Das sind die besten Game-Trailer der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer der vergangenen Woche (22.8. bis 29.8.) aus der Gaming-Welt gesammelt.

Zu viele Games, zu viele Trailer, zu wenig Zeit. Auch nach der Gamescom ballern Publisher ohne Erbarmen gefühlt Hunderte von spannenden Videos raus. Damit du dich nicht durch den ganzen Trailer-Kram wühlen musst, übernehmen wir das für dich. Hier sind die Perlen, die wir mit grösster Vorsicht herausgefischt haben.

Egal, ob Neuankündigung oder Update zu einem bestehenden Spiel. Egal ob AAA-Game oder Indie-Geheimtipp. Hier bekommst du die besten Trailer der Woche (22.8. bis 29.8.) in einer kompakten Übersicht.

«Ghost of Yōtei»

In Sonys Samurai-Abenteuer stehen primär Katanas und andere Nahkampfwaffen im Fokus. Ab und zu wird aber auch geballert, wie der neue Trailer zeigt. Die Protagonistin Atsu ermordet locker-stylisch ein ganzes Camp Banditen. Ich kann's kaum erwarten, dasselbe zu tun.

Wann: 2. Oktober

Wo: PS5



«No Man's Sky: Voyagers Update» (Neuankündigung)

Das «endlose» Weltraumspiel erhält schon wieder ein kostenloses Update mit vielen neuen Funktionen – inklusive neuer Raumschiffe, Multiplayer-Missionen und grafischer Verbesserungen. Alle Infos zum neuen Update findest du in diesem Beitrag von unserer Astronautin Debora.

Wann: ab sofort

Wo: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC, Mac



«Onimusha: Way of the Sword»

Capcom zeigt einen Ausschnitt aus der Gamescom-Demo des kommenden Revivals der legendären Action-Reihe. Ich habe das Spiel in Köln gezockt und bin unglaublich gehyped. Meine Eindrücke dazu folgen in den nächsten Tagen, stay tuned.

Wann: tbd

Wo: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Digimon Story: Time Stranger»

Im neuen Trailer zu «Time Stranger» gibt es Einblicke in die Story des bunten JRPGs. Unser Rollenspiel-Experte Kevin freut sich schon auf den Ausflug in die Digi-Welt.

Wann: 3. Oktober

Wo: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Pokémon Legends Z-A»

Du bist eher Team «Pokémon»? Dann hat Game Freak auch was Neues für dich parat. Das Studio enthüllt eine neue Mega-Entwicklung. Das Wrestler-Pokémon Resladero verwandelt sich in eine muskulösere, stylishere und stärkere Version seiner selbst.

Wann: 16. Oktober

Wo: Switch, Switch 2



«skate»

EAs Reboot der «Tony Hawk's»-Alternative «skate» startet in den Early Access. Viele Fans der alten Teile stehen der neuen Live-Service-Ausrichtung noch skeptisch gegenüber.

Wann: 16. September

Wo: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC



«Replaced»

Das Entwicklerstudio Sad Cat gibt im neuen Trailer Einblicke in die lange Entwicklungsreise des wunderschönen 2.5D-Action-Adventures. Ich habe das Spiel an der Gamescom angespielt und war von der Atmosphäre und der einzigartigen Grafik überwältigt.

Wann: Frühling 2026

Wo: Xbox Series X/S, PC, Game Pass



«Jurassic World Evolution 3»

Im neuen Trailer zum Dino-Aufbauspiel siehst du, auf welche verschiedenen Arten du deinen Jurassic Park bauen kannst.

Wann: 21. Oktober

Wo: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Sonic Racing: Crossworlds»

Segas Funracer kannst du dieses Wochenende kostenlos in einem offenen Netzwerktest ausprobieren. Meine Eindrücke von der Gamescom findest du in diesem Beitrag.

Wann: 25. September

Wo: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC



«Borderlands 4»

Im neuesten Charakter-Trailer zu Gearbox' Looter-Shooter wird Harlowe vorgestellt – eine ehemalige Wissenschaftlerin, die ganz viele Gadgets im Kampf verwendet.

Wann: 12. September

Wo: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Satisfactory»

Das beliebte Automatisierungs-Game kommt schon bald auch für Konsolen.

Wann: 4. November

Wo: PS5, Xbox Series X/S, bereits erhältlich für PC



«Hotel Barcelona»

Die legendären Spieleentwickler Suda51 («No More Heroes») und SWERY65 («Deadly Premonition») spannen für ein verrücktes 2D-Actionspiel zusammen. Nun gibt es erstmals ein Releasedatum.

Wann: 26. September

Wo: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Godbreakers»

In diesem Ko-op Spiel mit Hack'n'Slash- und Roguelike-Elementen gibt es zahlreiche Spielstile, mit denen du Feinde besiegen kannst. Ich habe den stylischen Titel an der Gamescom gespielt und hatte viel Spass dabei. Besonders cool: Du kannst Fähigkeiten von Gegnern kopieren und einsetzen – «Kirby» lässt grüssen.

Wann: 2025

Wo: PS5, PC



«Bye Sweet Carole»

Disney-Zeichentrickfilm trifft auf Horror. Das narrativ getriebene Spiel erhält im neuen Trailer erstmals ein Releasedatum.

Wann: 2025

Wo: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC



«CAPTURED»

«Paranormal Activity» trifft auf «Pools» und «Outlast». Und das Logo sieht aus wie «Stranger Things». Eine spannende Mischung.

Wann: 7. Oktober

Wo: PS5, Xbox Series X/S



«YAPYAP»

Und noch ein Game mit ALL-CAPS-Name. In diesem Ko-op-Horror-Spiel zauberst du dir mit drei Freunden einen Weg durch einen verwunschenen Turm. Vom 13. bis zum 20. Oktober gibt's eine Gratis-Demo auf Steam.

Wann: tbd

Wo: PC



