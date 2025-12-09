Novità e trend 38 6

YouTuber mostra i danni del retrobrighting su una vecchia console dopo una prova durata 10 anni

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 9.12.2025

Il canale YouTube Tech Tangents mostra perché è meglio che le tue console retrò ingialliscano. Lo sbiancamento successivo danneggia la plastica ABS più del naturale processo di invecchiamento.

Se hai acquistato una nuova tastiera, una console per videogiochi o un computer negli anni '80 e '90, puoi notare come gli alloggiamenti in plastica ABS grigio chiaro siano diventati sempre più gialli nel corso degli anni. Ciò è dovuto ai raggi UV e al calore, che danneggiano la plastica.

La plastica ABS ingiallisce nel tempo, come si vede qui su un computer a colori TRS-80.

Fonte: Wikipedia

Alcuni appassionati di retrò stanno quindi lavorando a trattamenti chimici per invertire questo processo. L'obiettivo è quello di riportare il dispositivo al suo aspetto originale, come nuovo. Si tratta del cosiddetto retrobrighting. Il gestore del canale YouTube «Tech Tangents» ha anni di esperienza con vari metodi di retrobrillantatura.

Nel suo nuovo video, ha mostrato un'immagine di un dispositivo che non ha mai subito danni.

In un nuovo video spiega perché non consiglia più la retro-luminazione. Un test a lungo termine ha dimostrato che lo sbiancamento successivo danneggia la plastica a lungo termine e aumenta addirittura l'ingiallimento.

Lo sbiancamento porta a danni molecolari

Nel 2015, lo YouTuber ha utilizzato un metodo noto tra gli sbiancatori retrò in cui ha trattato una console Sega Dreamcast con perossido di idrogeno. All'inizio il risultato sembrava buono. Poi ha lasciato la console smontata sullo scaffale per dieci anni. Durante questo periodo di tempo, la console è stata smontata per essere conservata.

Durante questo periodo, sembra che si siano sviluppati dei danni sulla superficie in plastica. Nel video, Tech Tangents richiama l'attenzione su macchie e striature.

Con l'aumento del contrasto, i danni alla plastica sono più visibili. La striscia chiara a destra dell'immagine è un'area bianca pura per confronto.

Fonte: Tech Tangents

Le aree pallide invecchiano più velocemente

A parte questo, lo YouTuber sospetta che la retroilluminazione favorisca effettivamente l'ingiallimento a lungo termine. Nel 2015 ha utilizzato del nastro adesivo per coprire le aree della parte inferiore del Dreamcast che non dovrebbero entrare in contatto con il perossido di idrogeno. Queste aree dovrebbero quindi apparire oggi più ingiallite rispetto alla plastica trattata e sbiancata. Tuttavia, è vero il contrario: dopo dieci anni, l'area non trattata è meno ingiallita del materiale sbiancato.

Al centro dell'immagine, puoi vedere dove il nastro adesivo ha protetto la plastica dal perossido di idrogeno dieci anni fa.

Fonte: Tech Tangents

Questo si può notare anche da un confronto diretto dell'interno dell'involucro. Uno è stato trattato, l'altro no. Secondo Tech Tangents, la console era stata appoggiata non assemblata sullo scaffale e tutte le parti erano state esposte in egual misura ai raggi UV. Il ricercatore conclude che lo sbiancamento ha alterato chimicamente la superficie della plastica a tal punto da renderla soggetta a forti processi di invecchiamento oltre che alla decolorazione da raggi UV.

Il guscio inferiore non trattato e invecchiato naturalmente a sinistra e il guscio superiore sbiancato a destra.

Alla fine del video, lo YouTuber fa una chiara raccomandazione: Non trattare le tue vecchie console e lasciale invecchiare con grazia.

