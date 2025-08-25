Novità e trend 8 0

Wesley: cuffie retrò con un look anni '80 e USB-C

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 25.8.2025

Dal punto di vista visivo, le cuffie "Wesley" rappresentano un viaggio indietro nel tempo fino agli anni '80. Tuttavia, grazie alla connessione USB-C, si collegano ai moderni smartphone.

In un'epoca in cui solo pochi smartphone hanno ancora la connessione jack, il produttore britannico Gadhouse sta adottando l'approccio giusto. Le sue nuove cuffie sono dotate di connessione USB-C e includono adattatori per jack da 3,5 e 6,3 millimetri.

Design retrò con un connettore moderno

Le Wesley pesano solo 105 grammi e sono anche visivamente leggere grazie alla loro sottile staffa in metallo. I piccoli cuscinetti in schiuma fanno sparire qualsiasi idea di cancellazione del rumore. Proprio come 40 anni fa, l'ambiente circostante viene annegato con il solo volume.

Sono ancora cuffie o già pezzi di moda?

Si dice che Wesley offra una trasmissione senza perdite a 48 kilohertz attraverso il suo cavo. Il produttore promette inoltre un carattere sonoro «ricco e dettagliato». Un microfono per le telefonate e i pulsanti per il controllo della riproduzione sono integrati nel telecomando del cavo.

Wesley ha sempre un cavo che pende verso il basso.

Otticamente, il Wesley è molto simile al Koss Porta Pro, disponibile dal 1984. Sebbene sia ora disponibile in versione wireless Bluetooth, le versioni con cavo richiedono una connessione jack, raramente presente negli smartphone. Il produttore non ha ancora effettuato il passaggio all'USB-C.

Prezzo e disponibilità

L'uscita del Wesley è prevista per settembre 2025. Tuttavia, il prezzo suggerisce che per il momento non sarà disponibile in Europa. Il produttore vuole venderlo a 59 sterline inglesi o 69 dollari americani.

Immagine di copertina: Gadhouse

Mi piace questo articolo! A 8 persone piace questo articolo







