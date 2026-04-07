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Un quarto di secolo di storia stellare

Spektrum der Wissenschaft Traduzione: tradotto automaticamente 8.4.2026

Di solito è impossibile seguire direttamente lo sviluppo di un oggetto astronomico a causa delle enormi distanze che comporta. Decenni di osservazioni con il telescopio spaziale Hubble hanno tuttavia permesso di visualizzare la progressiva espansione della famosa Nebulosa del Granchio.

È la prima voce della famosa lista di 110 oggetti astronomici stazionari dell'astronomo francese Charles Messier. La Nebulosa del Granchio (Messier 1, M 1) è il residuo di una stella massiccia che esplose in una supernova quasi 1000 anni fa. L'evento, noto come SN 1054, fu osservato in tutto il mondo nell'anno 1054. Da allora, il materiale rimanente si espande continuamente e cambia la sua struttura. Mentre gli oggetti astronomici di solito appaiono statici a causa delle enormi distanze, il telescopio spaziale Hubble della NASA, in funzione da oltre 36 anni, è stato in grado di documentare questi cambiamenti nel corso di un quarto di secolo. Un team guidato dall'astronomo William Blair della Johns Hopkins University ha analizzato lo sviluppo tra il 1999 e il 2024 e ha pubblicato i risultati sulla rivista scientifica «The Astrophysical Journal».

La Nebulosa del Granchio si trova a circa 6500 anni luce dalla Terra nella costellazione del Toro. L'osservazione completa con Hubble è iniziata nel 1999, all'epoca con la Wide Field and Planetary Camera 2 (WFPC2). Durante l'ultima missione di manutenzione del 2009, gli astronauti l'hanno sostituita con la Wide Field Camera 3 (WFC3), che ha una risoluzione più elevata, un campo di rilevamento più ampio e filtri più estesi. Nel 2024, Hubble è stato nuovamente puntato su M 1 per un esame dettagliato.

Il confronto dei due set di dati rivela chiaramente l'espansione della nebulosa. Dalla distanza e dall'offset temporale, è possibile determinare una velocità di alcuni filamenti diretti verso l'esterno di circa 15,3 chilometri al secondo (5,5 milioni di chilometri all'ora). Il team ha scoperto che questi filamenti si muovono in misura significativamente maggiore nelle aree esterne rispetto al centro della nebulosa. Infatti, si muovono verso l'esterno nel loro insieme, invece di allungarsi come si osserva di solito.

Perché, a differenza di molte altre nebulose, i filamenti si muovono più verso l'esterno che verso il centro.

Perché, a differenza di molti resti di supernova, qui l'espansione non è guidata solo dall'espansione originale: Al centro della Nebulosa del Granchio si trova una pulsar, ovvero il nucleo estremamente denso e in rapida rotazione della stella originale. Questo genera un forte campo magnetico che interagisce con le particelle molto energetiche e cariche del materiale espulso. Le radiazioni di sincrotrone che ne derivano provocano la separazione del gas.

Messier 1 è uno dei resti di supernova di questo tipo più vicini alla Terra. Per questo motivo è preziosissimo per gli astronomi, ancora oggi. Confrontando i dati di Hubble con le osservazioni ad altre lunghezze d'onda, come le immagini a infrarossi del Telescopio Spaziale James Webb, è possibile creare un quadro completo dell'evoluzione in corso di una supernova «a distanza ravvicinata».

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Articolo originale su Spektrum

Immagine di copertina: NASA, ESA, STScI, William Blair (JHU); Elaborazione immagini: Joseph DePasquale (STScI)

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