Un tenero robot di Casio mira a rendere più felici le persone in Giappone

Il piccolo robot Moflin assomiglia a un porcellino d'India. È adatto alle coccole e utilizza l'intelligenza artificiale per creare un legame con il suo proprietario.

Gli animali domestici fanno bene alle persone, come dimostrato da numerosi studi - come qui, qui e qui. Lo stretto legame con un cane o le fusa di un gatto migliorano la salute mentale, riducono il rischio di malattie cardiovascolari e aiutano la guarigione dopo un osso rotto. Chiunque abbia un animale domestico può certamente confermare quanta gioia porti un piccolo compagno di vita.

Tuttavia, non tutti hanno la possibilità di tenere un animale domestico. L'azienda giapponese di elettronica Casio ha in mente questo gruppo target e offre un possibile rimedio, almeno in Giappone. Il robot Moflin reagisce al tocco attraverso movimenti e suoni ed è progettato per sviluppare la propria personalità con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.

Il moflin non corre dietro a te, non ha bisogno di una lettiera e non chiede cibo. È quindi più un giocattolo coccoloso che un animale domestico. Il piccolo robot è grande e soffice come un porcellino d'India e ha gli occhi neri. In ogni caso è carino.

Sviluppo della personalità

Sul sito web giapponese tradotto automaticamente , Casio parla di un "robot comunicativo" che "sviluppa emozioni attraverso l'interazione con gli esseri umani". L'accarezzamento, la presa in braccio e la comunicazione verbale hanno lo scopo di sviluppare emozioni positive, mentre l'ignoranza o lo "spavento" portano a impressioni negative.

Il Moflin dovrebbe essere in grado di sviluppare le emozioni attraverso l'interazione con gli esseri umani.

Il Moflin dovrebbe imparare a riconoscerti dalla tua voce e a costruire una "relazione" con te attraverso il tuo trattamento. Nei primi giorni, il Moflin dovrebbe reagire a te in maniera piuttosto contenuta. Dopo circa 50 giorni, gioia, rabbia, tristezza e felicità dovrebbero essere chiaramente riconoscibili. Questo rapporto artificiale dovrebbe aiutare il proprietario a rilassarsi. Secondo Casio, le reazioni del Moflin dovrebbero incoraggiare le persone a raccontargli la loro vita quotidiana o le loro preoccupazioni, il che può avere un effetto di sollievo per alcune persone.

MofLife, il dispositivo per la vita di tutti i giorni, è stato progettato per essere utilizzato come strumento per la vita di tutti i giorni.

MofLife, l'app che lo accompagna, dovrebbe fornire informazioni più dettagliate sullo stato della relazione e sulle emozioni mostrate.

Riparazione in "ospedale"

Per rispondere al tatto, il robot ha un sensore tattile sulla testa e quattro sul busto. È inoltre dotato di un sensore di accelerazione, di luce e di temperatura. Casio offre diversi servizi aggiuntivi per il Moflin, come un "ricovero" per le riparazioni o un "salone" per la pulizia del pelo. Per ricaricare la batteria, il Moflin deve "dormire" in un'apposita base di ricarica. Il Moflin è un dispositivo di ricarica per bambini.

Il Moflin è disponibile in due diversi colori di cappotto dal 7 novembre in Giappone e costa l'equivalente di circa 360 euro o 340 franchi.