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CD-Player von Teenage Engineering: Tempo-Steuerung und Synthi-Sync

Teenage Engineering bringt einen nicht gerade günstigen CD-Player für DJs, Musiker und sonstige Audio-Enthusiasten.

Praktisch gleichzeitig mit FiiO stellt auch Teenage Engineering einen neuen CD-Player vor. Der EP/BC-1 ist jedoch anders als der FiiO DM11 kein Player im Stil eines Discman. Dank eines eingebauten Akkus ist er im weitesten Sinne mobil, aber deutlich grösser als ein typischer portabler CD-Player. Auffälligstes Merkmal: Die Disk befindet sich nicht in einem Gehäuse, sondern liegt offen da. Mit diesem Gerät gehst du nicht spazieren. Es handelt sich eher um ein Tool für DJs und Audio-Enthusiasten.

Mehr Möglichkeiten als üblich

Wie der FiiO DM11 kann auch der Player von Teenage Engineering die Stücke einer CD auf ein USB-Medium speichern. Das geschieht im unkomprimierten WAV-Format. Gemäss Videos auf Youtube scheint es sich dabei nicht um Rippen zu handeln, sondern um eine digitale Aufnahme. Die Tonausgabe ist über USB, Kopfhöreranschluss, Line out oder via Bluetooth möglich. Dabei unterstützt das Gerät auch Auracast. Angaben zu Bluetooth-Codecs macht der Hersteller nicht. Der EP/BC-1 spielt neben Audio-CDs auch Daten-CDs mit MP3-Songs ab.

Auracast ermöglicht, viele Lautsprecher gleichzeitig per Bluetooth zu verbinden.

Quelle: Teenage Engineering

Zur Navigation kannst du Sprungmarken innerhalb von Stücken setzen und per Schnelldurchlauf mit bis zu 8-facher Geschwindigkeit eine bestimmte Stelle finden. Mit dem Zahlenblock springst du direkt zu einem bestimmten Stück, wobei du auch einen Zeitpunkt innerhalb des Stücks in Minuten und Sekunden angeben kannst.

Alle Geräte von Teenage Engineering, deren Name mit «EP» beginnt, haben die gleiche Kantenlänge. Die Breite ist ebenfalls identisch oder exakt halb so lang. Daher passt der EP/BC-1 auf den akkubetriebenen Bluetooth-Verstärker EP35.

Instrumentenverstärker CHF 370.– Teenage Engineering EP35 K.O. Amp Gitarre, 35 W

Zusatzfunktionen für Musiker

Darüber hinaus hat das Gerät Funktionen für Leute, die gern selber Musik machen. Dazu gehört die variable Abspielgeschwindigkeit von 50 bis 150 Prozent der Originalgeschwindigkeit. Die Tonhöhe ändert sich dabei mit. Zudem kann der EP/BC-1 das Tempo eines Stücks ermitteln und diese Information an einen Synthesizer oder einen zweiten CD-Player weitergeben. Allerdings passt sich dieser Wert nicht an, wenn du am Geschwindigkeitsregler drehst.

Wird die CD doch noch cool?

Zwei neue CD-Player innert kürzester Zeit – das kommt überraschend. Die CD-Verkaufszahlen sinken Jahr für Jahr. Im Jahr 2024 lag der Gesamtumsatz in der Schweiz erstmals unter 10 Millionen Franken. Ein beträchtlicher Teil der Verkäufe betrifft zudem CDs speziell für Kinder.

Allerdings generiert die CD immer noch mehr als doppelt so viel Umsatz wie Schallplatten, wenigstens in der Schweiz. Vielleicht wird die CD ja entgegen meiner Prognose im Jahr 2022 doch noch cool.

Der EP/BC-1 ist zurzeit bei Teenage Engineering für 299 Euro erhältlich. Vermutlich wird das Gerät nach einiger Zeit auch in den Shop von Digitec Galaxus kommen.

Titelbild: Teenage Engineering

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