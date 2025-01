Xbox Developer Direct: nuove informazioni su "Doom: The Dark Ages", "South of Midnight" e altro ancora

In un Developer Direct, Microsoft rivela nuove informazioni sui giochi in uscita quest'anno. Oltre al grande protagonista "Doom", c'è stata anche una grande sorpresa dal Giappone.

Microsoft inaugura il nuovo anno videoludico con un Developer Direct. Questo format offre agli sviluppatori la possibilità di presentare in dettaglio i loro nuovi giochi per Xbox e PC. Anche i fan della PS5 non si lasciano sfuggire l'occasione. Con l'eccezione di "South of Midnight", tutti i giochi presentati verranno rilasciati anche sulla piattaforma di Sony.

Puoi guardare il livestream completo nel video incorporato qui sotto.

Tutti i giochi e le informazioni importanti della presentazione sono riassunti qui sotto.

"Doom: The Dark Ages": Diavolo, sì!

Lo sviluppatore di culto id Software mostra nuove impressioni sul "gioco Doom più ambizioso di tutti i tempi". Phil ha avuto l'opportunità di dare un'occhiata al gioco durante un evento di anteprima con lo studio di sviluppo. Puoi ascoltare le sue impressioni anche nell'ultimo episodio del podcast di Tech love:

"Doom: The Dark Ages" è un prequel della versione 2016 di "Doom". Si dice che i mondi di gioco medievali siano i più grandi mai realizzati in un gioco di "Doom". Phil confronta i livelli che ha potuto vedere con le aree di gioco semi-aperte del più recente "God of War". Ci sono molte cose da esplorare e anche piccoli enigmi. È possibile anche nuotare. La storia dovrebbe essere molto più matura rispetto ai giochi precedenti, con scene elaborate e un "vero" antagonista.

Le battaglie non dovrebbero essere più un'esperienza di gioco.

Le battaglie non dovrebbero più essere così acrobatiche e veloci come in "Doom Eternal". Il gameplay è più lento, pesante e potente. I nuovi oggetti creano situazioni sorprendenti nei combattimenti. Con lo "Shield Saw" (uno scudo con una motosega), puoi bloccare gli attacchi nemici e massacrare gli avversari con lanci mirati. Tre armi da mischia completano l'esclusivo scudo: un flagello di ferro, un guanto elettrizzante e un'enorme mazza chiodata. Le nuove armi da fuoco dovrebbero superare qualsiasi cosa vista in precedenza in "Doom" in termini di brutalità e potenza di penetrazione.

Lo scudo a motosega può essere usato per infliggere molti danni.

Fonte: id Software

Le "uccisioni di gloria" tipiche della serie dovrebbero risultare molto più fluide e meno scriptate. L'ispirazione per le brutali mosse finali è stata il film "300", in particolare la scena "Hot Gates", in cui Leonida si fa strada tra gli avversari al rallentatore.

Ma questo è un altro discorso.

Ma non è tutto. In alcune sezioni del gioco, salirai su un mech gigante, che userai per spazzare via demoni altrettanto giganti. E poi c'è il folle robot drago sputafuoco, che usi per volare in aria e provocare il caos. Secondo Enwticklerstudio, questi nuovi elementi di gioco sono stati possibili solo perché hanno cancellato la modalità multiplayer e si sono concentrati esclusivamente sulla campagna per giocatore singolo.

Le sezioni di gioco nel mech sembrano epiche.

Fonte: id Software

"Doom: The Dark Ages" uscirà il 15 maggio per Game Pass, Xbox Series X/S, PC e PS5.

"Ninja Gaiden 4": il ritorno della serie di giochi ninja

Come sempre, Microsoft ha in serbo per il Developer Direct anche un gioco a sorpresa non ancora annunciato. Dopo più di dieci anni, finalmente c'è un nuovo gioco mainline di "Ninja Gaiden". La quarta parte presenta un nuovo protagonista, Yakumo, e un mondo di gioco completamente nuovo in una Tokyo post-apocalittica. Anche il precedente eroe, Ryu Hayabusa, apparirà nel corso della storia.

Battaglie velocissime e sanguinose: questo è Ninja Gaiden.

Fonte: Koei Tecmo / Platinum Games

Gli appassionati della serie possono aspettarsi il consueto gameplay d'azione ultraveloce con combattimenti di spada e tanto sangue. I diversi stili di combattimento di Ryu e Yakumo sono pensati per offrire varietà. Il gioco è sviluppato dal Team Ninja (noto per "Ninja Gaiden" e "Rise of the Ronin") in collaborazione con Platinum Games (noto per "Bayonetta" e "Astral Chain")

"Ninja Gaiden 4" uscirà nell'autunno 2025 per Game Pass, Xbox Series X/S, PC e PS5.

"Ninja Gaiden 2 Black": una nuova edizione per accorciare i tempi di attesa

Koei Tecmo mostra un'altra sorpresa nel corso della presentazione di "Ninja Gaiden 4". "Ninja Gaiden 2 Black" è un remake di "Ninja Gaiden 2", uscito originariamente nel 2008. Il gioco è stato completamente rielaborato graficamente e portato su Unreal Engine 5. Ci sono anche nuovi personaggi giocabili. Ci sono anche nuovi personaggi giocabili.

"Ninja Gaiden 2 Black" è disponibile immediatamente per Game Pass, Xbox Series X/S, PC e PS5.

"South of Midnight": splendide immagini nel sud fantasy degli Stati Uniti

Il bellissimo gioco di azione e avventura "South of Midnight" è tornato con nuove impressioni di gioco. Il gioco è ambientato in un mondo fantastico ispirato al sud degli Stati Uniti. Graficamente, il titolo colpisce soprattutto per le sue animazioni uniche in stop-motion, che ricordano film come "Spider-Man: Across the Spider-Verse".

Il protagonista del gioco è "South of Midnight".

La protagonista del gioco, Hazel, ha dei poteri magici che può usare per manipolare l'ambiente circostante e attaccare i nemici. I numerosi personaggi animali e i nemici maledetti sono tratti da antiche fiabe popolari del sud.

Si tratta di un gioco che ha come protagonista Hazel, che può manipolare l'ambiente circostante e attaccare i nemici.

"South of Midnight" uscirà l'8 aprile per Game Pass, Xbox Series X/S e PC.

"Clair Obscur: Expedition 33": un JRPG classico in veste moderna

Lo studio di sviluppo francese Sandfall Interactive mostra nuove impressioni sul gioco di ruolo a turni "Clair Obscur: Expedition 33". Il gioco è ambientato in una versione fantasy della Francia del XIX secolo.

La storia convince con una versione fantasy della Francia del XIX secolo.

La storia convince grazie a un'idea unica: Un gigantesco pittore magico appare ogni anno all'orizzonte e dipinge un numero su un gigantesco monolite. Chiunque sia più vecchio del numero sulla pietra muore. Ogni anno, il numero diventa sempre più piccolo. Ogni anno vengono inviate delle spedizioni per uccidere il pittore. Finora nessuna è tornata. Nel gioco, accompagnerai la Spedizione 33, che vuole porre fine all'infestazione una volta per tutte.

La mappa del mondo in formato miniatura sembra incredibilmente cool.

Fonte: Sandfall Interactive

Il sistema di combattimento è ispirato ai classici JRPG, ma offre anche elementi di attacco e difesa in tempo reale. Ognuno dei cinque personaggi giocabili ha abilità speciali che possono essere integrate con innumerevoli oggetti. Ispirata ai classici JRPGS è anche la mappa del mondo in miniatura che collega i vari livelli.

Specialmente impressionante: il gioco è nato come progetto hobbistico di uno sviluppatore solitario. Sempre più amici si sono uniti a questo piccolo progetto collaterale, che alla fine ha portato alla fondazione dello studio di sviluppo Sandfall Interactive.

La mappa del mondo in formato miniatura sembra incredibilmente cool. Sandfall Interactive

"Clair Obscur: Expedition 33" uscirà il 24 aprile per Game Pass, Xbox Series X/S, PC e PS5.