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Xbox Nano Controller: il controller Microsoft più piccolo di sempre

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 15.10.2026

Il controller Xbox Nano è il gamepad più piccolo e leggero di Microsoft. Lungo circa 13 centimetri, pesa 99 grammi e dispone di tutti i 18 input standard. Sarà in vendita a partire dal 4 novembre.

Microsoft ha annunciato l'Xbox Nano Controller. È progettato per stare «quasi in ogni tasca e in ogni budget». È lungo circa 13 centimetri e pesa solo 99 grammi, il che lo rende il gamepad Xbox più piccolo, leggero e corto di sempre. Nonostante ciò, Microsoft ha integrato tutti i 18 comandi standard, mantenendo il layout familiare che già conosci.

Sta in ogni tasca.

Fonte: Microsoft

A chi è rivolto il Nano

Per Microsoft, il Nano non è solo un controller piccolo. È pensato per essere un gamepad ideale per il cloud gaming. Si rivolge inoltre ai giocatori più giovani, a chi ha mani più piccole e a chiunque cerchi qualcosa di portatile per i viaggi.

L'Xbox Nano Controller a confronto con un controller Xbox tradizionale.

Fonte: Microsoft

Il controller è dotato di una batteria ricaricabile integrata e di un pulsante azione programmabile. Puoi configurarlo a tuo piacimento per screenshot, registrazioni di gioco o altre scorciatoie utilizzate di frequente. Il Nano si collega tramite Xbox Wireless o Bluetooth e funziona con console, PC, dispositivi mobili e smart TV.

Cosa manca nel Nano

Nella confezione non è incluso un cavo USB-C; dovrai acquistarlo separatamente o usarne uno che già possiedi. Inoltre, il Nano non è compatibile con le stazioni di ricarica esistenti per i controller Xbox a causa della sua forma diversa.

La porta USB-C si trova sulla parte superiore dell'Xbox Nano Controller. Tuttavia, il cavo non è incluso nella confezione.

Fonte: Microsoft

Inoltre, come da tradizione Xbox, il Nano non dispone di joystick a effetto Hall o TMR. Questi sarebbero più resistenti all'usura e preverrebbero il temuto problema del drift degli stick. Microsoft continua a puntare sui classici potenziometri.

Prezzo e disponibilità

I preordini sono già aperti sul sito Microsoft. Ci stiamo impegnando per inserire il controller nel nostro assortimento il prima possibile. Il Nano sarà venduto al prezzo di 49,99 dollari e le spedizioni inizieranno il 4 novembre. È disponibile nel colore bianco.

Immagine di copertina: Microsoft

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