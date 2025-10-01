Zurich presenta la prima attrice AI - Hollywood reagisce con orrore
La prima attrice AI al mondo sale sul palco dello Zurich Film Festival: Tilly Norwood. Hollywood reagisce con sgomento, le star lanciano l'allarme e l'industria discute se questo sia l'inizio di una rivoluzione creativa o l'inizio della fine.
È stata un'anteprima dall'inaspettata potenza esplosiva: al Festival del Cinema di Zurigo (ZFF) nel fine settimana è stata presentata la prima attrice AI al mondo «» . Il suo nome è: Tilly Norwood. È stata sviluppata dall'imprenditrice olandese Eline van der Velden e dal suo studio Xicoia, una filiale della società di produzione di AI Particle6.
Puoi vedere Norwood dal minuto 1:18 del video qui sotto.
Norwood parla con un accento britannico, sembra un mix digitale di Mila Kunis, Keira Knightley e Natalie Portman ed è completamente generata al computer. Secondo il suo creatore, è addirittura destinata a diventare la prossima Scarlett Johansson. «Al pubblico interessa la storia di un film», ha detto van der Velden in estate, «non se la star è ancora viva».
Hollywood è in rivolta
La presentazione a Zurigo è stata accolta da una reazione immediata e rumorosa. Star del cinema come Whoopi Goldberg ed Emily Blunt hanno reagito con orrore. Quando a quest'ultima è stata mostrata una foto di Norwood, si dice che abbia esclamato: «"Quella è un'intelligenza artificiale? Santo cielo, siamo spacciati. È davvero molto spaventoso. Per favore, smettetela di portarci via la nostra umanità.»
Anche il sindacato degli attori statunitensi SAG-AFTRA si è subito espresso: «Tilly Norwood non è un'attrice, ma un personaggio generato da un programma informatico - formato con il lavoro di innumerevoli attori e attrici professionisti, senza il loro consenso o compenso.» E tuttavia: i primi attori sono sempre in anticipo rispetto al capo e tagliano la carne al kebab.
Eppure: si dice che le prime agenzie abbiano già segnalato il loro interesse a ingaggiare Tilly, nonostante tutte le proteste.
Un nuovo capitolo o la fine di un'era?
Van der Velden, invece, descrive Tilly non come un sostituto, ma come un pennello «» nella tavolozza dei nuovi strumenti creativi. La sua visione: i film e le serie dovrebbero poter essere creati con una frazione dei budget precedenti. I critici vedono in questo non tanto una democratizzazione, quanto piuttosto il pericolo che attori e attrici vengano soppiantati da algoritmi più economici.
Il dibattito va ben oltre Hollywood. Sono già state poste domande sul copyright, sul consenso e sull'integrità artistica. Chi decide se un avatar AI «l'attrice» può essere nominato? E cosa significa per una forma d'arte basata sull'esperienza umana, sull'empatia e sull'improvvisazione se in futuro le immagini digitali saranno sotto i riflettori?
Una cosa è chiara: Zurigo ha stupito Hollywood con l'introduzione di Tilly Norwood. Resta da vedere se riuscirà a passare dal palcoscenico del festival al grande schermo. Ma il segnale di inizio di un'era molto controversa è stato dato.
La mia zona di comfort consiste in avventure nella natura e sport che mi spingono al limite. Per compensare mi godo anche momenti tranquilli leggendo un libro su intrighi pericolosi e oscuri assassinii di re. Sono un appassionato di colonne sonore dei film e ciò si sposa perfettamente con la mia passione per il cinema. Una cosa che voglio dire da sempre: «Io sono Groot».
