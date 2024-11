Una notizia inaspettata: Ubisoft sta sviluppando un crossover tra "Animal Crossing" e "Minecraft".

Si tratterà di un misto di simulazione sociale e sandbox costruibile a piacimento, ma ci vorranno anni prima che il nuovo gioco di Ubisoft venga rilasciato.

Ubisoft Montreal sta lavorando da 18 mesi a un gioco piuttosto atipico per lo studio con il titolo provvisorio "Alterra". Lo riferisce la rivista "Insider Gaming", citando fonti non citate. Non c'è ancora stato un annuncio ufficiale sul gioco. Tuttavia, la rivista sembra aver visto i primi screenshot.

Esplora isole, costruisci a tuo piacimento e interagisci con gli altri

Si dice che "Alterra" sia ispirato ad "Animal Crossing" e "Minecraft". Si tratta di un mondo basato sui voxel in cui i giocatori possono estrarre risorse e costruire "quello che vogliono", proprio come in "Minecraft". All'inizio, inizierai su un'isola dove potrai interagire con i PNG, i cosiddetti "Matterlings", seguendo l'esempio di "Animal Crossing".

Poi potrai lasciare l'isola e costruire tutto quello che vuoi.

In seguito potrai lasciare la tua isola natale ed esplorare nuove isole con biomi diversi. Lì troverai anche materiali rari e Matterlings adattati al bioma. I personaggi avranno teste grandi su corpi piccoli, che ricordano le figure Funko Pop. "Alterra" è stato concepito come un gioco multigiocatore in modo da poter giocare insieme ad altri giocatori.

Il video mostra in inglese ciò che si sa finora. Tuttavia, le immagini provengono da "Animal Crossing", "Minecraft" e "Funko Fusion".

Secondo "Insider Gaming", "Alterra" è già in fase di sviluppo da 18 mesi. L'uscita del nuovo gioco non è prevista prima di qualche anno.

Come si inserisce "Alterra" nella strategia di Ubisoft?

Gli ultimi anni non sono stati facili per il gigante dei giochi Ubisoft. Ci sono stati licenziamenti di massa, vendite deludenti del potenziale "Star Wars: Outlaws" e il rinvio dell'uscita di "Assassin's Creed: Shadows" al prossimo anno. Questi segnali fanno capire che Ubisoft si trova in acque turbolente.

Solo sei mesi fa, Ubisoft ha annunciato una nuova strategia. Lo studio intende concentrarsi sulle sue principali serie open-world come "Assassin's Creed" e sui titoli games-as-a-service (GaaS) come "Rainbow Six Siege". Alcuni giochi sono stati di conseguenza cancellati. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo i rischi: le serie di giochi più popolari devono garantire un flusso di cassa e gli esperimenti di genere non sono da aspettarsi.

Ci sono due motivi per cui "Assassin Creed" è stato cancellato.

Ecco perché "Alterra" è una sorpresa. Forse Ubisoft vuole prendersi una fetta della torta di "Animal Crossing" e "Minecraft". Questi due marchi sono tra i giochi di maggior successo di tutti i tempi. È possibile che "Alterra" si trasformi in un titolo GaaS, con Ubisoft che rilascia costantemente nuovi contenuti. Questo potrebbe mantenere i giocatori impegnati nel gioco a lungo termine e generare entrate costanti.