johannsen
Google führt für das neue Pixel 10 eine vorerst exklusive Funktion ein: Ab sofort können ausgewählte Nutzer in den USA über eine Satellitenverbindung mit Whatsapp Nachrichten verschicken und Anrufe tätigen.
Notrufe über Satelliten waren bislang auf schriftliche und einseitige Kommunikation beschränkt. Mit den neuen Pixel-10-Geräten erweitert Google diese Funktion, sodass du nun auch Nachrichten und Anrufe per Whatsapp tätigen kannst – ganz ohne Funkverbindung.
Warum ist das so eine grosse Sache? Weil es nicht mehr nur um Notfälle geht, sondern um eine echte Kommunikationslösung für den Alltag in Gebieten ohne Netzabdeckung – wie beim Wandern, auf See oder in abgelegenen Regionen. Google hat das Feature mit einem kurzen Video auf X angekündigt.
Die Verbindung ist allerdings nicht ganz einfach und erfordert Geduld. Wie schon bei der Notruffunktion der Pixel-9-Geräte muss dein Handy unter freiem Himmel sein und du musst es ruhig und präzise auf den Satelliten ausrichten. Nur so ist eine unterbrechungsfreie Verbindung möglich.
Da die Funktion auf Android 16 basiert, könnte Google sie theoretisch auch für andere Android-Geräte freigeben. Bislang ist aber unklar, ob und wann das passieren wird. Auch die künftigen Kosten sind noch offen. Während die Notruf-Funktion bei Google kostenlos war, könnte das für die Whatsapp-Kommunikation anders aussehen – schliesslich verbraucht sie deutlich mehr Daten.
Ob und wann die neue Satelliten-Funktion auch ausserhalb der USA verfügbar sein wird, ist noch unklar. Zwar ist sie an sich nicht auf die USA beschränkt, es müssen aber erst Netzbetreiber gefunden werden, die sie in Europa anbieten.
Seit ich einen Stift halten kann, kritzel ich die Welt bunt. Dank iPad kommt auch die digitale Kunst nicht zu kurz. Daher teste ich am liebsten Tablets – für die Grafik und normale. Will ich meine Kreativität mit leichtem Gepäck ausleben, schnappe ich mir die neuesten Smartphones und knippse drauf los.