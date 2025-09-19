Novità e trend 7 3

UNAS 2 e 4: Ubiquiti offre NAS per i backup privati

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 19.9.2025

L'azienda specializzata in reti Ubiquiti sta ampliando la sua offerta di NAS. UNAS 2 e UNAS 4 sono dispositivi di archiviazione di rete per backup privati.

Fino ad ora, Ubiquiti ha offerto solo NAS che possono essere avvitati nei cabinet dei server. Con i modelli UNAS 2 e 4 desktop, il produttore si rivolge ora anche ai clienti privati che desiderano utilizzare lo storage di rete per i backup.

Con due o quattro HDD

Il desktop NAS di Ubiquiti sembra più un elegante router Wi-Fi che un NAS. Sulla parte anteriore è presente un display da 1,45 pollici. Tra le altre cose, mostra la quantità di spazio di archiviazione utilizzato e la velocità di trasferimento dati corrente. Grazie alla tecnologia Power-over-Ethernet (PoE), è necessario un solo cavo per l'alimentazione e la connessione di rete. Sulla parte anteriore è presente anche una porta USB-C per le unità esterne.

La parte inferiore dell'UNAS 2 con la connessione Power-over-Ethernet.

Fonte: Ubiquiti

L'UNAS 2 deve essere appoggiato per sostituire i due dischi rigidi da 3,5 pollici attraverso il lato inferiore. Con l'UNAS 4, gli slot per i quattro HDD - da 2,5 o 3,5 pollici - sono accessibili dalla parte posteriore quando il NAS è in piedi. Solo la versione più grande ha due slot per gli SSD, progettati per accelerare il trasferimento dei dati.

UNAS 4 ha spazio per quattro HDD e due SSD.

Fonte: Ubiquiti

Entrambi i modelli UNAS hanno un processore quad-core non specificato con core Cortex-A55 a 1,7 gigahertz e quattro gigabyte di RAM. Mentre l'UNAS 2 supporta solo il RAID 1, Ubiquiti non ha ancora fornito alcuna informazione sulle varianti RAID dell'UNAS 4. A differenza dei suoi modelli Pro, il produttore non offre la crittografia del disco rigido per l'UNAS. Il motivo sarebbe da ricercare in limitazioni hardware.

Cambio del disco rigido su UNAS 2.

Fonte: Ubiquiti

L'UNAS è accessibile tramite «UniFi Drive» e SMB sul desktop. Per i dispositivi mobili, è necessario utilizzare l'applicazione «Identity Endpoint».

Le informazioni visualizzate sul fronte.

Fonte: Ubiquiti

Prezzo e disponibilità

Le due Novità NAS dovrebbero essere disponibili a breve. La data esatta e i prezzi definitivi non sono ancora disponibili. Tuttavia, Ubiquiti parla di 179 euro per l'UNAS 2 e 340 euro per l'UNAS 4 - entrambi senza hard disk e senza tasse. In Germania, questo aggiungerebbe un ulteriore 19 percento e in Svizzera l'8,1 percento.

UNAS 4 è più grande di UNAS 2.

Fonte: Ubiquiti

Immagine di copertina: Ubiquiti

