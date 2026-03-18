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Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im März und April 2026

Mit «South of Midnight», «Like a Dragon: Infinite Wealth» und «Clair Obscur: Expedition 33» erweitert Microsoft den Xbox Game Pass um auffällige Neuzugänge: von surrealem Adventure bis zum großen Rollenspiel.

Wenn du gerade denkst, dein Backlog wird langsam kleiner, gibt es schlechte Nachrichten: Microsoft hat die nächste Welle an Game-Pass-Spielen angekündigt. Insgesamt elf neue Titel erweitern den Katalog in den kommenden Wochen.

Welche Stufen gibt es beim Xbox-Game-Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Premium und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC Game Pass. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 50 Spielen und Mitgliederrabatte. Premium erweitert diesen Zugriff auf die umfangreiche Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf der Xbox-Konsole spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA-Play und Cloud Gaming.

«South of Midnight»

Wann: 18. März

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud, Handheld

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



Mit «South of Midnight» präsentiert Xbox ein stilistisch eigenständiges Action-Adventure, das stark von Südstaaten-Folklore und magischem Realismus geprägt ist. Du spielst Hazel, eine junge Frau, die in einer modernen, ländlich geprägten Version des amerikanischen Südens mit übernatürlichen Kräften konfrontiert wird. Mythen sind hier keine abstrakten Geschichten, sondern Teil einer Realität, die sichtbar aus den Fugen geraten ist. Deine Aufgabe besteht darin, diese zerbrochene Welt Stück für Stück zu reparieren.

Der visuelle Stil hebt sich klar ab: Die Figuren wirken wie handgefertigte Stop-Motion-Modelle, besonders in Zwischensequenzen. Die bewusst leicht unruhige, künstliche Ästhetik erzeugt eine Atmosphäre, die zugleich vertraut und unterschwellig unheimlich wirkt. Spielerisch setzt das Spiel auf klassische Third-Person-Kämpfe mit Ausweichmanövern, Nahkampfangriffen und magischen Webe-Fähigkeiten, die du über einen Skill-Tree freischaltest und kombinierst.

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Ergänzend spielen Platforming und Bewegung eine wichtige Rolle. Du kletterst, springst und bewegst dich durch kompakte, miteinander verbundene Areale statt durch eine offene Welt. Die Geschichte entfaltet sich nicht nur über Cutscenes, sondern vor allem über Begegnungen, Umgebungsdetails und die Führung durch die Spielwelt. So entsteht ein Spielfluss, der ruhige Erkundung mit fordernden Kämpfen verbindet.

«The Alters»

Wann: 18. März

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«The Alters» verfolgt einen ungewöhnlichen Ansatz und verbindet Survival-Mechaniken mit einer Idee rund um alternative Lebenswege. Du spielst einen Mann, der auf einem fremden Planeten gestrandet ist und verschiedene Versionen seiner selbst erschafft. Diese Alters basieren auf Entscheidungen, die du in einem anderen Leben getroffen hättest.

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Jede dieser Figuren bringt eigene Fähigkeiten, aber auch eigene Persönlichkeiten und Konflikte mit. Daraus entsteht ein System, in dem du nicht nur Ressourcen verwalten, sondern auch zwischenmenschliche Spannungen berücksichtigen musst. Während du deine Basis ausbaust und die Umgebung erkundest, entwickeln sich Dynamiken innerhalb deiner Gruppe, die du aktiv beeinflusst.

«Disco Elysium – The Final Cut»

Wann: 19. März

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



Mit «Disco Elysium» hält ein Rollenspiel Einzug in den Game Pass, das bewusst mit Erwartungen bricht. Du schlüpfst in die Rolle eines Detectives, der einen Mordfall aufklären soll, während er gleichzeitig seine eigene Vergangenheit zusammensetzt. Klassische Kämpfe sucht man hier vergeblich. Stattdessen stehen Dialoge, Entscheidungen und innere Monologe im Mittelpunkt.

Das zentrale System basiert auf Fähigkeiten, die als eigenständige Stimmen auftreten und aktiv in Gespräche eingreifen. Dadurch beeinflussen sie, wie du Situationen interpretierst und welche Optionen dir offenstehen. Entscheidungen sind selten eindeutig und bewegen sich oft in moralischen Grauzonen. Der besondere Reiz entsteht aus der Tiefe der Dialoge und der dichten Atmosphäre, die durch den markanten Grafikstil unterstützt wird.

«Like a Dragon: Infinite Wealth»

Wann: 24. März

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud, Handheld

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Like a Dragon: Infinite Wealth» verbindet klassische JRPG-Mechaniken mit moderner Inszenierung und einer offenen Spielstruktur. Im Mittelpunkt stehen Ichiban Kasuga und Kazuma Kiryu, deren Geschichten parallel verlaufen und sich thematisch ergänzen. Die Handlung führt dich durch verschiedene Schauplätze, darunter erstmals auch eine weitläufige Umgebung auf Hawaii, die mit zahlreichen Aktivitäten und dicht gestalteten Stadtbereichen aufwartet.

Kritik «Like a Dragon: Infinite Wealth» hat keine Angst davor, ein albernes Game zu sein von Domagoj Belancic

Das Kampfsystem bleibt rundenbasiert, bietet aber deutlich mehr taktische Möglichkeiten. Positionierung spielt eine größere Rolle, ebenso die Interaktion mit der Umgebung während der Kämpfe. Dadurch wirken Gefechte dynamischer als in früheren Teilen. Gleichzeitig lebt das Spiel von seiner erzählerischen Bandbreite. Ernste Themen und persönliche Konflikte wechseln sich mit bewusst absurden Nebenquests und Mini-Games ab.

«Absolum»

Wann: 25. März

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Absolum» kombiniert klassische Brawler-Mechaniken mit Elementen aus dem Roguelite-Genre und setzt auf schnelle, direkte Kämpfe. Du bewegst dich durch eine düstere Fantasy-Welt, in der Angriffe, Ausweichmanöver und Kombos ineinandergreifen und ein gutes Timing verlangen.

Die Spielstruktur basiert auf wiederholbaren Runs, die sich durch zufällige Elemente unterscheiden. Dadurch gestaltet sich jede Runde anders und fordert dich dazu auf, deinen Spielstil kontinuierlich anzupassen.Gleichzeitig schaltest du langfristige Verbesserungen frei, die deine Fähigkeiten dauerhaft erweitern.

«Nova Roma» (Game Preview)

Wann: 26. März

Wo: PC

Wie: Ultimate, PC Game Pass



«Nova Roma» ist ein Städtebauspiel im historischen Setting, das dich deine eigene Version des antiken Roms errichten lässt. Du planst Straßennetze, verwaltest Ressourcen und sorgst dafür, dass deine Bevölkerung wächst und versorgt bleibt. Wirtschaftliche, soziale und politische Systeme greifen dabei ineinander und beeinflussen die Entwicklung deiner Stadt direkt.

Der Fokus liegt auf strategischer Planung und dem effizienten Umgang mit begrenzten Ressourcen. Produktionsketten, Infrastruktur und Zufriedenheit der Bewohner müssen sorgfältig ausbalanciert werden.

«The Long Dark»

Wann: 30. März

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«The Long Dark» setzt auf eine realistische Survival-Erfahrung in einer eisigen Wildnis. Du kämpfst gegen Kälte, Hunger und Erschöpfung, während du Ressourcen sammelst und versuchst, so lange wie möglich zu überleben. Übernatürliche Elemente spielen keine Rolle, stattdessen entsteht die Herausforderung ausschließlich durch die Natur und ihre Bedingungen.

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Das Spiel verlangt vorausschauendes Handeln. Du musst Vorräte planen, Risiken abwägen und deine Umgebung aufmerksam beobachten. Fehler können unmittelbare Konsequenzen haben, etwa wenn du zu lange draußen bleibst oder wichtige Ressourcen falsch einsetzt. Gleichzeitig entsteht eine ruhige, fast meditative Atmosphäre, die im Kontrast zur ständigen Bedrohung steht. Die Welt wirkt reduziert, aber glaubwürdig gestaltet. Die Geschichte wird zurückhaltend erzählt und entfaltet sich über Fundstücke und Umgebungsdetails.

«Resident Evil 7: Biohazard»

Wann: 31. März

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Resident Evil 7: Biohazard» erzählt Survival-Horror konsequent aus der Ego-Perspektive und legt den Fokus auf Atmosphäre und Unsicherheit. Du erkundest ein abgelegenes Anwesen im ländlichen Amerika auf der Suche nach deiner verschwundenen Partnerin und gerätst dabei in die Gewalt einer verstörenden Familie. Die Umgebung ist eng, unübersichtlich und bewusst so gestaltet, dass sie Orientierung erschwert.

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Ressourcen sind knapp, Kämpfe riskant und oft vermeidbar. Statt auf Action setzt das Spiel auf Spannung, die sich aus ständiger Bedrohung und eingeschränkten Möglichkeiten ergibt. Sounddesign und Lichtführung spielen eine zentrale Rolle und verstärken das Gefühl, nie wirklich sicher zu sein.

«Barbie Horse Trails»

Wann: 2. April

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud, Handheld

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Barbie Horse Trails» bietet ein ruhiges, zugängliches Spielerlebnis, das sich rund um Pferdepflege und Erkundung dreht. Du bewegst dich durch eine offene Umgebung, kümmerst dich um deine Tiere und erfüllst verschiedene Aufgaben, die klar strukturiert und leicht verständlich sind. Der Fokus liegt auf entspanntem Fortschritt statt auf Wettbewerb oder komplexen Systemen.

Die Spielmechaniken bleiben bewusst einfach gestaltet, wodurch sich der Titel besonders für jüngere Spielerinnen oder Gelegenheitsspieler eignet. Gleichzeitig bietet die offene Welt ausreichend Freiraum, um sie in eigenem Tempo zu erkunden.

«Clair Obscur: Expedition 33»

Wann: 02. April

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud, Handheld

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Clair Obscur: Expedition 33» setzt auf ein Rollenspielkonzept, das stark über seine visuelle Identität und Atmosphäre funktioniert. Die Spielwelt wirkt wie ein lebendiges Gemälde und kombiniert surreale Elemente mit einer düsteren Grundstimmung. Du begleitest eine Gruppe auf einer Expedition, deren Hintergrund eng mit existenziellen Themen und einer geheimnisvollen Bedrohung verknüpft ist.

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Das Kampfsystem verbindet klassische Rollenspielmechaniken mit moderner Inszenierung und setzt auf Timing sowie gezielte Eingaben während der Aktionen. Dadurch entsteht ein hybrides System, das strategische Planung mit aktiver Beteiligung kombiniert. Gleichzeitig legt das Spiel großen Wert auf Inszenierung. Die Geschichte wird nicht nur über Dialoge erzählt, sondern auch über Bilder, Musik und Stimmungen transportiert.

«Final Fantasy IV»

Wann: 7. April

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



Den Abschluss bildet mit «Final Fantasy IV» ein Klassiker der JRPG-Geschichte. Du begleitest den Dunkelritter Cecil auf einer Reise, die von moralischen Konflikten und persönlicher Entwicklung geprägt ist.

Das Spiel setzt auf ein klassisches, rundenbasiertes Kampfsystem und eine klar strukturierte Story. Gerade diese Einfachheit sorgt für ein gut nachvollziehbares Spielerlebnis. Die Neuauflage modernisiert vor allem die Präsentation, ohne den ursprünglichen Kern zu verändern.

Diese Spiele verlassen den Game Pass

Zum Monatsende musst du dich von zwei Titeln verabschieden. Beide Spiele verschwinden am 31. März 2026 aus dem Service.

«Peppa Pig: World Adventures»

«Mad Streets»

Titelbild: Sandfall Interactive

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