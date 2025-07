Novità e trend 0 0

Vinci dei biglietti per il concerto di Redman a Zurigo

Madeleine Bello Traduzione: Rebecca Vassella 1.7.2025

Mettiamo in palio 3 x 2 biglietti per il concerto di Redman «Muddy Waters Too» il 18 luglio 2025 all'X-Tra di Zurigo.

Dopo una lunga pausa, Redman porta sul palco il suo nuovo album «Muddy Waters Too». La prima ufficiale dell'album si terrà all'X-Tra di Zurigo il 18 luglio, tra l'altro l'unica esibizione in Svizzera.

Oltre a Redman, si esibiranno anche Numskull dei Luniz («I Got 5 on It») e i Coast Contra, un gruppo della nuova generazione rap. Se ti piace l'hip-hop classico e quello moderno, non perdere quest'occasione.

Concorso

Partecipa al concorso rispondendo correttamente alla domanda entro il 14 luglio 2025. Per partecipare devi aver effettuato l'accesso con il tuo conto cliente.

Con chi ha registrato il leggendario album «How High»? Method Man Jay-Z Eminem

Se vinci, riceverai due biglietti digitali via e-mail. I biglietti non sono convertibili in denaro contante e sono validi solo per il 18 luglio 2025.

