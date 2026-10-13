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Apple lanciert «Home Collection»: Kameras, Türschloss und Thermostate

Apple bringt mit LG und Schneider Electric Kameras, ein Türschloss und Thermostate. Die Home Collection startet im Dezember, vorerst aber nicht in der Schweiz und der EU.

Apple macht sich neu auf dem Smarthome-Markt breit. Der Konzern hat in Zusammenarbeit mit LG und Schneider Electric die sogenannte Apple Home Collection entwickelt und heute Nachmittag vorgestellt. Die Produktreihe besteht aus Kameras, einer Videotürklingel, einem smarten Türschloss sowie Thermostaten und Temperatursensoren.

Du regelst alles über die Home App

Quelle: Apple

Alle Geräte kannst du per NFC (und einem iPhone) einrichten und danach mit der Home App und Siri steuern. Die Geräte kommunizieren über den Smarthome-Standard «Thread». Apple betont, dass es dafür keine Hersteller-App oder Kundenkonto braucht.

Vier Kameras für separate Zwecke

In Zusammenarbeit mit LG lanciert Apple vier Kameramodelle mit Auflösungen von bis zu 2,5k. Alle Cams sind smart. Das heisst, sie erkennen Personen, bekannte Gesichter, Haustiere, Fahrzeuge und Pakete. Video Doorbell Wired: Das Modell umfasst zwei Kameras. Neben der 2,5k-Hauptkamera gibt es eine zweite, nach unten gerichtete Full-HD-Cam, die abgestellte Pakete vor der Haustür erfasst. Ein eingebautes Licht ist ebenfalls vorhanden.

Floodlight Cam: Die LG Floodlight Cam ist eine mit zwei adaptiven Scheinwerfer ausgestattete Kamera, die sich bei Bewegung schrittweise einschaltet. Ausserdem hat sie bei schwachen Licht eine Nachtsichtfunktion.

Outdoor Cam: Als drittes lanciert Apple eine wetterfeste Aussenkamera, die ebenfalls eine Nachtsicht-Funktion an Bord hat. Diese lässt sich flexibel montieren.

Indoor Cam: Wie der Name bereits sagt, ist die Kamera für Innenräume gedacht. Sie hat einen motorisierten Kamerakopf, der sich automatisch wegdreht, sobald ein Mitglied des Haushalts nach Hause kommt. Aktiv ist sie nur, wenn der komplette Haushalt verwaist ist.

Die Kameras haben eine Flutlichtfunktion

Quelle: Apple

Die Aufnahmen landen in der iCloud (iCloud+ Abo), samt eines Ereignisverlaufs von zehn Tagen. Es fallen also keine Kosten für Cloudspeicher oder ein separates Kamera-Abo an. Dank einem internen Speicher zeichnen die Kameras auch dann auf, wenn das WLAN ausfällt. Hast du zudem ein iCloud+-Abo, bekommst du eine Zusammenfassung und eine Suchfunktion für Videoinhalte – dies über Apple Intelligence.

Apple verspricht, dass die Kameraaufnahmen Ende-zu-Ende-verschlüsselt werden und weder LG noch Apple darauf zugreifen können. Gerade nach den jüngsten Diskussionen um LGs Umgang mit Nutzerdaten und den Mikrofonen seiner Fernseher dürfte dieses Datenschutzversprechen besonders wichtig sein.

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Türschloss öffnet per Ultrabreitband

Die Funktion des Smart Deadbolt Lock basiert auf Ultrabreitband (UWB). Näherst du dich mit iPhone oder Apple Watch deiner Tür, entriegelt sich das Schloss automatisch. Alternativ öffnest du deine Tür per Home Key durch Antippen, über ein integriertes Ziffernfeld mit PIN oder über einen versteckten Notschlüssel. Das Schloss meldet, ob die Tür offen, geschlossen oder sogar manipuliert ist. Auch Gastzugänge sind möglich, diese verwaltest du in der Home App.

Das Smartlock bietet mehrere Wege zum Zutritt

Quelle: Apple

Das Schloss unterstützt den Matter-Standard sowie die neue Aliro-Technologie und arbeitet lokal. So funktioniert das Schloss auch dann, wenn keine WLAN-Verbindung besteht. Zusammen mit der neuen Videotürklingel kannst du auch sehen, wer vor der Haustür steht, die Tür aus der Ferne entriegelt oder mit den Besuchern reden.

Thermostate merken, wie warm es sein soll

Last but not least stellt Apple auch zwei neue Thermostate sowie Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit hinzu. Mit der Funktion «Adaptive Temerature» regelt die Home-App die Heizung und Kühlung abhängig davon, wer und wie viele Personen zu Hause sind. Die dafür nötigen Daten verarbeitet das iPhone. Auch diese Geräte unterstützen Matter und sind mit verschiedenen Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen kompatibel.

Die Temperatur soll individuell geregelt werden

Quelle: Apple

Preise und Verfügbarkeit

Der Verkauf für die vorgesehenen Märkte startet im Dezember 2026. In Europa schaust du ausserhalb des Vereinigten Königreichs aber in die Röhre. Wann die Geräte in der EU und der Schweiz verfügbar sein werden, ist noch unklar.

Preise im Apple Store:

Video Doorbell Wired: 249,95 US-Dollar

Indoor Cam: 199,95 US-Dollar

Outdoor Cam: 299,95 US-Dollar

Floodlight Cam: 399,95 US-Dollar

Smart Deadbolt Lock: 349,95 US-Dollar

LG Smart Thermostat / Schneider Home Smart Thermostat: je 199,95 US-Dollar

LG Temperature Sensor / Schneider Home Room Sensor: je 39,95 US-Dollar

Neben der «Home Collection» hat Apple auch seinen neuen «HomeView», eine überarbeitete Apple-TV-4K-Box und den HomePod mini 2 vorgestellt. Hier findest du alle Neuigkeiten im Überblick:

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Titelbild: Apple

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