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Un trackpoint per ogni computer

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 10.5.2026

I trackpoint sono tradizionalmente presenti nelle tastiere dei notebook. Con "Bean", ora puoi posizionare il mini joystick accanto alla tastiera come se fosse un mouse.

L'azienda canadese dietro Bean è «Ploopy», che ha già lanciato sul mercato diverse periferiche. Le persone di «Ploopy» credono nell'open source, ed è per questo che puoi stampare in 3D e assemblare tu stesso il trackpoint, che viene anche chiamato «Nub Mouse».

Gadget open source con mini joystick

Il Ploopy Bean, che pesa 52 grammi, è progettato per funzionare con Linux, Windows e macOS. Con i suoi undici millimetri, il suo mini joystick sembra avere un raggio di movimento maggiore rispetto ad altri trackpoint. Il sensore magnetico TMAG5273 di Texas Instruments ha una frequenza di polling di 1.000 Hertz e scansiona i dati 20.000 volte al secondo. Rileva i movimenti del pulsante rosso a partire da 3 micrometri e li converte in offerte. Come microcontrollore viene utilizzato il Raspberry Pi RP2040 con Cortex-M0.

Il Bean si ricarica tramite USB-C.

Quattro pulsanti sono disposti intorno al joystick. Funzionano come i pulsanti destro, sinistro e centrale del mouse. Il quarto pulsante consente di scorrere. Premi due pulsanti contemporaneamente per spostarti in avanti o indietro. Puoi cambiare l'assegnazione dei pulsanti tramite la VIA web app.

La mappa dei tasti del bean.

Fonte: Ploopy

Ploopy offre Bean in kit a 69 dollari canadesi nel suo webshop. Si tratta dell'equivalente di circa 40 franchi o 43 euro. Vanno aggiunti i costi di spedizione e di importazione. I primi due lotti sono già stati venduti e il terzo dovrebbe essere spedito verso la fine di settembre. In alternativa, puoi trovare l'elenco dei componenti necessari, i modelli di stampa 3D e il firmware per Bean su Github.

Vista del funzionamento interno.

Fonte: Ploopy

Immagine di copertina: Ploopy

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