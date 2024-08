Word, Outlook e OneNote possono bloccarsi durante la digitazione

Alcuni utenti di Microsoft 365 sono alle prese con crash del programma. Questi si verificano durante la digitazione o durante l'esecuzione del correttore ortografico. I programmi interessati sono Word, Outlook e OneNote.

Come afferma Microsoft in un articolo di supporto, gli utenti stanno attualmente lottando contro i crash del software di Word, Outlook e OneNote. Questi si verificano a partire dalla versione 2407 build 17830.20138 delle rispettive applicazioni. Il crash, ovvero la chiusura del programma, si verifica durante la digitazione o l'esecuzione di funzioni come il controllo ortografico. Come scrive l'azienda, gli utenti stanno lottando contro il crash del software. Come scrive l'azienda, la causa del problema è un vecchio language pack che non è stato aggiornato all'ultima versione. La correzione del bug è ancora in attesa. I team di Microsoft che si occupano di Outlook e Office stanno attualmente indagando sul problema.

Per chi volesse scoprire se Office 365 è affetto da questo errore dopo un crash del programma, Microsoft rimanda al sito post a determinati valori nel registro dell'applicazione Windows Event Viewer e a un controllo della versione di un file DLL in C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16.

La soluzione aiuta

C'è almeno una soluzione: l'assistenza consiglia di effettuare prima una riparazione online dell'applicazione Office interessata. Poi, se disponibili, è necessario disinstallare le vecchie installazioni di Office nelle impostazioni "Applicazioni installate" di Windows. Infine, ma non meno importante, il pacchetto linguistico attualmente utilizzato deve essere disinstallato nelle opzioni di Office e ricaricato.