Zurich presenta la prima attrice AI - Hollywood reagisce con orrore

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 1.10.2025

La prima attrice AI al mondo sale sul palco dello Zurich Film Festival: Tilly Norwood. Hollywood reagisce con sgomento, le star lanciano l'allarme e l'industria discute se questo sia l'inizio di una rivoluzione creativa o l'inizio della fine.

È stata un'anteprima dall'inaspettata potenza esplosiva: al Festival del Cinema di Zurigo (ZFF) nel fine settimana è stata presentata la prima attrice AI al mondo «» . Il suo nome è: Tilly Norwood. È stata sviluppata dall'imprenditrice olandese Eline van der Velden e dal suo studio Xicoia, una filiale della società di produzione di AI Particle6.

Puoi vedere Norwood dal minuto 1:18 del video qui sotto.

Norwood parla con un accento britannico, sembra un mix digitale di Mila Kunis, Keira Knightley e Natalie Portman ed è completamente generata al computer. Secondo il suo creatore, è addirittura destinata a diventare la prossima Scarlett Johansson. «Al pubblico interessa la storia di un film», ha detto van der Velden in estate, «non se la star è ancora viva».

Hollywood è in rivolta

La presentazione a Zurigo è stata accolta da una reazione immediata e rumorosa. Star del cinema come Whoopi Goldberg ed Emily Blunt hanno reagito con orrore. Quando a quest'ultima è stata mostrata una foto di Norwood, si dice che abbia esclamato: «"Quella è un'intelligenza artificiale? Santo cielo, siamo spacciati. È davvero molto spaventoso. Per favore, smettetela di portarci via la nostra umanità.»

«L'elettrodomestico non si stanca mai, l'elettrodomestico non si addormenta mai, l'elettrodomestico è sempre in negozio prima del capo e taglia la carne del kebab senza sudare.»

Fonte: Studio Xicoia / Particle6

Anche il sindacato degli attori statunitensi SAG-AFTRA si è subito espresso: «Tilly Norwood non è un'attrice, ma un personaggio generato da un programma informatico - formato con il lavoro di innumerevoli attori e attrici professionisti, senza il loro consenso o compenso.» E tuttavia: i primi attori sono sempre in anticipo rispetto al capo e tagliano la carne al kebab.

Eppure: si dice che le prime agenzie abbiano già segnalato il loro interesse a ingaggiare Tilly, nonostante tutte le proteste.

Un nuovo capitolo o la fine di un'era?

Van der Velden, invece, descrive Tilly non come un sostituto, ma come un pennello «» nella tavolozza dei nuovi strumenti creativi. La sua visione: i film e le serie dovrebbero poter essere creati con una frazione dei budget precedenti. I critici vedono in questo non tanto una democratizzazione, quanto piuttosto il pericolo che attori e attrici vengano soppiantati da algoritmi più economici.

Chi è Eline van der Velden? Di nazionalità olandese, Eline van der Velden (39 anni) è un fisico, ex attrice e ora CEO dello studio di produzione AI Particle6. Sotto la sua egida, gestisce lo studio Xicoia, che ha creato la prima attrice di IA Tilly Norwood. Il suo obiettivo è democratizzare la creatività «» - con strumenti che sviluppano automaticamente idee per serie e film, analizzando le opere esistenti ed evitando così i doppioni. L'obiettivo è creare produzioni in modo più rapido ed economico. Van der Velden paragona questo sconvolgimento alla nascita dei grandi studios di Hollywood 100 anni fa. I critici, d'altro canto, temono la perdita di numerosi posti di lavoro nell'intera industria cinematografica e delle serie.

Su Instagram, Norwood scrive: «In 20 secondi, ho combattuto mostri, sono sopravvissuto a esplosioni, ti ho venduto un'auto - e ho quasi vinto un Oscar. Tutto in un solo giorno lavorativo! Trova un'attrice che possa fare tutto questo.»

Fonte: Studio Xicoia / Particle6

Il dibattito va ben oltre Hollywood. Sono già state poste domande sul copyright, sul consenso e sull'integrità artistica. Chi decide se un avatar AI «l'attrice» può essere nominato? E cosa significa per una forma d'arte basata sull'esperienza umana, sull'empatia e sull'improvvisazione se in futuro le immagini digitali saranno sotto i riflettori?

Una cosa è chiara: Zurigo ha stupito Hollywood con l'introduzione di Tilly Norwood. Resta da vedere se riuscirà a passare dal palcoscenico del festival al grande schermo. Ma il segnale di inizio di un'era molto controversa è stato dato.

Immagine di copertina: Studio Xicoia / Particella6

