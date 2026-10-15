Xbox Nano Controller: il controller Microsoft più piccolo di sempre
Il controller Xbox Nano è il gamepad più piccolo e leggero di Microsoft. Lungo circa 13 centimetri, pesa 99 grammi e dispone di tutti i 18 input standard. Sarà in vendita a partire dal 4 novembre.
Microsoft ha annunciato l'Xbox Nano Controller. È progettato per stare «quasi in ogni tasca e in ogni budget». È lungo circa 13 centimetri e pesa solo 99 grammi, il che lo rende il gamepad Xbox più piccolo, leggero e corto di sempre. Nonostante ciò, Microsoft ha integrato tutti i 18 comandi standard, mantenendo il layout familiare che già conosci.
A chi è rivolto il Nano
Per Microsoft, il Nano non è solo un controller piccolo. È pensato per essere un gamepad ideale per il cloud gaming. Si rivolge inoltre ai giocatori più giovani, a chi ha mani più piccole e a chiunque cerchi qualcosa di portatile per i viaggi.
Il controller è dotato di una batteria ricaricabile integrata e di un pulsante azione programmabile. Puoi configurarlo a tuo piacimento per screenshot, registrazioni di gioco o altre scorciatoie utilizzate di frequente. Il Nano si collega tramite Xbox Wireless o Bluetooth e funziona con console, PC, dispositivi mobili e smart TV.
Cosa manca nel Nano
Nella confezione non è incluso un cavo USB-C; dovrai acquistarlo separatamente o usarne uno che già possiedi. Inoltre, il Nano non è compatibile con le stazioni di ricarica esistenti per i controller Xbox a causa della sua forma diversa.
Inoltre, come da tradizione Xbox, il Nano non dispone di joystick a effetto Hall o TMR. Questi sarebbero più resistenti all'usura e preverrebbero il temuto problema del drift degli stick. Microsoft continua a puntare sui classici potenziometri.
Prezzo e disponibilità
I preordini sono già aperti sul sito Microsoft. Ci stiamo impegnando per inserire il controller nel nostro assortimento il prima possibile. Il Nano sarà venduto al prezzo di 49,99 dollari e le spedizioni inizieranno il 4 novembre. È disponibile nel colore bianco.
La mia musa ispiratrice si trova ovunque. Quando non la trovo, mi lascio ispirare dai miei sogni. La vita può essere vissuta anche sognando a occhi aperti.
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