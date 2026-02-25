News & Trends 30 36

Samsung Galaxy S26 Ultra: «Privacy Display» macht Schluss mit neugierigen Blicken

Bei der Galaxy-S26-Serie von Samsung bekommst du noch mehr KI-Unterstützung für Anrufe und Bildbearbeitung. Das Display des Ultra-Modells ist neu auf Knopfdruck blickdicht.

Auf den ersten Blick wirkt Samsungs neue Galaxy-S26-Serie unspektakulär. Doch unter der Oberfläche stecken interessante Innovationen: ein blickdichtes «Privacy Display» beim Ultra-Modell und erweiterte KI-Funktionen.

Du bekommst das Flaggschiff in drei Varianten. Das Samsung Galaxy S26 Ultra bringt die stärksten Neuerungen. Das Galaxy S26 ist die günstigste und kleinste Ausgabe, das S26 Plus die etwas grössere Variante davon – mit wenigen Anpassungen in der Hardware.

Mehr Privatsphäre mit blickdichtem Display

Die spannendste Neuerung schützt gegen neugierige Blicke: das Privacy Display. Aber nur das Galaxy S26 Ultra hat es.

Die Technologie schaltet gewisse Pixel ab oder dimmt sie, um das Licht nur direkt nach vorn zu strahlen. So blockiert sie Sichtwinkel über 45 Grad. Dein Sitznachbar im Zug sieht so nicht auf dein Display. Du stellst den Modus direkt über das Schnellmenü ein – dort, wo auch Bluetooth, Taschenlampe und Co. sind.

Bei Design und Grösse hat Samsung wenig geändert. Das Galaxy S26 Ultra hat ein 6,9 Zoll grosses Display, jenes vom Galaxy S26 Plus misst 6,7 Zoll und beim S26 sind es 6,3 Zoll. Das reguläre Galaxy S26 wird um kaum bemerkbare 0,1 Zoll grösser.

Die drei Geräte sind jedoch dünner denn je, das Ultra beispielsweise misst nur 7,9 Millimeter – wenn du die Kameraringe ignorierst. Corning Gorilla Armor 2 schützt die Phones – dasselbe Glas, das Samsung schon für die Displays der S25-Serie nutzt. Die Gehäuse bestehen aus «Armor Aluminium», einem Material, das seit dem Galaxy S22 im Einsatz ist.

Das neue Samsung Galaxy S26 Ultra.

Ein hochwertiges AMOLED bietet starke Kontraste und eine Auflösung von 3120 × 1440 Pixeln (beim Galaxy S26 Ultra und Plus). Die Bildwiederholrate liegt bei allen drei Ausführungen des Galaxy S26 bei 1–120 Hertz. Support für den S-Pen gibt es nur beim Ultra.

KI wurde weiter ausgebaut

Samsung setzt seit dem Galaxy S24 stark auf KI-Funktionen. Auch beim S26 baut der Hersteller sie weiter aus. Bixby soll als Sprachassistent für eine intelligente Bedienung sorgen. Du kannst die KI bei Problemen in natürlicher Sprach um Hilfe bitten und sie passt dann die Einstellungen am Smartphone an.

Der Fotoassistent von Samsung funktioniert nun mit Befehlen. Er bearbeitet deine Bilder neu anhand von Prompts. Du sagst ihm beispielsweise, er solle Licht und Schatten optimieren – und er erledigt das. Wie gut das klappt, zeigen spätere Tests.

Der Fotoassistent hilft beim Bearbeiten von Bildern.

Das Creative Studio zur Erstellung von KI-Bildern und Stickern gibt es schon länger. Aber: Auch hier hat Samsung Funktionen hinzugefügt. Neu kannst du ganze Sticker-Sets erstellen.

Der «Audio Eraser», der Hintergrundgeräusche in Videos reduziert, funktioniert neu in Apps von Drittanbietern wie Youtube, Netflix oder Instagram.

Praktisch für alle Screenshot-Sammler: Sie werden neu automatisch geordnet. Dafür hat Samsung acht Kategorien definiert: Coupons, Barcodes, Events oder Shopping. Eine ähnliche Funktion bietet Hersteller Nothing mit seinem Essential Space.

Deine Screenshots werden künftig automatisch in Kategorien sortiert.

Die beiden personalisierten KI-Helfer «Now Nudge» und «Now Brief» erhalten kleinere Upgrades. «Now Nudge» gibt dir Echtzeit-Vorschläge je nach aktuellem Kontext. Suchst du eine Adresse heraus, fragt dich die KI, ob du vielleicht ein Taxi brauchst. Die KI kennt deinen Kalender und findet auf Wunsch Fotos in der Galerie direkt aus dem Messenger. «Now Brief» liefert noch mehr personalisierte Updates.

Gehörst du zu den Leuten, die unbekannte Nummern hassen? Samsung bietet – wenn es klappt – eine spannende Lösung. Mit «Call Screening» nimmt eine KI den Anruf entgegen und klärt ab, wer sich am anderen Ende der Leitung befindet und warum, und leitet die Person dann an dich weiter.

Die bereits länger bekannte Suchfunktion von Google, Circle-to-search, kann neu mehrere Objekte von einem Bild suchen. So zerlegt sie beispielsweise ein ganzes Outfit.

Hardware deutet auf starke Performance

Samsung setzt bei der neuen Serie auf zwei verschiedene Chips. Das Galaxy S26 Ultra nutzt einen Snapdragon 8 Elite Gen 5, den aktuell stärksten Chip von Qualcomm auf dem Markt, in einer exklusiven «for Galaxy»-Variante. Im Galaxy S26 und S26 Plus steckt jeweils ein Samsung Exynos 2600.

Unterschiede gibt es auch bei den verbauten Akkus: Das Galaxy S26 Ultra bekommt einen mit 5000 mAh, beim Galaxy S26 Plus sind es 4900 mAh und im Galaxy S26 reicht es für 4300 mAh. Klingt wenig, sind aber immerhin 300 mAh mehr als beim S25 und die Akkulaufzeiten waren bisher sehr gut.

Das Ultra lädt mit 60 Watt und Super Fast Charging in 30 Minuten von 0 auf 75 Prozent. Kabellos nimmt das Gerät noch 25 Watt entgegen. Das S26 Plus nimmt 45 Watt entgegen und kabellos 25 Watt. Beim S26 sind es noch 25 Watt und 15 Watt kabellos.

Das reguläre Samsung Galaxy S26 lädt mit 25 Watt.

Damit die Smartphones nicht überhitzen, setzt Samsung auf eine neue Kühlarchitektur und Flüssigkühlung. Diese sollen Wärme besser ableiten als die Vorgängerinnen.

Bei den Kameras hat Samsung bei allen Modellen lichtstärkere Weitwinkel- und Telekameras verbaut. Das könnte zu besseren Bildern bei schwachem Licht führen. Du bekommst folgende Linsen:

Samsung versorgt die S26-Smartphones, wie bereits in den Vorjahren, über sieben Jahre mit neuen Androidversionen und Sicherheitsupdates. Ausgeliefert werden die Phones mit dem neuesten Android 16 und der Benutzeroberfläche One UI 8.5.

Preis und Verfügbarkeit

Du kannst die Geräte ab sofort bei uns vorbestellen. Ausgeliefert werden sie ab dem 4. März. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es derzeit eine Promo-Aktion mit Speicherupgrade. Für mehr Infos zu Preisen und Promotionen, klicke auf die Seite:

