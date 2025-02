Novità e trend 10 1

Uno speedrunner supera la famigerata schermata di eliminazione in "Donkey Kong" del 1981

Per 44 anni, un game-over al livello 22 di "Donkey Kong" è stato considerato la fine insormontabile del gioco. Ma con l'aiuto di un glitch e di un emulatore, il giocatore Kosmic è riuscito a dare un'occhiata dietro la leggendaria schermata di eliminazione. La corsa ai nuovi punteggi più alti è ora iniziata.

I vecchi videogiochi dal gameplay relativamente semplice non diventano automaticamente obsoleti a un certo punto. Al contrario: i classici retrò come Tetris o Super Mario 64 sono spesso sostenuti da una Community attiva che continua a stabilisce nuovi record o sblocca un enigma precedentemente irrisolto. Ora ci sono novità anche su "Donkey Kong", il primo gioco della serie, uscito nel 1981. Lo speedrunner di giochi retrò "Kosmic" ha superato una leggendaria schermata di uccisione 44 anni dopo l'uscita del gioco.

Prima che tu salti in aria per l'euforia sfrenata, tempererò le tue aspettative: Kosmic ha utilizzato uno strumento riconosciuto dalla Community senza il quale il successo non sarebbe stato possibile. Inoltre, la spiegazione che sta alla base del killscreen offre una visione approfondita delle possibilità limitate delle prestazioni dell'hardware dell'epoca. Puoi vedere le sue scoperte nel video in lingua inglese di Kosmic, che è stato visto più di 1,5 milioni di volte:

Arrampicarsi sotto la pressione del tempo

"Donkey Kong" è un gioco arcade sviluppato da Nintendo e giocabile su macchine arcade. L'obiettivo principale del gioco è salvare Pauline, che è stata rapita da Donkey Kong, con il personaggio Jumpman. Jumpman divenne in seguito noto come Super Mario.

Il gioco consiste in un totale di quattro diversi livelli da completare. La struttura è sempre la stessa: Jumpman parte dalla parte inferiore dello schermo e deve arrivare in cima attraverso scale e vari livelli. Lì troverai la scimmia Donkey Kong e Pauline. Donkey Kong lancia barili, palle di fuoco e altri proiettili che Jumpman deve schivare.

Se Jumpman raggiunge Pauline entro il tempo bonus specificato, questo conta come un round completato e appare uno degli altri tre livelli. Diversi round formano un livello. Il livello corrente è visualizzato in alto a destra dello schermo. La difficoltà dei primi cinque livelli aumenta, ma in seguito i livelli si svolgono sempre allo stesso modo, compreso il tempo bonus disponibile. Nintendo quindi non si aspettava che i giocatori più intraprendenti riuscissero ad andare oltre il quinto livello.

Perché c'è una schermata di eliminazione?

In teoria, il gioco dovrebbe continuare sempre così, ma il 117° round (fase 1 del livello 22) non è ancora stato superato: Il giocatore ha improvvisamente molto meno tempo per raggiungere Pauline. Jumpman non riesce a raggiungere il suo obiettivo e muore: il gioco è finito per il laborioso scalatore. Per raggiungere la schermata di uccisione, il giocatore ha bisogno di circa due ore e mezza e di molta pratica e abilità con Jumpman. Qui puoi vedere il gameplay fino al raggiungimento della schermata di uccisione.

La ragione del killscreen risiede nelle limitazioni tecniche dei primi sistemi a 8 bit. Questo significava che i giochi potevano utilizzare solo valori numerici fino a 256, il che limitava anche il numero di colori utilizzati e la risoluzione dei giochi, ad esempio. Sebbene il tempo bonus visualizzato in "Donkey Kong" sia sempre 8000 a partire dal quinto livello, un contatore interno aumenta ad ogni livello. Questo contatore supera il numero magico 256 nel round 117, causando un calcolo errato del tempo bonus rimanente.

Come ha fatto Kosmic a superare la schermata di uccisione?

Anche se "Donkey Kong" viene utilizzato come competizione in alcuni circoli di gioco, la versione originale non viene giocata alle slot machine. I giocatori emulano invece una specifica versione statunitense del gioco. Anche questa è riconosciuta come tale.

Questo permette di sfruttare piccoli difetti. Ad esempio, se premi il pad direzionale nella giusta combinazione per la giusta quantità di tempo e nelle giuste direzioni, Jumpman può utilizzare scale invisibili per raggiungere Pauline più velocemente. Questa idea è emersa solo di recente e Kosmic è stato il primo a provarla per superare la schermata di uccisione. Per poter utilizzare correttamente il trucco del pad direzionale, ha eseguito il gioco molto più lentamente, fotogramma per fotogramma, del solito. Per questo motivo non è possibile farlo senza ausili.

Impossibile senza aiuti e tanta fortuna

Nonostante ciò, Kosmic non è considerato un imbroglione dalla Community: il trucco fornisce ora informazioni sul comportamento del gioco che prima non erano possibili. Kosmic è arrivato fino al round 122 prima che il timer lo fermasse di nuovo. Tuttavia, raggiungere di nuovo questo punto e possibilmente superarlo si è rivelato quasi impossibile: nonostante il suo trucco, Kosmic continuava a rimanere bloccato nello sfortunato round 117, ovvero la schermata di uccisione originale.

Insieme ad altri utenti, ha quindi analizzato il codice del gioco per scoprire il suo inspiegabile comportamento. Hanno scoperto che i giocatori con una probabilità di 1:32 nel round 117 ricevono mezzo secondo di tempo bonus. Tuttavia, questo è sufficiente per completare il round. Kosmic afferma che non solo è necessario giocare in modo impeccabile nonostante l'uso di aiuti, ma anche avere fortuna per poter avanzare. Tuttavia, in seguito è riuscito a superare la schermata di uccisione diverse altre volte e a continuare a giocare alcuni livelli.

In definitiva, Kosmic è certo che la corsa ai nuovi punteggi più alti sia iniziata e che ci saranno sicuramente molti giocatori retrò incalliti che si uniranno alla sfida.

