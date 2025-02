VGHF apre una biblioteca digitale sulla storia dei videogiochi

I videogiochi sono diventati parte integrante della nostra società. Se ti piace approfondire la storia dei videogiochi, c'è un nuovo posto dove andare. La Video Game History Foundation ha aperto una biblioteca virtuale con un proprio archivio.

La Video Game History Foundation (VGHF) ha recentemente aperto al pubblico la sua biblioteca digitale in una fase iniziale. L'organizzazione no-profit, fondata nel 2017, lo ha annunciato in un comunicato stampa. L'argomento della collezione è la storia dei videogiochi. Questa biblioteca è una risorsa per la ricerca sulla storia dei videogiochi ed è accessibile all'indirizzo library.gamehistory.org.

La biblioteca digitale contiene un'ampia gamma di materiali che documentano lo sviluppo e il marketing dei videogiochi. Tuttavia, non tutti i documenti raccolti dal VGHF negli ultimi otto anni sono ancora disponibili. I punti salienti della collezione includono:

Documenti e materiali di sviluppo: questi includono documenti mai visti prima che forniscono approfondimenti sul processo di sviluppo dei videogiochi. Completano la collezione documenti e materiali promozionali.- Artwork e materiali promozionali: la biblioteca contiene una collezione di artwork, cartelle stampa e materiali promozionali relativi a videogiochi iconici.

Riviste di videogiochi: la biblioteca contiene una collezione di artwork, cartelle stampa e materiali promozionali relativi a videogiochi iconici.

Riviste di videogiochi: oltre 1500 riviste di videogiochi fuori stampa, ricercabili in full-text, tra cui riviste specializzate dell'industria videoludica che raramente sono disponibili al pubblico. Un particolare punto di forza della collezione sono i documenti di Mark Flitman, un ex produttore di giochi che ha lavorato presso aziende come Konami, Acclaim, Midway e Mindscape negli anni '90 e 2000. Questi documenti offrono una visione dei processi aziendali di produzione e marketing dei videogiochi.

Puoi cliccare su documenti, riviste o trascrizioni nell'archivio digitale.

Fonte: Kim Muntinga / screenshot

Inoltre, la libreria contiene oltre 100 ore di filmati della produzione della serie "Myst" dello sviluppatore Cyan. Questo materiale include filmati originali delle riprese video in full-motion di "Myst" e "Riven" e interviste con il team Cyan. La collezione comprende anche i CD stampa pubblicati da GamePro, che contengono tutto il materiale stampa noto ricevuto dalla rivista tra il 1995 e il 2004.

La biblioteca verrà continuamente ampliata per catalogare e digitalizzare altri materiali. Verranno inoltre implementate e aggiunte nuove funzioni per la biblioteca digitale di gioco.

La biblioteca verrà continuamente ampliata per catalogare e digitalizzare altri materiali.