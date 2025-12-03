News & Trends 28 5

Der Commodore 64 Ultimate kommt mit mehr als 100 Spieleklassikern

Commodore-Fans lassen den Kult wieder aufleben: Zum neuen Commodore 64 Ultimate gibt es einen USB-Stick in Form einer Kassette mit mehr als 100 Spielen.

Das Jahr 2025 könnte zum Auferstehungsjahr der Nostalgie-Marke Commodore werden. Nach der Übernahme der noch bestehenden Brands durch einen Fan, den YouTuber Peri Fractic, im Juni folgte schon bald darauf die erste Produktankündigung: der Commodore 64 Ultimate. Das Gerät soll bei älteren Semestern fröhliche Kindheitserinnerungen wecken, kommt aber mit aktueller Technik wie USB-C-Anschlüssen.

News & Trends Brotkasten 2.0: Das ist der Commodore 64 Ultimate von Martin Jud

Zum Lieferumfang gehört auch ein USB-Stick mit zahlreichen Spieleklassikern und anderen «Goodies». Natürlich in Form einer Kassette, wie könnte es auch anders sein? Bislang war nicht bekannt, was sich auf dem Stick befindet. Jetzt wurde das Geheimnis gelüftet – dazu gestaltete das Unternehmen ein Cover des Fan-Magazins ZZAP 64, das bei vielen Commodore-Liebhabern sicher für weitere Tränchen der Rührung sorgt.

Für die Cover-Gestaltung hat Commodore die Erlaubnis des Rechteinhabers Rockford eingeholt.

Quelle: Commodore

Mehr als 100 lizenzierte Titel sowie Commodore-Musikstücke und Demos befinden sich auf dem Stick. Dazu gehören Klassiker der 80er- und 90er Jahre wie etwa «The Way of the Exploding Fist» (1985), «Hunchback» (1983) und «Acid Runner» (1993). Aber auch Titel, die später für den C64 entwickelt wurden, sind dabei. Die vollständige Liste findest du hier.

Damit ist der Kassetten-Stick für Fans eine Schatzgrube aus der Zeit der klassischen Computerspiele. Weitere Games sind auf itch.io erhältlich – und in seinem Newsletter gibt Peri Fractic an, dass sich auch uralte Original-C64-Kassetten mit dem neuen Ultimate-Gerät verwenden lassen. Wann erscheint der Commodore 64 Ultimate?

Der moderne Commodore 64 ist seit Juli vorbestellbar und nun scheint sich die Wartezeit dem Ende zuzuneigen. Vor rund zwei Wochen meldete sich Peri Fractic über den offiziellen Commodore-Kanal zum aktuellen Stand.

10 000 Geräte waren zu diesem Zeitpunkt bereit für die Endmontage. Dazu gehören 5000 Commodore 64 Ultimate der beigefarbenen «Basic Edition», 2000 der transparenten, RGB-beleuchteten «Starlight Edition» und 3000 der goldenen «Founders Edition». 500 Stück sollten danach pro Tag fertiggestellt und bald darauf versendet werden. Bestellungen sind weiterhin möglich, allerdings mit einem voraussichtlichen Liefertermin ab Februar.

Titelbild: Commodore

Dieser Artikel gefällt mir! 28 Personen gefällt dieser Artikel







