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Apple TV wandert ins Sky-Show-Premium-Abo – ohne Aufpreis!

Wer Sky Show Premium abonniert hat, bekommt ab Mitte September einen ganzen Streamingdienst obendrauf: Apple TV wird ohne Aufpreis integriert.

Noch ein Streamingdienst? Diesmal ausnahmsweise nicht. Zumindest nicht zwingend. Sky Switzerland integriert ab Mitte September den vollständigen Katalog von Apple TV in sein Premium-Abo. Das teilt Sky via Pressemitteilung mit. Wer bereits Sky Show Premium bezahlt, erhält damit Zugriff auf Apple-Serien wie «Severance», «Silo», «Slow Horses» und «Ted Lasso».

Sky Show selbst bündelt bereits Serien und Filme verschiedener Studios und Sender. Zum Angebot gehören unter anderem HBO-Produktionen wie «House of the Dragon», «The Last of Us» und «The White Lotus», Sky Originals wie «The Day of the Jackal» sowie Filme, die vergleichsweise kurz nach ihrem Kinostart beim Dienst landen. Dazu kommen über 20 lineare Bezahlsender. Mit Apple TV wächst dieses Paket nun um einen weiteren kompletten Streamingkatalog.

Das ist finanziell durchaus interessant. Sky Show Premium kostet regulär 24.90 Franken pro Monat, nach sechs Monaten greift der Treuepreis von 20.90 Franken. Apple TV alleine kostet derzeit 10.90 Franken monatlich. Wer ohnehin beide Dienste abonniert hat, kann sich das separate Apple-Abo künftig also sparen.

Ein Abo, zwei Streamingdienste – oder so

Ganz verschmelzen Sky Show und Apple TV allerdings nicht. Sky spricht von einer «App-in-App»-Integration: Apple-Inhalte sollen sich zwar direkt über Sky Show finden lassen, abgespielt werden sie allerdings anschliessend in der Apple-TV-App. Voraussetzung ist das Premium-Abo; für Sky Show Light und Standard kündigt Sky die Integration nicht an.

Interessant ist die Partnerschaft auch, weil sie ziemlich genau jener Strategie entspricht, die mir Sky-Schweiz-Chef Eric Grignon Ende vergangenen Jahres im Interview beschrieben hat. Damals stand Sky vor einer ungemütlichen Situation: HBO Max startete in der Schweiz und damit drohte ausgerechnet jener Anbieter, dessen Serien Sky jahrelang geprägt hatten, zunehmend auf eigenen Beinen zu stehen.

Hintergrund Der Sky-Schweiz-Chef über die neue Ordnung: «HBO ist wichtig – aber nicht allein entscheidend» Luca Fontana 31 Likes 31 65 Kommentare 65

Grignons Antwort darauf: Sky müsse sich breiter aufstellen. Statt sich von einzelnen Studios abhängig zu machen, wolle das Unternehmen verschiedene Anbieter unter einem Dach versammeln. «Wir wollen vermitteln. Kuratieren. Beweglich bleiben», sagte er mir damals. Und noch konkreter: «Wir arbeiten an echter Aggregation – also ‹ein Preis, viele Inhalte›.»

Mit Apple TV wird aus dieser Vision nun etwas ziemlich Konkretes.

Ist das alte Pay-TV zurück?

Die Entwicklung hat durchaus etwas Ironisches. Jahrelang zerlegte sich der Streaming-Markt in immer kleinere Einzelteile. Netflix hier, Disney+ dort, Apple TV, HBO Max, Paramount+ und wie sie alle heissen. Wer mehrere grosse Serien verfolgen wollte, sammelte irgendwann Streaming-Abos wie andere Leute Panini-Bilder.

Jetzt beginnt offenbar die Gegenbewegung: Anbieter bündeln Streamingdienste wieder zu grösseren Paketen. Im Grunde erfinden wir damit gerade ein Stück weit das gute alte Pay-TV neu – bloss mit Apps statt TV-Sendern. Für Sky ist Apple TV deshalb mehr als einfach zusätzlicher Inhalt. Es ist ein ziemlich grosser Baustein in Grignons Plan, Sky vom klassischen Streamingdienst zum Streaming-Aggregator umzubauen. Ende 2025 versprach er mir: «Sky Show wird nicht kleiner, sondern grösser.»

Knapp ein Jahr später lässt sich sagen: Zumindest dieses Versprechen hat Sky eingelöst.

Titelbild: Luca Fontana

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