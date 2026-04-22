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Framework Laptop 13 Pro: "Il MacBook Pro per gli utenti Linux".

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 22.4.2026

Secondo il suo produttore, il Framework Laptop 13 dovrebbe essere niente meno che un "MacBook Pro per gli utenti Linux". Una batteria più grande, un touchscreen opaco e fino a 64 gigabyte di RAM sono alla base di questa affermazione.

Una delle principali critiche mosse ai precedenti notebook di Framework è la durata della batteria. Il produttore vuole porre rimedio a questa carenza con il Laptop 13 Pro. La batteria dovrebbe durare 20 ore con lo streaming di Netflix in 4K. Si tratta di 12 ore in più rispetto all'attuale generazione di Laptop 13 e anche rispetto al 14 pollici MacBook Pro M5.

Le tastiere sono disponibili con elementi colorati.

Fonte: Framework

Un dispositivo funzionante con Linux

La maggiore durata della batteria è assicurata dalla batteria da 74 Wh, che ha una capacità superiore del 22 percento rispetto all'ultimo Laptop 13. Tuttavia, il volume della batteria è aumentato meno. Al contrario, la sua densità energetica è aumentata a 840 Wh/l. Inoltre, gli Intel Core Ultra dell'attuale Serie 3 dovrebbero fare la loro parte come processori.

La nuova batteria ha una capacità maggiore.

Fonte: Framework

Puoi scegliere tra il Core Ultra 5 325, il Core Ultra X7 358H e il Core Ultra X9 388H. Se preferisci avere un processore AMD nel tuo Laptop 13 Pro, devi scegliere tra il Ryzen AI 7 350 e il Ryzen AI 9 HX 370. Con una CPU Intel, il Laptop 13 Pro funziona con un massimo di 64 GB di LPCAMM2 LPDDR5X, mentre con una CPU AMD si arriva a un massimo di 96 GB di DDR5-5600.

Il case del Laptop 13 Pro è stato progettato per essere utilizzato con un processore AMD.

L'involucro del Laptop 13 Pro è realizzato in alluminio ed è disponibile in grafite, un altro colore oltre al classico argento. Il display IPS da 13,5 pollici è un touchscreen opaco in formato 3:2 con una risoluzione di 2880 × 1920 pixel. La frequenza di aggiornamento va da 30 a 120 Hertz, la luminosità è elevata a 700 nit e il contrasto è di 1800:1.

I singoli componenti del Laptop 13 Pro.

Fonte: Framework

Linux può già essere installato sui precedenti laptop Framework. Il Laptop 13 Pro è il primo modello con certificazione Ubuntu. È anche possibile ottenere il portatile con Ubuntu preinstallato. Un SSD e la RAM sono già installati, il che aumenta il prezzo di vendita. Tuttavia, il computer è pronto anche per altre distribuzioni Linux o per Windows, con un costo aggiuntivo.

Ubuntu è preinstallato a pagamento.

Fonte: Framework

Inoltre, il Laptop 13 Pro ha un touchpad aptico, supporta Dolby Atmos e la tastiera è disponibile in diversi colori - e naturalmente in numerose lingue.

Le schede di espansione, gli interruttori per la privacy e le opzioni di riparazione e aggiornamento essenziali del Framework rimangono invariate. Tutti i nuovi componenti del Laptop 13 Pro saranno compatibili anche con il precedente Laptop 13 e potranno quindi essere aggiornati in tutto o in parte a un modello Pro.

La compatibilità all'interno della famiglia Laptop 13 rimane invariata.

Fonte: Framework

Tastiera touchpad wireless di Framework

Framework non ha utilizzato il suo evento solo per presentare il Laptop 13 Pro. Con la Framework Wireless Touchpad Keyboard, il produttore vuole fornire una tastiera per il salotto o per la creazione di nuovi computer. La caratteristica principale è l'omonimo touchpad che si trova al posto del tastierino numerico nelle altre tastiere. Non solo puoi usarlo per muovere il cursore, ma puoi anche utilizzare i gesti multi-touch in Linux e Windows.

La tastiera touchpad wireless di Framework.

Fonte: Framework

La tastiera touchpad wireless di Framework si collega a un massimo di quattro dispositivi tramite Bluetooth. In alternativa, puoi utilizzare il dongle USB-A in dotazione e già accoppiato o un cavo USB-C. Il firmware open source ZMK ti permette di personalizzare l'assegnazione dei tasti, tra le altre cose.

Con una batteria sostituibile e parti singole acquistabili, Framework rimane fedele alla sua filosofia con la tastiera. Con la scheda di controllo, ad esempio, gli hobbisti dovrebbero essere in grado di sviluppare esplicitamente i propri dispositivi di input.

Aggiornamenti per Framework Laptop 16

Framework offre nuovi componenti per il suo portatile più grande. In futuro, il Laptop 16 potrà essere dotato di un elemento touchpad costituito da una parte in alluminio. Finora il touchpad e il poggiapolsi erano tre elementi con piccoli spazi tra loro.

Il nuovo touchpad monoblocco per il laptop 16.

Fonte: Framework

Inoltre, è presente una tastiera monoblocco, ma solo nel layout statunitense, e una cornice grigia per il display. Anche il Ryzen AI 5 340 è ora disponibile come nuova opzione di CPU.

Il «Oculink Dev Kit» aggiunge una connessione Oculink all'alloggiamento di espansione del Laptop 16. Questa connessione può essere utilizzata per comandare il notebook. Questo può essere utilizzato per far funzionare i moduli grafici esistenti del notebook in un dock esterno tramite Oculink 8i. Tuttavia, è più probabile che lo scopo principale sia l'utilizzo di un dock PCIe per collegare schede grafiche esterne, schede di rete da 100 Gbps o schede di acquisizione video.

L'Oculink Dev Kit è adatto per schede grafiche esterne e altro ancora.

Fonte: Framework

La scheda di espansione Ethernet da 10 Gbit «» , invece, è adatta a tutti i portatili Framework.

Prezzi e disponibilità

Framework vende ancora i suoi dispositivi direttamente tramite il suo sito web, ma ora anche in Svizzera. Il Laptop 13 Pro parte da 1109 franchi svizzeri o 1349 euro - senza SSD e RAM. Il modello pre-costruito con memoria e sistema operativo è disponibile solo con una CPU Intel o AMD predefinita - e non è il più economico. I prezzi partono da 1939 franchi o 2369 euro. Il prezzo per Windows è di 180 franchi o 220 euro. Gli attuali pre-ordini saranno consegnati a partire dal mese di luglio.

Non ci sono ancora prezzi per gli altri nuovi annunci, ma almeno ci sono i tempi. Gli aggiornamenti per il Laptop 16 dovrebbero essere disponibili a partire da giugno, mentre la cornice del display arriverà un po' più tardi. Per il «Oculink Dev Kit» e la Framework Wireless Touchpad Keyboard, ci sono solo informazioni imprecise «presto nel 2026».

Immagine di copertina: Struttura

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