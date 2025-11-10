Visual Instruments Phantom: display head-up per la scrivania

Novità e trend
Uno studio dimostra: i nostri occhi risolvono più pixel di quanto si pensasse
di Samuel Buchmann
Secondo il produttore, il "Phantom" è il primo monitor trasparente per computer. Se questo abbia senso è un'altra questione.
«Funziona come Tony Stark», si trova sul sito web di Visual Instruments. La start-up con sede a San Francisco lancerà presto il «Phantom» - che sostiene essere il primo monitor per computer trasparente al mondo.
Il Phantom funziona come un head-up display (HUD) in un'automobile o un teleprompter: un pannello in una base sul tavolo proietta un'immagine su una lastra di vetro angolata. Questo distingue il Phantom dai display LCD e OLED attivamente trasparenti come il LG OLEG T.
L'immagine ha una diagonale di 24 pollici e una risoluzione 4K. Secondo il produttore, la luminosità di picco è di ben 5000 nit e lo spazio colore sRGB è coperto al 100%. La trasparenza può essere regolata all'infinito tra completamente trasparente e opaca. Puoi collegare il display a qualsiasi computer, console o dispositivo mobile tramite HDMI, DisplayPort o USB-C.
Visual Instruments sostiene che il Phantom apporta benefici agli occhi. Si dice che si rilassino più spesso perché è possibile guardare attraverso il display in qualsiasi momento. Tuttavia, non esistono prove mediche affidabili a riguardo. Resta da chiedersi se la lettura di un testo sullo sfondo inquieto della realtà sia effettivamente più piacevole.
Il prodotto è in fase di lancio.
Il prodotto è in fase iniziale. Inizialmente sono disponibili solo dieci copie della cosiddetta Founder's Edition. Visual Instruments non fornisce un prezzo specifico, poiché questo può variare a seconda della configurazione individuale. Tuttavia, il produttore indica il Apple Studio Display come indicazione di massima. Il prezzo attuale è di circa 1300 franchi. Per ricevere uno dei primi esemplari, dovrai inserire il tuo indirizzo e-mail e attendere un feedback.
Le mie impronte digitali cambiano talmente spesso che il mio MacBook non le riconosce più. Il motivo? Se non sono seduto davanti a uno schermo o in piedi dietro a una telecamera, probabilmente mi trovo appeso a una parete di roccia mantenendomi con i polpastrelli.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti
Novità e trend
di Samuel Buchmann
Novità e trend
di Samuel Buchmann
Novità e trend
di Siri Schubert