Il sideloading rimane con Android - con tempi di attesa di 24 ore

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di Jan Johannsen
Google voleva abolire del tutto il sideloading, ma ha cambiato idea dopo le proteste. L'azienda sta ora spiegando come installare le app al di fuori del Play Store in futuro.
In futuro potrai ancora utilizzare il sideloading sul tuo smartphone Android. A seconda dello stato dello sviluppatore dell'app, però, dovrai avere pazienza. Per gli editori non registrati, dovrai attendere 24 ore per ottenere l'app
Nell'agosto 2025 Google ha annunciato che da marzo 2026 verranno applicate nuove regole per le app. Solo le app di sviluppatori registrati potranno essere installate. Motivo: Protezione da malware e truffatori. Un effetto collaterale di questo requisito previsto sarebbe stata la fine del sideloading, ovvero l'installazione di app al di fuori del Play Store. Dopo forti proteste, Google ha annunciato che le nuove regole per le app saranno applicate a partire da marzo 2026.
Dopo forti proteste Google ha annunciato nel novembre 2025 che il sideloading sarà ancora possibile, ma agli utenti verranno mostrati più avvisi. In un blog post, Google spiega ora come funzionerà esattamente il cosiddetto «flusso avanzato» in futuro.
Per gli editori di app che si sono registrati con Google, non cambierà nulla per quanto riguarda il sideloading. La procedura continuerà come prima. Con uno dei nuovi account gratuiti senza prova d'identità, destinati ai piccoli sviluppatori solitari, il sideloading funziona solo su un massimo di 20 dispositivi. Per le applicazioni non registrate di sviluppatori che non si identificano con Google, invece, il processo richiede tempo e un periodo di attesa. È probabile che questo influisca soprattutto sulle applicazioni open source, che non vogliono o non possono sottoporsi al costoso processo di registrazione.
Con queste misure, Google vuole evitare che i truffatori facciano pressione sulle persone affinché installino un'applicazione non sicura. Poiché questi truffatori di solito colgono di sorpresa le loro vittime con una pressione temporale, i ritardi hanno lo scopo di dare alle persone l'opportunità di riflettere e rendere lo sforzo poco attraente per i truffatori.
Gli account limitati e il flusso avanzato «» dovrebbero essere disponibili ad agosto, poco prima dell'entrata in vigore delle nuove regole per la registrazione degli sviluppatori di app.
Quando ero uno studente delle elementari, mi sedevo nel salotto di un amico con molti dei miei compagni di classe per giocare al Super NES. Ora metto le mani sulle ultime tecnologie e le provo per te. Negli ultimi anni ho lavorato presso Curved, Computer Bild e Netzwelt, ora presso Digitec e Galaxus.
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