Un trackpoint per ogni computer

Novità e trend
Framework Laptop 13 Pro: "Il MacBook Pro per gli utenti Linux".
di Jan Johannsen
I trackpoint sono tradizionalmente presenti nelle tastiere dei notebook. Con "Bean", ora puoi posizionare il mini joystick accanto alla tastiera come se fosse un mouse.
L'azienda canadese dietro Bean è «Ploopy», che ha già lanciato sul mercato diverse periferiche. Le persone di «Ploopy» credono nell'open source, ed è per questo che puoi stampare in 3D e assemblare tu stesso il trackpoint, che viene anche chiamato «Nub Mouse».
Il Ploopy Bean, che pesa 52 grammi, è progettato per funzionare con Linux, Windows e macOS. Con i suoi undici millimetri, il suo mini joystick sembra avere un raggio di movimento maggiore rispetto ad altri trackpoint. Il sensore magnetico TMAG5273 di Texas Instruments ha una frequenza di polling di 1.000 Hertz e scansiona i dati 20.000 volte al secondo. Rileva i movimenti del pulsante rosso a partire da 3 micrometri e li converte in offerte. Come microcontrollore viene utilizzato il Raspberry Pi RP2040 con Cortex-M0.
Quattro pulsanti sono disposti intorno al joystick. Funzionano come i pulsanti destro, sinistro e centrale del mouse. Il quarto pulsante consente di scorrere. Premi due pulsanti contemporaneamente per spostarti in avanti o indietro. Puoi cambiare l'assegnazione dei pulsanti tramite la VIA web app.
Ploopy offre Bean in kit a 69 dollari canadesi nel suo webshop. Si tratta dell'equivalente di circa 40 franchi o 43 euro. Vanno aggiunti i costi di spedizione e di importazione. I primi due lotti sono già stati venduti e il terzo dovrebbe essere spedito verso la fine di settembre. In alternativa, puoi trovare l'elenco dei componenti necessari, i modelli di stampa 3D e il firmware per Bean su Github.
Quando ero uno studente delle elementari, mi sedevo nel salotto di un amico con molti dei miei compagni di classe per giocare al Super NES. Ora metto le mani sulle ultime tecnologie e le provo per te. Negli ultimi anni ho lavorato presso Curved, Computer Bild e Netzwelt, ora presso Digitec e Galaxus.
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