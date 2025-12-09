YouTuber mostra i danni del retrobrighting su una vecchia console dopo una prova durata 10 anni

Test del prodotto
di Luca Fontana
Il canale YouTube Tech Tangents mostra perché è meglio che le tue console retrò ingialliscano. Lo sbiancamento successivo danneggia la plastica ABS più del naturale processo di invecchiamento.
Se hai acquistato una nuova tastiera, una console per videogiochi o un computer negli anni '80 e '90, puoi notare come gli alloggiamenti in plastica ABS grigio chiaro siano diventati sempre più gialli nel corso degli anni. Ciò è dovuto ai raggi UV e al calore, che danneggiano la plastica.
Alcuni appassionati di retrò stanno quindi lavorando a trattamenti chimici per invertire questo processo. L'obiettivo è quello di riportare il dispositivo al suo aspetto originale, come nuovo. Si tratta del cosiddetto retrobrighting. Il gestore del canale YouTube «Tech Tangents» ha anni di esperienza con vari metodi di retrobrillantatura.
Nel suo nuovo video, ha mostrato un'immagine di un dispositivo che non ha mai subito danni.
In un nuovo video spiega perché non consiglia più la retro-luminazione. Un test a lungo termine ha dimostrato che lo sbiancamento successivo danneggia la plastica a lungo termine e aumenta addirittura l'ingiallimento.
Nel 2015, lo YouTuber ha utilizzato un metodo noto tra gli sbiancatori retrò in cui ha trattato una console Sega Dreamcast con perossido di idrogeno. All'inizio il risultato sembrava buono. Poi ha lasciato la console smontata sullo scaffale per dieci anni. Durante questo periodo di tempo, la console è stata smontata per essere conservata.
Durante questo periodo, sembra che si siano sviluppati dei danni sulla superficie in plastica. Nel video, Tech Tangents richiama l'attenzione su macchie e striature.
A parte questo, lo YouTuber sospetta che la retroilluminazione favorisca effettivamente l'ingiallimento a lungo termine. Nel 2015 ha utilizzato del nastro adesivo per coprire le aree della parte inferiore del Dreamcast che non dovrebbero entrare in contatto con il perossido di idrogeno. Queste aree dovrebbero quindi apparire oggi più ingiallite rispetto alla plastica trattata e sbiancata. Tuttavia, è vero il contrario: dopo dieci anni, l'area non trattata è meno ingiallita del materiale sbiancato.
Questo si può notare anche da un confronto diretto dell'interno dell'involucro. Uno è stato trattato, l'altro no. Secondo Tech Tangents, la console era stata appoggiata non assemblata sullo scaffale e tutte le parti erano state esposte in egual misura ai raggi UV. Il ricercatore conclude che lo sbiancamento ha alterato chimicamente la superficie della plastica a tal punto da renderla soggetta a forti processi di invecchiamento oltre che alla decolorazione da raggi UV.
Alla fine del video, lo YouTuber fa una chiara raccomandazione: Non trattare le tue vecchie console e lasciale invecchiare con grazia.
Si sente a casa sia davanti al PC da gaming che sull'amaca in giardino. È affascinata dall'Impero Romano, dalle navi container e dai libri di fantascienza, tra le altre cose. Fiuta soprattutto le ultime notizie dal settore IT e smart gadget.
