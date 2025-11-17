Novità e trend 22 15

WhatsApp permette di chattare con altri messenger

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 17.11.2025

WhatsApp permette agli utenti dell'UE di chattare per la prima volta con i contatti di altri messenger, grazie alle nuove regole che aprono il servizio alle app esterne.

WhatsApp sta introducendo una nuova funzione in Europa che consente agli utenti dell'Unione Europea di scrivere agli utenti di altri messenger. L'antefatto è il Digital Markets Act dell'UE, che obbliga gli operatori delle grandi piattaforme ad aprire i loro servizi gli uni agli altri - il cosiddetto obbligo di interoperabilità. Se utilizzi un numero di telefono registrato nell'UE, presto vedrai nelle impostazioni la sezione «Chat da provider di terze parti». Lì potrai decidere se ricevere in WhatsApp i messaggi di app esterne.

All'inizio, solo alcuni messaggeri, finora piuttosto sconosciuti, funzionano con WhatsApp - ad esempio Birdy Chat o Haiket. Tuttavia, l'interfaccia è fondamentalmente aperta a tutti i servizi, purché rispettino le specifiche tecniche. WhatsApp richiede una crittografia end-to-end conforme ai propri standard. Alcune app famose, come Signal o Threema, si astengono deliberatamente dall'integrazione perché considerano le misure di protezione di WhatsApp troppo permissive e non favoriscono la raccolta dei dati da parte della società madre Meta.

Solo nell'UE - e senza chat di gruppo

Se attivi la funzione, riceverai i messaggi da messaggeri esterni in un'area separata dalle tue normali chat di WhatsApp. Al momento, questa funzione funziona solo con le chat individuali. WhatsApp non supporta ancora le conversazioni di gruppo, gli articoli di stato o la scomparsa automatica dei messaggi. Per il momento sono state escluse anche le versioni web e desktop, mentre gli utenti Android e iOS riceveranno gradualmente la nuova funzione.

Le chat sono visivamente separate.

Puoi annullare il rilascio in qualsiasi momento. Se in seguito passerai a un numero di telefono al di fuori dell'UE, l'opzione scomparirà automaticamente perché le nuove regole si applicano solo al mercato UE.

Questo dovrebbe dare la possibilità ai messenger più piccoli di crescere e all'industria di diventare più innovativa: fino ad ora, una scelta veramente libera di messenger è fallita perché WhatsApp è così diffuso che puoi raggiungere solo alcuni dei tuoi contatti senza l'app.

