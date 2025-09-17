Novità e trend 8 3

USA e Cina raggiungono un accordo: nessun divieto di TikTok, ma dati negli USA

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 17.9.2025

Oracle rileva l'attività di TikTok negli Stati Uniti, i dati rimangono negli USA. ByteDance mantiene l'algoritmo. Ciò che rimane è una disputa sull'influenza.

Dopo lunghe trattative su TikTok, gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo: La società cinese ByteDance, a cui appartiene TikTok, cede la sua attività operativa negli Stati Uniti. Questa sarà gestita da un consorzio guidato dal gigante tecnologico texano Oracle. ByteDance manterrà solo una quota del 20 percento.

Che cos'è un consorzio? Un consorzio è un'associazione di diverse aziende o organizzazioni che uniscono le forze per un progetto comune o un obiettivo comune senza diventare un'unica azienda. Ogni membro rimane legalmente indipendente, ma contribuisce con denaro, competenze o altre risorse.

«Attività operativa» in questo contesto significa archiviare e gestire i dati degli utenti statunitensi. Queste informazioni devono essere conservate su server negli Stati Uniti, che a loro volta sono sotto la supervisione delle autorità statunitensi.

Smentire i problemi di sicurezza, ma mantenere l'algoritmo

Il consorzio avrà meno influenza sull'algoritmo di TikToks. Questo algoritmo determina quali contenuti appaiono agli utenti. Questo include non solo gli annunci pubblicitari, ma anche la selezione dei video brevi. L'algoritmo rimarrà quindi nelle mani dei cinesi, che riceveranno una licenza per continuare a utilizzarlo negli Stati Uniti. Tuttavia, dovranno essere soddisfatte alcune condizioni affinché i nuovi partner statunitensi possano influenzare i fattori che hanno destato preoccupazioni per la sicurezza del governo americano, come ad esempio i contenuti politici percepiti come antiamericani o che potrebbero potenzialmente influenzare i processi politici. Tuttavia, non è ancora chiaro quale forma assumerà questa influenza.

Una legge approvata nel 2024 stabiliva quindi che ByteDance avrebbe dovuto vendere le sue attività negli Stati Uniti o affrontare il divieto dell'app. Il presidente Donald Trump ha rinviato la scadenza più volte e recentemente ha concesso una proroga fino al 16 dicembre 2025. Tutte le fasi legali e organizzative dovrebbero essere completate entro quella data.

Alcune questioni sono ancora irrisolte: Oltre all'influenza sull'algoritmo negli Stati Uniti, non è ancora chiaro fino a che punto ByteDance potrà essere coinvolta nell'attività operativa. Inoltre, non è ancora chiaro come verranno attuate esattamente le misure ordinate. Una cosa è certa: la legge del 2024 è stata rispettata e TikTok non sarà vietato negli Stati Uniti.

Immagine di copertina: Shutterstock

