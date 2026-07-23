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Xteink X4 Pro: Il minuscolo e-reader ottiene finalmente touchscreen e luce frontale

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 23.7.2026

Xteink rende il suo lettore tascabile più adatto all'uso quotidiano. Tuttavia, il formato insolitamente piccolo comporta limitazioni per quanto riguarda il display e la porta di ricarica.

Con il suo display da 4,3 pollici, l'Xteink X4 Pro sta in tasca. Rispetto al suo predecessore, il mini e-reader presenta due innovazioni cruciali: un touchscreen e un'illuminazione frontale regolabile.

Con dimensioni di 111 × 69 × 5,95 millimetri e un peso di 72 grammi, l'X4 Pro è più piccolo e leggero della maggior parte degli smartphone. Sul retro ci sono dei magneti che permettono di attaccarlo a smartphone o custodie compatibili.

Xteink

Il touchscreen completa i pulsanti fisici

Il display E-Ink ha una risoluzione di 800 × 480 pixel e raggiunge circa 219 pixel per pollice. Ciò rende la visualizzazione del testo meno nitida rispetto a molti attuali modelli Kindle o Kobo con 300 ppi.

La novità è il funzionamento tramite touchscreen. È possibile scorrere i menu, selezionare le impostazioni e sfogliare le pagine direttamente sul display. I pulsanti laterali per sfogliare le pagine rimangono. In questo modo, il lettore può essere comodamente utilizzato con una sola mano.

Secondo un primo rapporto pratico di The Verge, tuttavia, il touchscreen non sempre reagisce in modo affidabile come con gli e-reader consolidati. Le singole immissioni non sono sempre state riconosciute immediatamente.

Luce frontale per la lettura al buio

L'X4 Pro riceve anche un'illuminazione frontale. È possibile regolare sia la luminosità che la temperatura del colore e impostare la luce più calda per la lettura serale. Il dispositivo non offre una regolazione automatica.

Xteink

A causa dell'illuminazione aggiuntiva, Xteink aumenta la batteria da 650 a 1100 mAh. Il produttore non specifica un'autonomia concreta.

È possibile trasferire libri sul dispositivo tramite Wi-Fi o app. Inoltre, i file possono essere copiati direttamente sulla scheda microSD. Manca un negozio di libri integrato. Il lettore supporta, tra gli altri, i file EPUB e TXT. La confezione include una scheda di memoria da 16 gigabyte, lo slot accetta schede fino a 256 gigabyte.

Per la ricarica, Xteink non utilizza una porta USB-C diretta, ma un connettore magnetico sul retro. L'adattatore USB-C corrispondente è incluso. Se si perde, tuttavia, non è possibile collegare semplicemente un cavo normale.

Xteink offre l'X4 Pro a 99 dollari. Costa quindi 30 dollari in più rispetto al suo predecessore.

Immagine di copertina: Xteink

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