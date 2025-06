Novità e trend 6 2

Video a 16K a 60 Hz: le specifiche di HDMI 2.2 sono state finalizzate

26.6.2025

L'HDMI 2.2 era già stato annunciato al CES. All'epoca, il nuovo standard prometteva video a 10K. Ora le specifiche finali consentono addirittura una risoluzione di 16K.

Il Forum HDMI ha già annunciato al CES di quest'anno a gennaio che il nuovo standard HDMI offrirà un raddoppio del throughput dei dati. Tuttavia, il fatto che questo permetta di raggiungere una risoluzione fino a 16K è una novità.

Fino ad oggi, con l'HDMI 2.1 era possibile raggiungere una velocità di trasmissione dati fino a 48 gigabit al secondo (Gbps). Ora l'HDMI 2.2 offre fino a 96 Gbps. Le specifiche sono state finalizzate, consentendo ai produttori interessati di integrare il nuovo standard nei prodotti futuri con effetto immediato.

Risoluzioni e frequenze di aggiornamento supportate

Con il precedente standard HDMI 2.1, è possibile visualizzare un display 8K con una frequenza di aggiornamento di 60 hertz (Hz) con una trasmissione non compressa. Con la compressione del flusso di visualizzazione (DSC) è possibile raggiungere anche una risoluzione di 10K. HDMI 2.2 raddoppia la risoluzione a 16K per i video senza compressione.

Chi ha bisogno di 16K quando l'8K non viene quasi mai utilizzato?

In dettaglio, HDMI 2.2 supporta le seguenti risoluzioni e frequenze di aggiornamento per la trasmissione non compressa con profondità di colore a 10 bit:

4K (3840 × 2160 pixel) @ 480 Hz

8K (7680 × 4320 pixel) @ 240 Hz

12K (12288 × 6480 pixel) @ 120 Hz

16K (15360 × 8640 pixel) @ 60 Hz

I formati video non compressi con profondità di colore a 12 bit possono essere trasmessi a 4K a 240 Hz e a 8K a 60 Hz. Le specifiche includono anche il nuovo Latency Indication Protocol, destinato principalmente ai ricevitori AV intermedi e alle soundbar. Il suo scopo è quello di migliorare la sincronizzazione di audio e video.

Nuovi cavi HDMI Ultra96

Il nuovo standard, compatibile con le versioni precedenti, non apporterà alcuna modifica alle connessioni. Per facilitare il riconoscimento da parte dei clienti, i cavi con HDMI 2.2 saranno identificabili con la denominazione «Ultra96» - che si basa sulla massima velocità di trasmissione dati possibile di 96 Gbps. Si tratta di una buona innovazione, poiché le denominazioni utilizzate per gli standard precedenti, come «Ultra High Speed», non consentivano di trarre conclusioni dirette sulla velocità.

Quando inizierà e, soprattutto, chi ne ha effettivamente bisogno?

Anche se l'HDMI 2.2 può teoricamente essere già implementato dai produttori, è improbabile che ci sia presto una spinta verso l'uso diffuso. Persino le console attuali hanno difficoltà a gestire la risoluzione 4K a 120 fotogrammi al secondo, anche se l'HDMI 2.1 ha già permesso di raggiungere questi frame rate per anni. Anche su PC, il gioco in 8K a 60 fotogrammi al secondo è possibile solo con un enorme dispendio di hardware e con compromessi in termini di dettagli grafici.

Quindi, l'HDMI 2.1 è un dispositivo che non è stato utilizzato per la risoluzione 4K.

Quindi l'HDMI 2.2 probabilmente diventerà veramente rilevante solo quando i giochi a 8K 120Hz diventeranno realtà - e questo è improbabile che accada prima della prossima generazione di console. In altre parole, è improbabile che la vera penetrazione nel mercato avvenga prima del 2032.

Ovviamente, i produttori più intraprendenti commercializzeranno il nuovo standard prima di «Innovation». Tuttavia, come nel caso dell'HDMI 2.1, ci vorranno anni prima che le funzionalità associate entrino effettivamente a far parte della vita quotidiana delle masse.

