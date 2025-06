Novità e trend 11 3

Xiaomi Mix Flip 2 svelato: piccolo aggiornamento per lo smartphone pieghevole

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 27.6.2025

Una fotocamera ultra-grandangolare al posto del teleobiettivo, una batteria più grande e un nuovo processore sono le principali novità dello smartphone pieghevole Mix Flip 2 di Xiaomi.

Xiaomi ha presentato in Cina la seconda versione del suo smartphone pieghevole. Il Mix Flip 2 non cambia praticamente nulla dal punto di vista estetico. Anche se ci sono nuovi colori, le dimensioni del display sono identiche a quelle del suo predecessore. I cambiamenti sono tutti nel dispositivo o nel software.

Tutto nuovo all'interno

Quando è aperto, lo Xiaomi Mix Flip 2 offre un display da 6,86 pollici. La cerniera è progettata per almeno 200.000 operazioni di piegatura. Il display esterno misura ancora 4,01 pollici. Secondo il produttore, ora è possibile utilizzare oltre 500 app. Ci sono anche tre nuovi animali interattivi «» per la schermata di blocco. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, puoi anche creare i tuoi animali domestici partendo dalle foto.

Le due fotocamere del Mix Flip 2 sono ancora circondate dal display esterno. Come il primo smartphone pieghevole di Xiaomi, la fotocamera principale ha il sensore d'immagine Light Fusion 800 con una risoluzione di 50 megapixel. L'obiettivo Summilux di Leica ha una lunghezza focale di 23 millimetri (convertito in formato 35 mm). Per la seconda fotocamera, Xiaomi ha optato per una fotocamera ultra-grandangolare con una lunghezza focale di 14 millimetri e una risoluzione di 50 megapixel. Il predecessore ha invece una fotocamera con teleobiettivo e zoom 2x.

Il Mix Flip 2 è più pesante di sette grammi rispetto al suo predecessore e ora pesa 199 grammi. Il motivo principale potrebbe essere la batteria. La sua capacità è aumentata da 4780 a 5165 milliampere. Si tratta di un valore superiore alla media per uno smartphone pieghevole. La batteria si ricarica comunque fino a 67 watt via cavo o fino a 50 watt in modalità wireless.

Con lo Snapdragon 8 Elite, Xiaomi ha installato l'ultimo chipset di punta di Qualcomm nel Mix Flip 2, che ha una potenza di calcolo superiore a quella del suo predecessore.

Prezzo e disponibilità

In Cina, il Mix Flip 2 è disponibile in quattro colori - Bianco, Viola, Verde e Oro a scacchi - e tre varianti di memoria - 12 GB / 256 GB, 12 GB / 512 GB o 16 GB / 1 TB. Il prezzo parte da 5999 yuan. Si tratta dell'equivalente di circa 670 franchi o 715 euro, esclusi i dazi doganali e altri costi di importazione. Xiaomi ha portato il suo predecessore in Europa lo scorso autunno. Potrebbe accadere di nuovo.

Le varianti di colore del Mix Flip 2.

Fonte: Xiaomi

Immagine di copertina: Xiaomi

