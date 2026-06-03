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Una nuova funzione di Android ti proteggerà presto dalle chiamate false

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 3.6.2026

La truffa dello spoofing telefonico sta diventando sempre più perfida grazie all'intelligenza artificiale. Google sta ora lanciando un contrattacco, introducendo una funzione nel nuovo aggiornamento di Android che ha lo scopo di smascherare le chiamate false.

Il tuo smartphone mostra «Mum», ma all'altro capo c'è un truffatore. Google vuole proteggere meglio gli utenti Android dal cosiddetto phone spoofing con una nuova funzione. In questa truffa, il truffatore finge di essere, ad esempio, un membro della famiglia. Il truffatore utilizza l'intelligenza artificiale per chiamare gli utenti Android.

Il chiamante utilizza l'intelligenza artificiale per modificare la propria voce, rendendola simile alla persona che sta fingendo di essere. Di solito il truffatore finge di trovarsi in una situazione di emergenza e chiede alla vittima di trasferire rapidamente del denaro. Finora, l'unica cosa che può aiutare è mantenere la calma e contattare personalmente la persona in questione con altri mezzi.

È proprio qui che entra in gioco la nuova funzione di Google. Controlla il numero chiamante in background quando si risponde alla chiamata. Se c'è il sospetto di un tentativo di spoofing, il telefono ti avvisa con un tono di avviso, una vibrazione e un messaggio sul display e ti consiglia di annullare la chiamata.

Come funziona il rilevamento delle chiamate false

Quando rispondi a una chiamata legittima, viene inviato in background una sorta di codice di conferma digitale per verificare che la chiamata provenga davvero dal dispositivo della persona che stai chiamando. Se invece si utilizza un software di spoofing che simula solo un numero, questo segnale viene a mancare. Lo smartphone invia quindi una richiesta al dispositivo del tuo vero contatto in background. Se il dispositivo risponde che al momento non è connesso, questo è un segnale di avvertimento: la chiamata è molto probabilmente falsa.

Google effettua il controllo utilizzando lo standard di comunicazione Rich Communication Services (RCS). Si tratta del successore degli SMS e funziona in modo simile alle app di messaggistica in stile WhatsApp. Tuttavia, non è necessaria un'app o un account aggiuntivo. Gli utenti possono inviarsi messaggi tramite RCS, anche su piattaforme diverse tra iPhone e Android. I messaggi vengono trasmessi in forma criptata nell'app di messaggistica standard di Android.

Anche se la mamma viene visualizzata sul tuo smartphone, non deve essere per forza la mamma. La nuova funzione è pensata per metterti in guardia dai falsi membri della famiglia.

Fonte: Google

Secondo le informazioni fornite da Google, Google utilizza RCS per rendere disponibile il rilevamento delle chiamate false anche ad altri fornitori e produttori di app.

Google distribuirà la nuova funzione in tutto il mondo a giugno. I dispositivi Pixel avranno la priorità.

Prequisiti: Android 12, applicazione Google Phone e RCS

Tuttavia, la protezione funziona solo se Android 12 o superiore è installato su entrambi gli smartphone coinvolti. Attualmente funziona solo per le chiamate effettuate con l'app Telefono di Google. Affinché il controllo funzioni, è necessario che anche RCS sia attivato su entrambi i dispositivi.

Sui dispositivi Android, l'RCS può essere solitamente utilizzato tramite «Google Messages», ma non sempre viene attivato automaticamente. Puoi verificarlo aprendo l'app «Google Messaggi», toccando la tua immagine del profilo e selezionando le impostazioni «Messaggi». Lì dovresti essere in grado di vedere se le chat RCS sono attivate.

Fai sempre attenzione, anche se il tuo smartphone non ti avverte. Assicurati sempre con chi hai a che fare prima di dare soldi o dati.

Altre nuove funzionalità Android a giugno

Oltre al rilevamento delle chiamate false, il rilascio di Android a giugno porta miglioramenti nella ricerca, nella personalizzazione e nella condivisione: Ad esempio, «Circle to Search» è ora in grado di riconoscere interi abiti in una sola volta e di fornire risultati corrispondenti senza dover passare da un'app all'altra. Google Foto sta inoltre introducendo una sorta di guardaroba digitale che cataloga automaticamente i vestiti della tua libreria fotografica e rende più facile abbinarli o provarli virtualmente. La funzione è inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti, in India e in Brasile.

Inoltre, ci sono nuove funzionalità per le famiglie e i bambini attraverso l'app «per la sicurezza personale» e il supporto dell'intelligenza artificiale in «Google Play Books», che riassume i contenuti e risponde alle domande. Infine, anche la condivisione dei dati è stata ampliata, ad esempio attraverso Quick Share con un supporto migliore per la condivisione con gli iPhone.

Una breve descrizione di tutti gli aggiornamenti delle funzionalità è disponibile in questo riepilogo di Google.

Immagine di copertina: Google

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