Un utente di Reddit costruisce una configurazione per PC a partire da mattoncini

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 15.9.2025

Le persone che costruiscono ogni sorta di oggetto a partire da mattoncini non sono rare. Ma un appassionato di PC si spinge oltre e costruisce un PC, una tastiera e un monitor in blocchi simili ai Lego.

La mia carriera di costruttore di PC è iniziata come quella di molti altri: Ho comprato e assemblato tutti i singoli componenti, compreso il case. Tuttavia, l'utente di Reddit u/OkDebate6649 ha fatto un passo in più per la sua prima costruzione: Invece di acquistare semplicemente un case, un monitor, una tastiera e un mouse, ha installato i componenti un blocco alla volta, utilizzando dei mattoncini.

U/OkDebate6649 non aveva alcuna esperienza con i mattoncini. Il motivo per cui ha optato per questa soluzione: Voleva raggiungere la quantità minima ordinabile per ottenere uno sconto. Una volta che ha avuto i mattoncini a casa, ha trovato un progetto interessante e si è messo al lavoro.

Una serie di mattoncini sono ora a casa su u/OkDebate6649.

Secondo quanto riportato da PC Gamer, l'autore spiega come abbia progettato tutto tenendo conto della modularità. Il display OLED da 1080p è alloggiato in un telaio costruito su misura con mattoncini. Questa struttura può essere inserita in un alloggiamento simile con la tastiera. Il risultato è una sorta di terminale da tavolo come l'Apple II.

L'utente di Reddit è un utente che non si lascia sfuggire nulla.

L'utente di Reddit è modesto quando si tratta di hardware in un alloggiamento a torre fatto di mattoncini: Non ha una scheda grafica esterna perché usa il PC solo per lavoro. Il pezzo forte è quindi «solo» un Ryzen 5 5600G su una scheda madre Mini-ITX, che ha già un'unità grafica integrata, e 16 gigabyte di RAM. Due ventole assicurano inoltre la corretta circolazione dell'aria nel case in modo che l'hardware non si surriscaldi.

I componenti hardware dell'u/OkDebate6649 sono modesti.

Come se non bastasse, si è costruito anche un orologio da scrivania a mattoncino con un iPhone 6 e un mouse fatto di mattoncini Lego.

Trovo incredibile come qualcuno senza alcuna conoscenza preliminare possa costruire diversi pezzi di hardware dall'aspetto così elegante e coerente. Questo dimostra ancora una volta che è possibile creare qualcosa di cool con entusiasmo e divertimento.

