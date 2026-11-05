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Vittoria per Init7: il Tribunale federale annulla l'ordine di blocco della rete

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 5.11.2026

Le procureur ne peut pas simplement ordonner aux fournisseurs d'accès à Internet de bloquer des sites web. C'est ce qu'a décidé le Tribunal fédéral, donnant ainsi raison à un recours du fournisseur winterthourois Init7, qui s'était opposé à cette injonction.

I provvedimenti per il blocco di siti web possono essere emessi solo in casi speciali previsti dalla legge; in caso contrario, manca la base giuridica per farlo. È quanto ha stabilito il Tribunale federale nella sua sentenza del 4 novembre 2026. A scatenare l'indagine è stato un caso di truffa sugli investimenti nel Canton Vaud. Attraverso diversi siti web, dei criminali informatici hanno sottratto a decine di utenti oltre 1,7 milioni di franchi. Nel luglio 2025, il Ministero pubblico vodese ha quindi ordinato a diversi provider di bloccare tali pagine per i propri clienti, nel tentativo di impedire che altre persone cadessero nella trappola della truffa.

L'autorità si è appellata alla propria facoltà di sequestrare beni nell'ambito di un procedimento penale. Tuttavia, tale facoltà non è pensata per costringere i provider a bloccare siti web. In Svizzera, i blocchi di rete sono possibili solo se un procedimento penale riguarda un ambito in cui tali misure sono legalmente ammesse. Ciò riguarda la legge sui giochi in denaro, la pornografia vietata e determinati casi di concorrenza sleale. Questa specificazione è stata inserita deliberatamente nella legislazione affinché i blocchi di rete non possano essere disposti in modo generalizzato.

Anche il sito di attivisti per il clima non poteva essere bloccato

Già in precedenza il Ministero pubblico vodese aveva subito una sconfitta in sede giudiziaria. Il Tribunale cantonale vodese ha annullato il provvedimento di blocco del Ministero pubblico contro il sito web del gruppo «Grondements des Terres». Gli inquirenti avevano collegato il gruppo a un incendio doloso presso lo stabilimento cementiero Holcim nel comune di Bretonnières, che aveva causato danni materiali. Tuttavia, sul sito web non vi era alcun incitamento alla violenza, motivo per cui non è stato possibile stabilire un nesso di causalità tra l'indagine e il sito del movimento. Anche in questo caso, è stata Init7 a presentare ricorso contro il provvedimento.

Un altro ricorso contro un provvedimento di blocco del Ministero pubblico del Canton Vallese è ancora pendente.

Come proseguirà

Init7 parla nella sua nota di un «verdetto chiaro» e critica i colleghi del settore. Essendo l'unico provider ad essersi opposto agli ordini illegittimi, la sentenza è considerata «orientativa dal punto di vista della democrazia e della libertà di informazione su Internet». Il Ministero pubblico vodese si mostra meno soddisfatto. Si sente limitato nella lotta contro la criminalità e chiede un rapido intervento del Parlamento, come dichiarato all'agenzia ATS.

Sebbene non siano previsti ulteriori blocchi, la Confederazione sta attualmente lavorando alla revisione della legge sulle telecomunicazioni. In tale ambito, esiste eventualmente la possibilità che gli indirizzi web con le estensioni .ch e .swiss possano essere disattivati direttamente a determinate condizioni.

Immagine di copertina: Shutterstock

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