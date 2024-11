Windows on Arm supporterà presto un maggior numero di applicazioni grazie a un migliore emulatore x86

Non tutti i programmi funzionano sui notebook con processori Arm con Windows. Ma presto dovrebbero essercene altri. Prism, l'emulatore x86 di Microsoft, sta per ricevere un importante aggiornamento.

I nuovi notebook con processori Snapdragon X - pubblicizzati anche come Copilot+ PC - offrono una lunga durata della batteria e buone prestazioni della CPU. Meno bene sono le prestazioni grafiche poco brillanti e il fatto che non tutte le app di Windows funzionano su di essi.

Quest'ultimo aspetto significa che non tutte le app di Windows funzionano su di essi.

Quest'ultimo aspetto significa che non tutti i programmi di un produttore funzionano sui computer corrispondenti. Photoshop di Adobe, ad esempio, è già disponibile in modo nativo per i chip Arm e funziona normalmente. Windows, invece, può eseguire Adobe Acrobat Pro solo in forma emulata, con prestazioni ridotte. Adobe After Effects o Audition, invece, non funzionano affatto. Questo perché l'emulatore Prism non è ancora in grado di gestire tutte le estensioni del set di istruzioni x86. Microsoft sta ora cercando di far funzionare Adobe Acrobat Pro in forma emulata, con prestazioni ridotte.

Microsoft sta rilasciando una versione migliorata di Prism con Windows Insider Preview Build 27744, che supporta nuove estensioni del set di comandi. In particolare, l'aggiornamento aggiunge il supporto per AVX, AVX2, BMI, FMA e F16C. Con la restrizione che inizialmente funzionerà solo con software a 64 bit. Questo dovrebbe significare che giochi come Starfield, che richiedono AVX2, potranno essere avviati in futuro. Quanto funzioneranno bene a causa delle scarse iGPU è un'altra storia.

Se vuoi sapere quali applicazioni offrono già oggi il supporto nativo per ARM64, puoi trovare una panoramica su windowsonarm.org. Inoltre mostra quali funzionano solo in forma emulata e quali non funzionano affatto.