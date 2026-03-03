News & Trends 3 0

28-Zoll-Monitor zum Auffalten, brillenloses 3D und KI-Gadgets

Die Display-Sparten von Samsung und TCL geben beim MWC einen Ausblick auf kommende Geräte. Es müssen sich nur Hersteller finden, die ihre Bildschirme verbauen.

Beim Mobile World Congress in Barcelona gibt es nicht nur neue Smartphones zu sehen. An ihren Messeständen zeigen Samsung Display und «TCL CSOT» ihre neuesten Display-Kreationen. Während TCLs Display-Abteilung erstmals beim MWC vertreten ist, erweitert Samsung sein Angebot vom letzten Jahr.

TCL: falt- und tragbarer Monitor

Am Stand von TCL fällt mir ein faltbarer Monitor auf. Aufgeklappt misst er 28 Zoll in der Diagonalen. 3810 × 1280 Pixel verteilen sich auf der breitformatigen Fläche. Zusammengeklappt kommt er auf ähnliche Abmessungen wie herkömmliche tragbare Monitore und entspricht einem 16-Zoll-Modell. Aufgeklappt ist er nur 4,48 Millimeter dick. Zusammengefaltet bleibt er also unter 10 Zentimetern.

Aufgeklappte 28 Zoll.

Wäre da nur nicht die Ausbuchtung für das Netzteil auf der Rückseite. Immerhin sorgt sie für Standfestigkeit. Für einen tragbaren Monitor ist er zwar vergleichsweise schwer, aber zusammgefaltet immer noch portabler als ein nicht faltbarer 28-Zoll-Bildschirm.

Passt leider doch nicht so einfach in den Rucksack.

Im Smartphone-Bereich präsentiert TCL OLED-Displays, die heller und farbintensiver sind oder weniger Strom verbrauchen als bisherige Varianten. Sinnvoll, aber nicht bahnbrechend.

Das OLED-Display mit dem geringsten Stromverbrauch – unter den 6,9 Zoll großen.

Samsung Display: Für jedes Gerät ein passender Bildschirm

Am Stand von Samsung Display nimmt das Galaxy S26 Ultra mit seinem «Privacy Display» viel Platz ein. Es schränkt mit einem Klick den Blickwinkel des Smartphones ein, damit der Sitznachbar in der Bahn nicht mitlesen kann. Der Hersteller legt besonderen Wert auf den Vergleich mit Sichtschutzfolien, die im Vergleich das Display unter anderem dunkler machen.

Samsung zeigt, wie schlecht eine Sichtschutzfolie im Vergleich zum Privacy Display ist.

Bei den Smartphone-Displays wird Samsung ebenfalls heller und verbraucht weniger Strom. Und dann gibt es noch eine neue Display-Generation mit noch schmaleren Rändern.

Das rechte Smartphone-Display hat noch weniger Rand.

3D-Displays sind weiterhin nicht tot. Inzwischen funktionieren sie auch ohne Brille gut und sagen einem sogar, wenn man zu weit weg ist. Der Effekt ist gut und wird im Beispielgerät als Informationsportal für Touristen genutzt.

Das 3D-Display sagt dir, ob du richtig stehst.

KI darf auch bei Samsung Display nicht fehlen. Egal, ob das KI-Gadget als Schmuckstück um den Hals hängt oder als niedlicher Roboter auf dem Tisch steht: Samsung hätte einen passenden Bildschirm.

Mit niedlichen Augen auf dem Display wird der KI-Assistent gleich sympathischer.

