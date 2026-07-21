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Uno youtuber fa funzionare un PC desktop con 192 batterie AA

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 21.7.2026

Un PC desktop non ha per forza bisogno di una presa di corrente. Lo youtuber Uwos Lab alimenta il suo computer con 192 batterie AA e riesce persino a far funzionare il sistema in modo stabile durante un test di stress.

Novità dalla categoria " «" e "cose divertenti che ho visto su Internet"»: Tre scatole di legno fatte in casa piene di batterie AA alimentano un PC desktop su Uwos Lab. Le 192 batterie alcaline bastano per avviare il sistema, spingere al massimo il processore e far girare un gioco.

Nel suo video, Uwos Lab mostra come ha costruito le scatole di batterie e poi mette in funzione il PC con questa insolita alimentazione.

All’inizio, l’hobbista aveva comprato 400 batterie per l’esperimento. Ne ha usate meno della metà. Ha distribuito le batterie utilizzate in tre contenitori fatti in casa, ciascuno con 64 batterie. Delle scanalature nel legno le tengono al loro posto, mentre le superfici di contatto e le fascette le collegano tra loro.

Il montaggio comporta però dei rischi: le batterie collegate in parallelo possono erogare una corrente molto forte in caso di cortocircuito. Contatti difettosi o cavi sovraccarichi possono surriscaldarsi notevolmente. Senza le conoscenze tecniche adeguate, quindi, è meglio non provare a ripetere l’esperimento.

Otto batterie danno dodici volt

Una batteria alcalina AA eroga nominalmente 1,5 volt. Uwos Lab collega otto celle in serie per raggiungere i dodici volt necessari al suo PC. Poi collega più di queste serie in parallelo. In questo modo la tensione rimane costante, mentre l’intensità di corrente e la capacità aumentano.

Le celle sono disposte in diverse serie e collegate tra loro in parallelo.

Fonte: Uwos Lab / Youtube

Lo youtuber rinuncia all’inverter e a un alimentatore tradizionale per PC. Al loro posto, collega il blocco di batterie a un adattatore DC-ATX. Questo converte la tensione continua in ingresso nelle tensioni necessarie alla scheda madre e agli altri componenti.

Il computer utilizzato si basa sulla piattaforma AM4 di AMD. Nel sistema non è presente una scheda grafica separata. Manca anche un'unità interna. Il sistema operativo si avvia da una chiavetta USB. Uwos Lab non fornisce dettagli più precisi sul processore e sugli altri componenti.

«Hannah Montana Linux» nel test di stress

Per il sistema operativo, lo youtuber sceglie, in linea con questa configurazione assurda, «Hannah Montana Linux». La distribuzione, pubblicata nel 2009, si basa su Ubuntu e si ispira graficamente alla serie Disney di allora.

Il computer alimentato a batteria si avvia con la distribuzione Linux Hannah Montana Linux.

Fonte: Uwos Lab / Youtube

Successivamente, Uwos Lab mette sotto sforzo il processore con il programma «stress-ng». Il carico sale a circa il 98%. Nel frattempo, la tensione scende da circa 13 volt a poco meno di 12 volt e poi si mantiene su questo livello. Il PC non si blocca durante il test. Inoltre, lo youtuber avvia il gioco retrò gratuito «FreeDoom».

Dopo mezz’ora, Uwos Lab conclude il test documentato. A questo punto le batterie non sono ancora scariche. Lui pensa che il computer potrebbe funzionare ancora per almeno un’ora, ma non lo verifica.

Per Uwos Lab è già il secondo tentativo di far funzionare un PC desktop con batterie comuni. Una precedente configurazione con batterie zinco-carbone da 9 volt è fallita dopo pochi secondi. Con le batterie alcaline AA e l’adattatore DC-ATX, questa volta il computer funziona in modo stabile almeno durante il test di mezz’ora.

Immagine di copertina: Uwos Lab / YouTube

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