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WhatsApp: il tuo numero di telefono rimarrà presto segreto

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 9.4.2026

In futuro, potrai utilizzare Messenger senza che altre persone vedano il tuo numero di telefono.

Fino ad oggi, WhatsApp e il suo utilizzo erano strettamente legati al tuo numero di telefono. Questo permetteva ai tuoi contatti di trovarti, aggiungerti ai gruppi o inviarti messaggi. Ora la situazione è destinata a cambiare. In futuro, potrai anche impostare un nome utente. Gli altri utenti potranno usare questo nome per raggiungerti senza conoscere il tuo numero di telefono. Il principio ricorda quello di altri messaggeri come Threema.

Tuttavia, WhatsApp ti offre la possibilità di impostare il tuo nome utente senza conoscere il tuo numero di telefono.

Tuttavia, WhatsApp non sarà così anonimo. Dovrai comunque fornire il tuo numero di telefono per registrarti e utilizzare alcune funzioni di WhatsApp. WhatsApp stessa avrà il numero. La novità, tuttavia, è che potrai decidere tu stesso se condividerlo attivamente con altri utenti o meno.

La soglia di inibizione dovrebbe abbassarsi

Questo dovrebbe garantire una maggiore privacy, soprattutto per i primi contatti o nei gruppi più numerosi. Ciò significa che le persone che hai appena conosciuto (o, come a volte accade nei gruppi, che non conosci affatto) non possono vedere e salvare automaticamente il tuo numero. Questa è la risposta di WhatsApp alle critiche secondo cui l'attuale struttura offre un controllo troppo limitato sulle informazioni personali.

La funzione è attualmente ancora in fase di sviluppo. Alcuni accenni di questa funzione sono già presenti nelle versioni beta dell'app.

Come trovo la funzione?

Puoi scoprire se sei uno degli utenti beta nelle impostazioni del profilo. Se trovi un campo chiamato «username», puoi impostarlo lì. Tuttavia, i nomi utente già esistenti su Facebook o Instagram sono bloccati. A meno che non siano i tuoi. Dovrebbe esserci anche una funzione che ti permette di impostare un codice. Solo coloro che conoscono il nome utente e questo codice possono contattarti. Tuttavia, questo codice è necessario solo la prima volta: in seguito potrai chattare anche senza codice.

L'introduzione sarà graduale. Non è ancora stata fissata una data per tutti gli utenti.

Immagine di copertina: WABetaInfo

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