WhatsApp bietet bald Übersetzungen – für Android fehlen zunächst wichtige Sprachen

Kein Copy & Paste mehr mit Deepl & Co. – WhatsApp erhält eine Übersetzungsfunktion. Damit kannst du Nachrichten in deiner bevorzugten Sprache anzeigen lassen. WhatsApp auf iPhone deckt bereits viele Sprachen ab, auf Android fehlen noch einige.

Wer sich in WhatsApp in verschiedenen Sprachen unterhält, musste die Sprachen bisher entweder selbst beherrschen oder zusätzliche Tools zur Übersetzung verwenden. Letzteres wird bald nicht mehr nötig sein: Der Messenger hat angekündigt, dass du die Nachrichten deiner Gesprächspartner von WhatsApp übersetzen lassen kannst.

Die neue Funktion wird seit dem 23. September schrittweise für Android und iPhone ausgerollt. Du kannst sie für Nachrichten in Einzel- und Gruppenchats sowie für Kanalmeldungen nutzen.

Die Option ist versteckt: Du startest die Übersetzung per langem Druck auf die gewünschte Nachricht. Per Tap auf «Übersetzen» wählst du die gewünschte Sprache. Bei der ersten Übersetzung wird das entsprechende Sprachpaket auf dein Gerät heruntergeladen. Der Datenschutz bleibt dabei gewahrt, denn die Übersetzung erfolgt lokal, ohne dass die Texte an einen Server gesendet werden.

Viele Android-User schauen zunächst in die Röhre

Klingt alles sehr gut – bringt dir aber nicht so viel, wenn du ins Deutsche, Französische oder Italienische übersetzen möchtest, denn diese Sprachen fehlen noch. Für Android stellt der WhatsApp-Mutterkonzern zunächst nur sechs Sprachen bereit: Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Arabisch und Hindi. Immerhin sollen weitere Sprachen laut Ankündigung «in Kürze» folgen.

iPhone-Nutzerinnen und -Nutzer können dagegen auf deutlich mehr Sprachen zugreifen, darunter Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Türkisch, Polnisch und einige mehr. iPhone-User haben es in Chatverläufen etwas umständlicher Dafür müssen sich iPhone-Nutzende mit einem Komfortproblem herumschlagen. Während es auf Android möglich ist, alle Nachrichten – auch neu eingehende – übersetzt anzuschauen, musst du auf dem iPhone jede Nachricht einzeln übersetzen lassen.

Nur anzeigen, nicht schreiben

Laut Metas Ankündigung kannst du Übersetzungen nur anzeigen lassen und nicht deine eigenen Nachrichten vor dem Abschicken in eine andere Sprache übersetzen lassen. Das ist aber auch nicht nötig, denn deine Chatpartnerinnen und -partner können deinen Text ebenfalls übersetzt anzeigen lassen. Somit können alle in ihrer bevorzugten Sprache schreiben – und müssen darauf vertrauen, dass Metas Übersetzung einen guten Job macht.

