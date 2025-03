Novità e trend 2 1

Xiaomi e Realme hanno idee per lenti esterne sugli smartphone

4.3.2025

Al Mobile World Congress, Xiaomi e Realme presentano due diversi concetti per aggiungere un obiettivo esterno a uno smartphone.

Lo smartphone deve essere sottile e compatto.

Gli smartphone devono essere sottili e compatti. Questo comporta dei limiti fisici per la qualità dell'immagine a lunghezze focali. Allora perché non utilizzare lenti esterne, hanno pensato due espositori al Mobile World Congress di Barcellona. Xiaomi non solo applica un obiettivo sul retro del suo smartphone concettuale, ma anche un sensore di immagine. Realme ha invece ideato un attacco che permette di fissare gli obiettivi Leica M sopra la fotocamera dello smartphone.

Xiaomi: compatto, magnetico e con sensore d'immagine

Il concetto di Xiaomi consiste in una fotocamera a clip con un obiettivo da 35 mm. La custodia contiene anche un sensore quattro terzi con una risoluzione di 100 megapixel. L'alloggiamento aderisce in modo sicuro e magnetico a uno Xiaomi 15 personalizzato, che ho potuto vedere di persona allo stand della fiera. Quando non vengono utilizzati, la fotocamera e lo smartphone possono essere facilmente separati con due mani.

L'apertura meccanica è chiaramente visibile.

Fonte: Jan Johannsen

Due pin conformi al nuovo standard "LaserLink" di Xiaomi alimentano la fotocamera a clip e trasferiscono i dati delle immagini allo smartphone.

L'anello magnetico sostiene la fotocamera e i due pin trasmettono alimentazione e dati.

Fonte: Jan Johannsen

Quando apro l'app della fotocamera dello Xiaomi 15, mi propone di default le fotocamere dello smartphone. Per le foto con la fotocamera a clip, devo cambiare tramite un pulsante sul touchscreen. Posso poi impostare l'apertura manuale dell'obiettivo esterno tra f/1.4 e f11 tramite lo smartphone. Attualmente nessuno smartphone offre una gamma così ampia. Posso anche mettere a fuoco manualmente utilizzando l'anello di messa a fuoco sull'obiettivo.

La messa a fuoco manuale può essere impostata sull'obiettivo.

Fonte: Jan Johannsen

L'unica cosa che mi manca è un pulsante di scatto adeguato. Con il concept di Xiaomi, si tratta ancora di un pulsante virtuale rotondo sul touchscreen.

Realme: nuova vita per gli obiettivi DSLR

Realme, invece, utilizza la fotocamera del suo smartphone con un sensore da 1 pollice. Tuttavia, gli obiettivi intercambiabili con attacco Leica M possono essere collegati allo smartphone grazie a un supporto speciale. Purtroppo non ho potuto mettere le mani sulla struttura presso lo stand del produttore. Un dipendente di Realme ha utilizzato il sistema per scattare foto di ritratti ai visitatori, passando da un obiettivo all'altro. Un iPhone funge da strumento di confronto per dimostrare quanto siano migliori gli obiettivi delle reflex digitali.

Realme utilizza obiettivi Leica M.

Fonte: Jan Johannsen

Il potenziale guadagno in termini di lunghezza focale e qualità dell'immagine va a scapito della maneggevolezza nel concetto di Realme. Un aspetto importante per gli smartphone. Il concetto di Xiaomi mi sembra più sensato per i viaggi - ma non possiedo nemmeno una collezione di obiettivi M-Mount.

Passare a un obiettivo diverso funziona proprio come con una fotocamera reflex.

Fonte: Jan Johannsen

Sony ha fallito con un concetto simile

Sony ha provato un concetto simile più di dieci anni fa. La serie QX di Sony consisteva in diversi obiettivi intercambiabili con sensori APS-C che venivano montati sugli smartphone. Con il modello QX1, c'era anche un adattatore wireless per i classici obiettivi Sony. La connessione allo smartphone avveniva tramite Bluetooth. In questo modo l'obiettivo poteva essere utilizzato anche a una certa distanza dallo smartphone.

Il Sony QX era un adattatore con un sensore di immagine per obiettivi intercambiabili.

Fonte: Sony

Immagine di copertina: Jan Johannsen

