Dezember und Januar: Steam bricht dank «Arc Raiders» mehrere Rekorde

Ein Rekord jagt den nächsten: Nach einem historisch umsatzstarken Dezember stellt der Launcher im Januar nun auch die bisherigen Bestmarken bei den gleichzeitigen Nutzerzahlen in den Schatten.

Die Gaming-Plattform Steam kann sich aktuell nicht beklagen. Hinter ihr liegt in Bezug auf die Umsatzzahlen der mit Abstand erfolgreichste Dezember. Und im Januar geht es gleich gut weiter: Auch bei der Anzahl der aktiven User stellt Steam neue Rekorde auf – und bricht sie gleich wieder.

Dezember: rekordverdächtige Umsätze

Der Dezember ist traditionell ein guter Monat für Steam: Über die Feiertage lockt der Winter Sale viele Menschen an den Rechner und die freien Tage sorgen dafür, dass sie auch Zeit zum Zocken haben.

Laut dem auf Gaming spezialisierten Marktanalyse-Unternehmen Alinea Analytics generierten 100 Millionen Nutzer einen Rekordumsatz von 1,6 Milliarden US-Dollar. Ob der Dezember 2025 Steams bisher umsatzstärkster Monat überhaupt war, gibt der Alinea-Bericht allerdings nicht eindeutig an, er vergleicht lediglich die vergangenen Dezember.

Im Jahr 2024 lag der Umsatz demnach um 22,7 Prozent darunter. Auch den bisherigen Rekord-Dezember 2020 mit seinem Umsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar stellt der letzte Monat 2025 jetzt in den Schatten. 2020 bescherten die Einschränkungen der Corona-Pandemie Steam einen enormen Aufwind.

Größter Treiber der Verkaufszahlen war wie auch im November der Extraction Shooter «Arc Raiders». Das Game, das am 30. Oktober 2025 erschien, wurde über Nacht zum Hit und scheint es sich laut SteamDB langfristig in den vorderen Rängen der beliebtesten Spiele auf Steam gemütlich zu machen.

Allein im Feiertagszeitraum zwischen dem 21. Dezember und dem 4. Januar kauften sich 1,2 Millionen Gamer den Titel auf Steam. Insgesamt wurde Arc Raiders über alle Plattformen hinweg – Steam, Xbox und Playstation – mehr als 12 Millionen Mal verkauft. Nach «Arc Raiders» folgt bei der Anzahl der verkauften Keys eine Überraschung: Das 2018 erschienene – 2020 auf Steam – Story-Game «Detroit: Become Human» setzte sich dank eines hohen Rabatts mit fast einer Million Verkäufen auf Platz zwei der Dezember-Rangliste. Danach folgt das Koop-Kletterspiel «Peak» mit rund 270 000 Kopien. Januar: neue Nutzer-Rekorde Im Januar können die Steam-Angestellten ihre Partyhüte gleich erneut aufsetzen. Schon in der ersten Woche des Jahres waren erstmals mehr als 41 Millionen User gleichzeitig online. Bereits am 11. Januar folgte laut SteamDB der nächste Meilenstein von 42 Millionen gleichzeitigen Nutzerinnen und Nutzern.

Obwohl das hübsche Werte sind, stehen diese Zahlen nicht dafür, wie viele User tatsächlich gerade in einem Spiel aktiv sind. Das sind deutlich weniger, doch auch hier erreichte Steam in den vergangenen Wochen neue Rekordzahlen. Am 4. Januar verpasste Steam mit seiner bisher höchsten Zahl der aktiven Nutzer von 13 399 959 knapp die 13,4 Millionen. Seitdem zocken wieder etwas weniger User gleichzeitig ein Spiel, aber auch am 10. und 11. Januar waren es mehr als 13 Millionen.

Steam erschien 2003 und ist die mit Abstand populärste Plattform für PC-Games. Andere Launcher wie die von Epic Games, EA und Ubisoft liegen weit dahinter und konnten sich nie eine solche Reichweite erarbeiten. Die neuen Rekorde belegen den anhaltenden Erfolg des Launchers. Dahinter steht das nicht börsennotierte Unternehmen Valve und der Gründer sowie Mehrheitseigentümer Gabe Newell, dessen Vermögen dank Steam auf elf Milliarden US-Dollar geschätzt wird.

Titelbild: Shutterstock/Casimiro PT

