Visual Instruments Phantom: display head-up per la scrivania

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 10.11.2025

Secondo il produttore, il "Phantom" è il primo monitor trasparente per computer. Se questo abbia senso è un'altra questione.

«Funziona come Tony Stark», si trova sul sito web di Visual Instruments. La start-up con sede a San Francisco lancerà presto il «Phantom» - che sostiene essere il primo monitor per computer trasparente al mondo.

Il Phantom funziona come un head-up display (HUD) in un'automobile o un teleprompter: un pannello in una base sul tavolo proietta un'immagine su una lastra di vetro angolata. Questo distingue il Phantom dai display LCD e OLED attivamente trasparenti come il LG OLEG T.

Il contenuto dell'immagine dovrebbe fluttuare nell'aria. Resta da vedere come verrà risolto questo problema a livello di software: Quali aree saranno trasparenti e quali visualizzate?

L'immagine ha una diagonale di 24 pollici e una risoluzione 4K. Secondo il produttore, la luminosità di picco è di ben 5000 nit e lo spazio colore sRGB è coperto al 100%. La trasparenza può essere regolata all'infinito tra completamente trasparente e opaca. Puoi collegare il display a qualsiasi computer, console o dispositivo mobile tramite HDMI, DisplayPort o USB-C.

Solo dieci disponibili all'inizio

Visual Instruments sostiene che il Phantom apporta benefici agli occhi. Si dice che si rilassino più spesso perché è possibile guardare attraverso il display in qualsiasi momento. Tuttavia, non esistono prove mediche affidabili a riguardo. Resta da chiedersi se la lettura di un testo sullo sfondo inquieto della realtà sia effettivamente più piacevole.

Il prodotto è in fase di lancio.

Il prodotto è in fase iniziale. Inizialmente sono disponibili solo dieci copie della cosiddetta Founder's Edition. Visual Instruments non fornisce un prezzo specifico, poiché questo può variare a seconda della configurazione individuale. Tuttavia, il produttore indica il Apple Studio Display come indicazione di massima. Il prezzo attuale è di circa 1300 franchi. Per ricevere uno dei primi esemplari, dovrai inserire il tuo indirizzo e-mail e attendere un feedback.

